Политолог рассказал, почему для США так важны приоритеты Пентагона

В американском издании Seeking Alpha можно наткнуться на весьма любопытную статистику: оказывается, из-за экономического кризиса могут пострадать почти отрасли экономики США, кроме военной. И Украина вполне может быть одним из поводов, чтобы вкладываться в генподрядчиков американского правительства в сфере обороны, поэтому 2022 год будет вполне прибыльным для ВПК США.

Для ВПК США создали все условия

По информации Госдепартамента США, в 2020 году продажи военной техники упали на 21%, однако растущий в последнее время уровень напряжённости меняет ситуацию с поставками в лучшую сторону:

конфликт, связанный с Украиной,

отправка миротворцев в Казахстан,

риторика холодной войны между США и Китаем,

рост опасений, что Китай нападет на Тайвань,

беспорядки на Ближнем Востоке.

Американские аналитики высказывают уверенность, что страхи, поселившиеся в головах людей по всему миру, — это питательная среда для оборонных компаний, которая может поспособствовать возобновлению роста продаж оружия.

Только сразу возникает вопрос: а как же разговоры про реформирование капитализма, про борьбу с неравенством? То есть пока в США имеют место социальные волнения, ВПК США будет только пополнять свой кошелек, сея военные конфликты в других странах и наращивая международную напряженность? Но даже в социальной напряженности торговцы оружием находят для себя плюсы — значит, и внутренний рынок не будет простаивать.

Политологи о процветании оружейных баронов США

Как отметил политолог-американист, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, в Пентагоне найдут много поводов вкладываться в ВПК. Причем это может быть не только Украина, но и Россия, и усиливающийся Китай, и Иран, и Северная Корея.

"Понятно, что американская элита рассматривает военно-промышленный комплекс в качестве главного драйвера своей экономики. ВПК не стагнирует экономику, как у нас принято многими либералами интерпретировать, он ее стимулирует. Потому что самые высокотехнологичные области обычно как раз относятся к ВПК. И очевидно, что Соединенные Штаты логично делают ставку на качественную модернизацию вооруженных сил. И понятно, что им нужно оторваться от России и Китая. Они тем самым хотят сохранить свои лидерские позиции в мире. Очевидно, что это приоритет для любой американской администрации. Это был приоритет для Трампа. Сегодня это приоритет для Байдена", — отмечает Константин Блохин в интервью Pravda.Ru.

Руководитель Фонда поддержки еврейской культуры Михаил Чернов подтверждает суровую реальность: когда весь мир готовится к войне и когда все понимают, что война — дело не далекого будущего, на экономическую целесообразность и проблемы в тех или иных отраслях никто уже не обращает внимания, поскольку последнее становится второстепенным фактором.

"Совершенно правильно они говорят: мол, ребята, кто может, помогайте оборонке, потому что это фактор первостепенный. Потому что на военных конфликтах могут повыситься продажи, может повыситься производство для американских нужд", — отмечает Михаил Чернов.

Получается, прав был Николай Патрушев, секретарь Совбеза, когда сказал, что не Россия хочет войны на Украине, а те страны Запада, которые "преследуют свои корыстные устремления".

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