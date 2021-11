Может ли Россия законно вернуть Аляску: шансы есть!

В последней декаде октября американский журнал Newsweek опубликовал опрос жителей Аляски, заявивших о страхе возвращения Аляски под юрисдикцию России. Поводом для подобных опасений оказались слова главы Министерства обороны США Ллойда Остина о том, что он не исключает возможности подобной постановки вопроса. В данном контексте было бы интересно установить, имеет ли современная Россия юридические права на территорию Аляски.

Потерянные земли

На сегодняшний день по обе стороны океана хорошо известно, что Аляска была передана США с существенными нарушениями не только этических, но и юридических аспектов международного права. Наиболее горячие головы требуют немедленного возвращения территории крупнейшего штата в США под юрисдикцию России. И это только начало! По договору уступки прав США отошли территории не только Аляски, но также побережья Северной Калифорнии, Александровский и Гавайский архипелаги, а также Алеутские острова.

Вся эта огромная площадь ранее входила в юрисдикцию Российско-Американской компании, построившей в США более сорока городов. В них работали заводы, выходили газеты, добывалось золото и пушнина. Деньги из Северной Америки полноводной рекой текли в Российскую Империю. В данном аспекте продажа русских владений в Америке выглядит как государственное преступление.

Дёшево, то есть почти даром

Сумма, которую должна была получить Российская империя за свои территории в Северной Америке, выглядит смехотворно. В пересчёте на современные деньги один гектар Аляски был продан всего за 3 доллара 20 центов. В то же время сохранилась статистика, согласно которой малодоступные Сибирские земли, сопоставимые с территорией Аляски, продавались внутри страны по три копейки за сажень. Разделив полтора миллиона квадратных километров на число квадратных саженей и умножив на три копейки, получится, что рыночная цена Аляски составляла — 10 миллиардов 44 миллиона рублей. Продана же она была за 7,2 миллиона долларов, что значительно меньше её реальной стоимости!

Тайное голосование

К сожалению, голосование по вопросу продажи Аляски проходило за закрытыми дверями, без участия представителей промышленности и купечества страны. Свой голос за уступку прав на русские территории в Северной Америке отдали: император Александр II, Великий князь К. Н. Романов, глава МИД А. М. Горчаков, морской министр Н. К. Краббе и российский посланник в США барон Эдуард Стекль.

Едва голосование было завершено, барон Стекль тут же отправился в Америку, чтобы сообщить о принятом решении госсекретарю США Уильяму Сьюарду. Передачу 1 миллиона 519 тысяч кв. километров российских территорий оформили 30 марта 1867 года. Но население страны, включая колонистов Русской Америки, узнало о продаже российских территорий лишь спустя два месяца после совершения сделки.

Концы в воду

Самое неприятное состоит в том, что даже этих смехотворных денег Россия не получила. Несмотря на то, что правительство США могло сразу рассчитаться золотом, деньги почему-то сначала были переведены в Лондон на счёт российского посланника. При их снятии в банке и переводе в золото Российская империя потеряла существенные комиссионные, но и это было бы ещё только полбеды.

В Санкт-Петербург золото должен был доставить барк "Оркни". Однако во время плавания на корабле произошла диверсия, и он затонул. Казалось бы, столь ценный груз должен был быть застрахован. Так оно и было, но страховая компания, которая выписала страховку, едва корабль покинул территориальные воды Великобритании, разорилась. Когда в 1975 году водолазы советско-финской экспедиции на дне Балтийского моря проникли в трюмы "Оркни", золота там не оказалось.

Нет денег — верните земли

Что же получается? Сделка была проведена втайне от населения и носила явно антигосударственный характер. Её оплата после подозрительного перевода денег со счёта на счёт и только затем в золото исчезла. Налицо преступление государственного масштаба. Нужно идти в суд. Только идти, оказывается, не с чем.

Представители США, опасаясь исков со стороны Москвы, в обмен на снятие экономической блокады с СССР потребовали у В. И. Ленина оригиналы документов по передаче прав на Российские земли в Америке. Опять-таки незаконная просьба была удовлетворена. Вновь данный вопрос поднял И. В. Сталин на Ялтинской конференции. Правда, сделал он это лишь для того, чтобы Запад не мешал ему в установлении контроля над странами Восточной Европы.

С тех пор тема продажи Аляски на государственном уровне больше не обсуждалась. Напрасно. По мнению юристов, согласно нормам международного права Россия до сих пор не утратила своего права на территории Русской Америки.

Шансы есть!

Главный вопрос, который до сих пор мучает историков, состоит в том, продавала или только передавала в аренду Россия свои территории в Северной Америке. Оказалось, ни первое, ни второе. Если дословно перевести на русский язык доступную для ознакомления англоязычную версию договора, окажется, что Россия лишь временно уступила управление своими территориями в Северной Америке правительству США. Об этом говорит фраза договора: "… to cede to the United States…". В переводе на русский язык этот термин означает передачу физического управления над конкретной территорией без её физической продажи.

Фактически, согласно международному праву, Аляска, как и другие бывшие российские территории в Северной Америке, до сих пор принадлежат России. Мало того, поскольку в договоре не указан срок, на который передаётся управление, Аляска должна быть возвращена России по её первому требованию. Осталось только его озвучить, чего и боится истеблишмент США…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.