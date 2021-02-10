У Казахстана нет будущего без России

Казахстан продолжает сотрудничество с НАТО, хотя является членом ОДКБ. Там есть западные базы и совместные проекты, но нет никаких стратегических обязательств. Однако, на пользу ли такая позиция? Насколько это опасно и для кого? Почему отход Казахстана от России невозможен? Обо всем этом и многом другом рассказал эксперт по международной безопасности Центра специальных медиаметрических исследований Игорь Николайчук.

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Казахстан уже давно почти в НАТО

Американские приоритеты в Казахстане опять меняются

— Игорь Александрович, являясь членом ОДКБ, Казахстан работает с Россией на политическом уровне, происходит взаимодействие армий и спецслужб. Проводятся совместные военные учения, кадры в наших высших учебных заведениях обучаются. Но и со странами НАТО Казахстан достаточно тесно работает.

Получается, что в одном государстве существуют два разнонаправленных вектора обеспечения безопасности. Как так? В случае какого-то конфликта, что мы можем ожидать от правительства Казахстана? На какой стороне они будут? И зачем России иметь такого союзника по ОДКБ, который работает с нашим вероятным противником? Как вы на это смотрите?

— Я категорически не согласен, что Казахстан может кого-то предать, тем более нас. Есть вполне определенные основания так считать. Просто все определяется политической целесообразностью. Происходит выбор временных и стратегических партнеров и союзников, и понятно, что строятся отношения между государствами сложно, они временами меняются.

Например, Армения нас уже достала в определенном смысле, ведет себя несколько неадекватно, получает деньги и проводит линию Фонда Сороса. Но Армения — наш стратегический союзник, а не партнер. Там есть очень приличная российская военная база, которая сдерживает американцев на этом театре военных действий, в основном, в отношении Ирана.

ОДКБ, партнеры и союзники

Если в Армению вторгнется какое-нибудь государство, мы обязаны по этому договору вмешаться, нанести ответный удар. Если на территорию Армении будет зарегистрировано вторжение больших групп террористов, войск без шевронов, частных военных компаний, также вступит в действие договор об участии Армении в ОДКБ.

Но не российские войска, а коллективные войска ОДКБ будут бороться с этим терроризмом и так далее. Так же обстоит дело и с другими членами ОДКБ, включая Россию и Казахстан.

Но Казахстан не является нашим стратегическим союзником, он — наш стратегический партнер, в том числе и в военной области. По большому счету, с ним у нас нет таких серьезных договоров, как с Арменией и другим стратегическим союзником — Белоруссией.

Национальная независимость Казахстана, безусловно, в огромной степени зависит от поддержки Казахстана на международной арене, в том числе и готовностью российской власти использовать для этого свои войска.

НАТО — сбоку припёку

Ни НАТО, ни США возможности военной поддержки не предоставляют. Все их программы в военно-политической и военно-стратегической областях — это просто попытка привязать, наладить какой-то канал влияния, поддерживать контакты, иметь расчет, что они, может быть, начнут покупать оружие.

Но, безусловно, у казахстанской элиты нет и в мыслях предпринимать какие-то действия, которые идут вразрез с нашими национальными интересами. Ведь тогда это будет ударом и по их национальным интересам, в которые Россия вшита самым сильным образом.

То что они взаимодействуют с НАТО, имеют какие-то программы, совершенно не значит, что они переходят на их сторону и все в наших отношениях рушится. Этим Казахстан не нарушает никакой договор, но как суверенная, независимая страна делает то, что считает в ее национальных интересах.

— Тем не менее, именно благодаря тесному сотрудничеству с Западом на Украине скинули Януковича. Совсем недавно, чуть не свергли Лукашенко и Пашиняна. А Касым-Жомарт Токаев сейчас как раз начинает тесно работать с Западом, развертывает их программы.

— В событиях на Украине главным образом были заинтересованы местные олигархи, коррумпированная элита, которая искала себе поддержку в США и Европе. А Россия действительно не работала на Украине по каким-то неизвестным для меня причинам, чтобы создать там российско-ориентированную элиту.

Что касается Казахстана, там элита строит национальное государство, достаточно твердо ориентированное. Но надо отдать должное, там нет никаких перегибов в национальной политике, русские там чувствуют себя более-менее комфортно, хотя недовольных, конечно, всегда можно найти в любой стороне.

Сложный период

Однако у меня такое впечатление, что в Казахстане сейчас действительно — очень сложный период. Там как бы сложилось двоевластие и в тоже время начинается переход на какие-то совершенно новые принципы построения внешней политики.

Только знаю точно, что под Турцию, Китай или какую-то другую страну, которая была бы центром геополитического притяжения Казахстана, они не пойдут, потому что тогда будет гибель страны и снос всех элит.

Единственное, что более-менее гарантирует пролонгацию независимого существования Казахстана в ближайшем будущем это — ориентация во внешней политике на Россию.

А вот сотрудничество в экономической, культурной и в определенной степени военной сфере — это уже свободный выбор казахстанских элит. Конкретные люди при этом рискуют своим креслом или состоянием, а возможно, и головой, если они что-то сделают неправильно.