Латвийский политик: власти говорят, что в пандемии виноваты русские, и им верят

Что сейчас происходит в Латвии, как она стала самой бедной из трёх прибалтийских республик и почему её политика вскоре может развернуться на 180°, рассказал Pravda.Ru лидер латвийской политической партии Ricibas ("Действие") Руслан Панкратов.

Старые обиды

— Руслан, что тебя в современной Латвии тревожит?

— Если говорить в историческом аспекте, то современное правительство Латвии — это вытяжка из миграционных кругов. В 1944 году Красная армия наступала, и чтобы за мародёрство и холокост не быть наказанными, они свалили:

в Канаду,

США,

Австралию.

И сразу после ЦРУ создавалась организация националистическая, чтобы расшатывать Советский Союз. Потомки этих людей сейчас у власти в Прибалтике. Это схема старая: берут по крови человека (это касается Украины, Грузии), но воспитанного в Америке или Великобритании с этим интеллектом, потребностями. После успешно проведённой операции по развалу Советского Союза эти люди находятся у власти. Они говорят только то, что им выгодно.

Современная история Латвии подаётся пропагандистски, даже в школьных учебниках она только с 1940 года. И вечный "плач Ярославны": несчастные, оккупированные, репрессированные. В Латвии трауров больше, чем праздников. Это деградация.

— Но ведь 30 лет уже прошло. На что можно через 30 лет жаловаться в Латвии?

— Если бы не было врага, его стоило бы выдумать, потому что на кого свалить свои неуспехи? Ведь люди приехали, это не их родина, никогда не жили в Советском Союзе. Их курирует американское посольство, Госдеп. И вот пошла приватизация, разбазаривание, продажа.

В Советском Союзе Прибалтика считалась витриной для Запада. Но с показухой в современной Латвии стало тяжелее, потому что нужно и Западу показать, какие мы несгибаемые члены ЕС и НАТО, и России показать, что "с вами мы страдали, а без вас свободные".

— В чём эта свобода заключается?

— В том, что политика выше экономики. Государство существовать при таких условиях не может. Специалистов берут по национальному признаку. Власть народная — это мираж, потому что власть в Латвии — это чиновничий аппарат.

250 тысяч чиновников на страну в полтора миллиона жителей!

В пандемию идёт неимоверное недовольство уже коренным населением, хотя раньше им скармливали, что опять виноваты русские. Депутат сейма Янис Иесалниекс в "Твиттере" пишет: "латышские дети не ходят в школы, потому что понаехавшие в советское время русские колонисты не вакцинировались, а потом заполнили наши больницы, там из пяти больных четверо русских, и латыши попасть не могут". Не надо быть психиатром, чтобы понимать, что человек болен. Но есть люди, которые в это поверили. И начинается внутри общества: это не просто невакцинированный, это русский невакцинированный, из-за них всё закрыто.

— Латвия — самая нищая страна из трёх прибалтийских государств. Она точно ничего не получила от прихода в ЕС, но сколько потеряла. Мы помним "рафики", рижские электрички, радиотехнику. Теперь мы делаем свои "ГАЗели", скоростные поезда, а там ничего не производится. Делают бальзам, но он России принадлежит. Шпроты латышам запретили делать, потому что Европе не надо. А это часть национального достояния. Почему все молчат?

— Потому что как только мы говорим разумные вещи, сразу вешают клеймо "агент Кремля". Даже латыш (сейчас новомодное понятие вводится — "латышскоговорящий"), как только говорит разумные вещи, отличающиеся самостоятельностью, сразу получает ярлык "агент Кремля, прихвостень Путина".

— Чем это грозит?

— Если это этнический латыш, то пожурят. Если оказываешься не латышом, то по сфабрикованным делам заводят уголовку, и светят сроки. В Латвии всё как в 90-х: обыски, подбрасывание патронов, наркотиков.

Хочу предостеречь от романтизации Европы наших журналистов и правозащитные общества. Мол, "Европа не знает". Европа, Брюссель, организации по правам человека всё знают, но никому ничего не надо.

При этом в Европе нет своей армии, службы безопасности. Всем правит Америка.

То, что Российская Федерация делает, воспринимается как слабость: раз русские молчат, давайте ещё раз ноги вытрем. Наверное, Россия права, но указывать место иногда надо, потому что иначе провоцируешь этих бездарей.

— Ты говоришь о деградации. Мне кажется, это потому, что сузилось пространство: Европа не стала для Латвии пространством развития, а пространство бывшего Советского Союза, а ныне России, отсутствует. Латвии было хорошо внутри СССР, где мы знали певцов, композиторов, Рижскую киностудию. Сейчас где это всё? Соответственно, уменьшилась кадровая линейка, появилась местечковая политика.

— И от этого нет понимания, что мы все взаимно связаны и экономически, и культурно. Хуторской менталитет позволил закрыться в ячейке и думать, что всё латышское и есть хорошее.

Сколько в Латвии сыров? Пусть 50-100. Во Франции только сертифицированных 2500. Вопрос: ребята, кто вас в Европу с этими вашими 50-100 сырами пустит? Советский Союз вас подкармливал. Они считают, что теперь все должны их кормить. Сейчас из-за пандемии выросли цены на энергоносители, и Латвия остаётся сама с собой. Что она будет делать? Она со всеми переругалась.

Могу предположить, что она на 180° развернётся, и националисты будут рассказывать, что в глубине души они русские. С января в Латвии электроэнергия подорожала на 250%. Обоснования этого я не вижу.

В январе двухкомнатная квартира, холодильник, электроплита — 40 евро. Сейчас пришёл счет — 140, при том же самом. Только электроэнергия 12 тысяч рублей, получается. Добавьте:

интернет,

телевидение,

ЖКХ.

Подорожал газ, бензин: 1,5 евро (120 рублей). Сейчас подорожают продовольствие, услуги. А повышения зарплат, пенсий нет. У моей мамы пенсия 120 евро (10 тысяч рублей), у папы чуть больше, но если бы я им не помогал, на что они жить будут?

Англосаксы не спят

— Заметили в Латвии, что отношения Белоруссии и России вышли на новый уровень в строительстве Союзного государства? Скоро будем говорить, что не Белоруссия граничит с Латвией, а Союзное государство. Это серьёзнее.

— Это очень хорошо, и с точки зрения военно-политической, и стратегической. Только две страны справились с цветными революциями: Узбекистан, Белоруссия.

Большое уважение спецслужбам Белоруссии, лидеру, который смог страну удержать. Но англосаксы никогда не откажутся от планов. Они нас считают людьми второго сорта. Сейчас происходит переформатирование. Это долгоиграющий процесс, потому что нужно опять насытить белорусское общество агентурой, "спящими".

— Мне кажется, что возможность переворота в Белоруссии сейчас сведена к нулю.

— Соглашусь. Но это не должно быть поводом для расслабления. В МГУ организован факультет по информационным войнам, специалисты готовятся для:

больших кампаний,

вбросов,

информационных атак,

спецслужб.

Мы знаем, как англосаксы действуют, по каким схемам. Когда ты знаешь, как это работает, можно вычленить слабые места и использовать для себя.