Беженцы из Афганистана будут стремиться в Россию, а оттуда — в Европу

Почему американцы так поспешно бежали из Афганистана, какие перспективы ожидают новую власть в лице "Талибана"* и чем это грозит России, рассказал главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой военный эксперт, полковник, востоковед Борис Подопригора.

Территория нестабильности

— Борис, что происходит сейчас в Афганистане?

— Каждый раз, когда заходит разговор об Афганистане, я цитирую царского генерала, востоковеда Андрея Снесарева: "Что такое Афганистан? Это предусмотришь 200 вариантов, а события пойдут по 201-му". Это даёт мне основания проявлять осторожность в отношении всего, что там происходит, и оставлять за своими комментариями многоточие.

Первый момент. Американцы были вынуждены бежать, ибо до последнего полагали, что будет зазор между их уходом и падением режима, который был американцами посажен, и что удастся несколько месяцев выдержать без тех последствий, которые произошли в августе. Но американцы переоценили эффективность власти. Они действовали упрощённо: мы дали огромные деньги, а они уж как-нибудь разберутся между собой, по крайней мере, не будут менять власть, когда американские войска ещё находятся в Кабуле.

Второй момент. Афганцы ещё не определились со своим будущим. У них эйфория, связанная с тем, что уже третья империя оказалась поверженной. Речь идёт:

о Великобритании,

Советском Союзе,

США.

Эйфория ещё не иссякла, то есть думать о том, как строить государство дальше, талибы не готовы. Но пришли они надолго. Потому что талибы — это в первую очередь идеология, которая объединяет пуштунское население страны, а оно составляет большинство. Но других вариантов, кроме "Талибана", они создать не смогли.

Третий момент. Скоро прекратится международная помощь или зримо уменьшится. На что будут опираться талибы? Мне кажется, их ждёт тяжёлый период, когда огромные массы населения не будут получать даже ту помощь, которая пусть каплями, но поступала в кишлаки и мелкие города. Помощь сколько-нибудь заметная достигала лишь крупных городов, их там 5-6.

Четвёртый момент. Сколько афганцев захочет уехать из Афганистана? Этот момент наиболее тревожный. Насколько уязвима наша Средняя Азия? Я бы не стал говорить, что прямо вот-вот пересекут границу. Хотя 201-й вариант всегда актуален для Афганистана. Но сколько народу будет искать счастья в Европе, с учётом того, что в той же Франции уже сформировались диаспоры:

афганская,

пуштунская,

таджикская?

Если произойдёт массовый переход границы с республиками Средней Азии, то нас ждёт очень тревожная перспектива. Проблема в том, что в Пакистан афганские таджики не пойдут. Ибо они населяют север Афганистана. Вряд ли они пойдут и в Иран.

Скорее всего, они двинутся в сторону Таджикистана. Таджикистан пока занимает железобетонную позицию: никого не пустим. А если подойдут тысячи к границе, как их не пустить?

И опять-таки пойдут они не в Таджикистан как конечный пункт, они будут стремиться через Среднюю Азию попасть в Россию, затем — в Европу. Я не уверен, что многих соблазнит пребывание именно в России. В Европе тоже всё подвешено. Афганская диаспора пока не считается утвердившейся. Я думаю, там тысячи афганцев. Этого мало для того, чтобы рассчитывать на помощь соотечественникам.

Это самый худший вариант развития ситуации вокруг Афганистана. Мне довелось служить в Таджикистане, когда не было речи о массовых переходах. Но когда я летел на вертолёте над рекой Пяндж, то одновременно видел 3-4 и больше плотов. То есть границы очень прозрачные между Афганистаном и Таджикистаном. Географические представления афганцев и не только весьма отличаются от наших. Общаясь с афганцами, часто слышал: если я приду в Таджикистан, за сколько переходов я окажусь в Москве? Имеются в виду переходы ишаками. Это характерно для уровня образованности афганцев. "Да, мы пойдём в Таджикистан, а оттуда сразу во Францию".

— Почему не в Турцию? Турция приняла уже 3 миллиона беженцев, получила за это деньги от Евросоюза.

— Мало что связывает тюркоязычный мир и Афганистан в лице таджиков. Это разные национальности. Если узбеки теоретически могут в Турции получить помощь, то таджики вряд ли. Я не верю, что Турция, уже испытавшая на себе столько волн беженцев, с удовольствием примет ещё и афганскую волну.

Тем более что позиции Эрдогана сомнительные, ему не об осложнении своего положения следует думать, а о том, чтобы сохранить прежнюю сферу влияния.

Может быть, они найдут посредничество со стороны Ирана. Но тут религиозный фактор. Противоречия представителей разных течений одной религии всегда острее, чем противоречия межконфессиональные. По моему представлению (мне доводилось бывать в Иране), не очень они близки к афганцам. Я говорю о таджиках. Хотя языки близкие.

Ушли или нет?

— Недавно Пентагон заявил, что США настроены на расширение своего военного присутствия на Ближнем Востоке. Они из Афганистана ушли, но при этом будут более активно действовать в странах, соседних с Афганистаном.

— Американцы уже сейчас понимают, что уход из Афганистана сильно ударил по их репутации. Существовал стереотип: во Вьетнаме не получилось, "но теперь-то мы сделаем соответствующий вывод". Оказалось, что вывод не сделали. Американская политика тесно связана с информационной стороной дела.

Никакими политическими доводами они не смогут объяснить, как второй раз после Вьетнама так опростоволосились. Американцы ещё до конца не осознали, что произошло в августе этого года.

Мне довелось два года провести в американском штабе на Балканах. Меня попросили рассказать о моем афганском опыте офицерам американского разведотдела. Я что-то рассказал и вдруг получаю вопрос начальника разведки: какой процент афганского населения следует демократическим традициям? Я следующие несколько секунд молчал, потому что не знал, что сказать. Какая там демократическая традиция? Мне кажется, американцы на это нарвались ещё раз.

Не думаю, что американцы сознательно оставили такое количество оружия, что они спят и видят, как беженцы пойдут в ЕС, какие будут политические последствия для Европы.

Хотя сложно сейчас говорить об Афганистане, потому что ещё не устоялась сегодняшняя власть. Внутри "Талибана" могут начаться конфликты. Слишком они разные. Это как минимум два центра: Кветта и Пешавар. Говорить о едином государстве они не привыкли. Ни один афганец на вопрос, кто он по национальности, не скажет, что он афганец. Он будет говорить, что он:

узбек из Хайратона,

баракзай.

Нет общего подхода к государственным заботам. Это не та страна. Афганец мыслит категориями своего племени, тогда как иранец, например, мыслит категориями своей страны.

*"Талибан" — террористическая организация, запрещённая на территории РФ.