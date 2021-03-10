Спасут ли бойцы виртуального фронта рейтинг Зеленского

После устранения оппозиционных каналов, которое многими на Украине было воспринято критически, власть была вынуждена защищаться от критики и вновь наняла виртуальную армию ботов.

Они должны пиарить скандальные решения и высказывания президента в соцсетях и одновременно травить критиков и оппонентов Зеленского. Но будет ли эффективной эта тактика при его постоянно падающем рейтинге?

Маловероятно: эффективность ботов вообще преувеличена, полагает политтехнолог Василий Стоякин. При этом Офис президента испортил отношения с действительно популярными телеграм-каналами, которые теперь гонят волну против президента и его команды. Социология показывает некоторый рост популярности Зеленского, но это связано с его активностью.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко (тот самый "папа" так называемой "Большой стройки", на которой сколотил себе состояние) решил снова нанять виртуальную армию "зеботов". Они призваны удержать рейтинг "свадебного президента" от дальнейшего падения. "Фанаты" Зеленского неустанно пишут о том, как он на благо страны борется с "кремлёвской пропагандой", как он смело укололся индийской вакциной (хотя уже якобы переболел ковидом), как он героически смог на 2 месяца удержать дальнейший рост возросших тарифов, которые 2 года назад он обещал снизить вдвое. Ну и, разумеется, чехвостить всех критиков и оппонентов ликвидатора Украины.

Стоит только Зеленскому (точнее, его пиарщику Михаилу Подоляку) разместить в соцсетях очередное сообщение, как армия "поклонников" в считанные минуты ставит тысячи отметок "супер" и "нравится" и возносит хвалу "самому лучшему президенту Украины". Правда, стоит признать, что ботам всё реже удаётся перебить негатив от прочих комментаторов, задающих весьма неудобные вопросы, на которые ни у самого гаранта непонятно чего, ни у его команды нет адекватных ответов по существу. Тогда они всей стаей набрасываются на критиков, предлагая им стандартный (ещё со времён Майдана) настоятельный совет "чемодан — вокзал — Россия". Забывая при этом о двух моментах: никакого транспортного сообщения с РФ уже давно нет; а главное другое: даже если все недовольные политикой власти исчезнут, то все проблемы, о которых они говорят, от этого не испарятся.

Ботофермы — одна из наиболее распространённых технологий в украинской политике, использует её и власть, и оппозиция, однако об эффективности этой технологии однозначно судить трудно, комментирует эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв.

"Конечно, боты заметны и могут создавать видимость наличия "обширной базы сторонников" в соцсетях. Но проблема в том, что украинские политики, а вслед за ними и технологи, не отличаются оригинальностью сообщений для сетевых разгонов и подробным продумыванием планов интернет-кампаний. Зачастую ботофермам и ЛОМам просто приказывают тиражировать однозначные и однотипные тезисы наподобие: "Политик N — идеальный! Всё, что он делает, — правильно!" и т. п., а оппонентам — угрожать либо покрывать матом. Ввиду плоскости и тупизны подобных текстов их эффективность довольно низка", — констатирует Богатырёв.

Давайте начнём с того, что первой виртуальную армию в соцсетях начала применять Юлия Тимошенко, поэтому они получили название "юлеботы", напоминает политтехнолог Владимир Третьяков.

"Затем появились ботофермы "регионалов", позже их сменили "порохоботы". Как видим, виртуальные армии в Facebook и других соцсетях востребованы уже более 10 лет. Поэтому сегодня боты и ЛОМы (лидеры общественного мнения) — это непременный атрибут любого перспективного политика и/или партии. Эффективность их работы можно оценивать по-разному. Для начала давайте исходить из того, что если у вас нет "армии" в интернете, то получается, что вы просто отдаёте это поле боя оппонентам, и это уже проигрыш. Поэтому информация, что Офис президента выстраивает работу в сети — это плюс. С другой стороны, уже появилась информация о "подводных камнях". Так, лидерам общественного мнения и экспертам выделили бюджет в $3000 в месяц, однако люди жалуются, что на самом деле они получили на руки гораздо меньше. И это проблема, которая рискует перерасти в большой скандал", — предрекает Третьяков.

Попытки Офиса президента снова привлечь массу анонимных интернет-ботов, чтобы спасти стремительно падающий президентский рейтинг, больше напоминают панику, нежели разумную стратегию, считает политический обозреватель Александр Голуб.

"Реальная жизнь весьма значительно отличается от жизни в смартфоне. И бывшие избиратели Зеленского повседневно сталкиваются с повальной безработицей, ужасающими тарифами, отсутствием доступной медицины, унижениями, притеснениями и ограничениями по вопросам языка и вероисповедания. На этом фоне власть демонстрирует абсолютное равнодушие ко всем подобным проблемам и нежелание даже попытаться их решить. А электорат очень чувствителен к подобным моментам. Вот почему рейтинги главы государства и его политической силы на глазах превращаются в пыль. Не вижу сколь-нибудь заметного эффекта от подобных технологий. Виртуальная жизнь не в состоянии заменить реальную и на хлеб её не намажешь", — ставит "диагноз" Голуб.

По мнению аналитика Сергея Саливона лучшим ответом на этот вопрос является не теория, а практика. Помогла ли как-то рейтингу Порошенко армия его "порохоботов"? Никак нет. И после его поражения с ним осталась только их небольшая часть (ввиду естественного сокращения финансирования), а большинство разбежались. Причём из разбежавшихся "поклонников" значительная часть перекрасилась в "зеботы". Другими словами — это те же люди с тем же уровнем интеллекта, способностей и умения, которые, разумеется, неизбежно выдадут тот же неутешительный результат. Тем более продвигают они, по сути, ту же тему АрМоВира (имеется в виду предвыборный лозунг Порошенко "Армия! Мова! Вера!").

"Начиная с инспирированного Зеленским кризиса вокруг Конституционного суда, в соцсетях (больше всего — в Facebook и YouTube, чуть меньше — в Instagram) наблюдается бум активности "зелёных" ботоферм. Их "работа" достигла пика во время скандального запрета украинских оппозиционных телеканалов. Такое впечатление, что мы опять вернулись в 2018 год, когда ботами активно баловалась команда Порошенко, наивно веря в то, что это эффективный инструмент работы с общественным мнением. Мы помним, чем это закончилось", — напоминает директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Бойцы" виртуального информационного фронта продолжают выискивать комментарии пользователей соцсетей, критикующих президента, и всей бандой набрасываются на "врага". Этого Кириллу Тимошенко и Михаилу Подоляку показалось мало, и они привлекают на платной основе также ЛОМов. Правда, некоторые из них (например, считающий себя политологом Сергей Быков) настолько топорно отрабатывают гонорар, что создают скорее антирекламу. А впавший в нарциссизм Зеленский, крайне болезненно реагирующий на любую критику в свой адрес, то ли всего этого не видит (как и собственные перегибы), то ли он решил идти вперёд до "победного конца". Во всяком случае 9 марта он заявил, что его Офис работает над тем, чтобы оппозиционные телеканалы, которые уже отключены от вещания на Украине, получили пожизненную блокировку и на YouTube. Как говорится, есть только 2 мнения: его и неправильное.