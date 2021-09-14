Россия стала разменной монетой на выборах в Норвегии

На выборах в парламент Норвегии в понедельник, 13 сентября, победила оппозиционная Рабочая партия, которую возглавляет экс-глава МИД Йонас Гар Стёре. Правоцентристская коалиция нынешнего премьера Эрны Сульберг признала поражение, а Эрна, которая представляла консерваторов с 2013 года и провела страну через множество кризисов, включая миграцию, падение цен на нефть и COVID, пожелала сопернику успехов.

"Мы ждали, надеялись, так много работали, теперь, наконец, можем сказать: "Мы сделали это!" — сказал Стёре, приветствуя своих сторонников после того, как Сульберг признала поражение.

"Норвегия подала чёткий сигнал: выборы показывают, что народ хочет более справедливого общества", — сказал 61-летний политик, выступавший против социального неравенства.

Что любопытно, скоро все пять стран Северной Европы:

Финляндия,

Норвегия,

Швеция,

Дания,

Исландия, —

будут управляться левыми правительствами.

Норвегия и Россия: чего ждать

Йонас всегда открыто выражал свои симпатии нашей стране и выступал за сотрудничество. В СМИ уже активно муссируется тема "дружбы со скандинавами". Однако какая картинка ближе к реальности?

На пути к дружбе с Россией у Норвегии стоят экономические и политические препоны.

Что касается первого, то не стоит забывать, что Норвегия, как один из крупнейших независимых производителей и поставщиков нефти, выступает как конкурент России.

На нефтяной сектор приходится 14% ВВП Норвегии, а также 40% её экспорта и 160 тысяч рабочих мест. Кроме того, дойная нефтяная корова помогла стране с небольшим населением накопить много денег в фонде национального благосостояния — на сегодня это около 12 триллионов крон (почти 1,2 триллиона евро).

Конечно же, тут всё не так однозначно. И у нас есть перспективы для сотрудничества в Арктике, на которое активно намекал в последнее время Йонас, ведь скандинавы — лидеры в производстве оборудования для добычи нефти и газа, способного работать в полярных широтах.

Однако тут же на повестке возникает второй момент — политический. Иллюзий всё же питать не стоит, пока норвежцы поют в унисон с НАТО.

"Норвежцы всегда занимали в НАТО высокие посты, и никаких особых прерогатив для России там не было. Все эти заявления, связанные с выборами, к реалиям имеют незначительное отношение. Они работают на электорат. Конечно, очевидно, что экономика Норвегии тесно связана с нашей, но сказать, что что-то изменится в лучшую сторону, я не смогу", — заявил в интервью Pravda.Ru заведующий отделом социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Так что сотрудничество в плане торговли у нас, скорее всего, будет успешно продолжено. Но Арктика — это зона столкновения военных интересов России и Европы, НАТО в частности. Поэтому стоит готовиться к новым неочевидным сражениям на ледяных просторах.

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