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Автор Антон Куликов

Белорусская оппозиция дали советы России по поводу Казахстана

Мир

Не осталась в стороне от событий в Казахстане и бывшая кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская. Она прокомментировала отправку в эту страну подразделений белорусской армии. Но прокомментировала так, как будто не знает, что именно происходит в Казахстане.

Белорусская оппозиция дали советы России по поводу Казахстана

"Каждый беларус сердцем понимает решение противостоять диктатуре. Каждый беларус понимает, что потерявший легитимность Лукашенко не имеет права принимать решения о вводе войск и жертвовать беларусами ради вооруженной симуляции стабильности в регионе", — цитирует Тихановскую её пресс-служба.

Она назвала отправку миротворцев в Казахстан "вооружённым вмешательством в дела другого государства" и осуждает такое решение, настаивая, что казахстанцы сами должны решать будущее своей страны.

По словам Тихановской, протестные акции — это "нормально", а в авторитарных странах других каналов обратной связи у людей зачастую просто нет. Она также выразила надежду, что власти и общество в Казахстане смогут самостоятельно урегулировать свои разногласия, избегая при этом кровопролития.

Заявление Светланы Тихановской было опубликовано несколько часов назад. То есть к тому времени было известно, какие события происходят в Казахстане, особенно в Алма-Ате. А потому её заявление выглядит по меньшей мере странно. Складывается впечатление, что её окружение специально выставляет Светлану Тихановскую как человека, который не очень хорошо ориентируется в происходящих событиях.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт обратился за помощью к странам-участницам ОДКБ. В соответствии с этим обращением в Казахстан направляются подразделения миротворцев, которые должны помочь силовым структурам Казахстана в поддержании порядка в стране.

Не остался в стороне и ещё один белорусский оппозиционер — руководитель объединения Народное антикризисное управление Павел Латушко. В интервью Deutsche Welle он дал совет руководству России: "Мне кажется, это будет стратегической ошибкой России, если в Казахстане она будет проводить ту же (политику), что и в отношении Беларуси. Ведь это будет настраивать общество Казахстана против России, как это сейчас происходит в Беларуси. Белорусы все более негативно относятся к российскому руководству потому, что оно поддерживает диктатора Лукашенко".

В общем, вот так комментируют трагические события в Казахстане в белорусской оппозиции. Российские либералы, впрочем, в этом плане от своих белорусских коллег практически ничем не отличаются. Разве что Лукашенко у них не на первом месте.

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Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан белоруссия павел латушко светлана тихановская
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