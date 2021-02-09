Зеленский с протянутой рукой подобен Паниковскому

После интервью президента Украины программе Axios американского телеканала HBO вспомнился незабвенный герой "Золотого телёнка" с его знаменитой фразой: "Поезжайте в Киев и спросите там, что делал Паниковский до революции!"

Верный выбор? Какие ощущения у украинцев от Владимира Зеленского

Основные темы этой беседы

О вакцинации

Западные союзники Украины (несмотря на майданный лозунг "Весь мир с нами!") практически отказали Киеву в поставках вакцин от коронавируса. Зеленский высказал обиду:

"Мы не в приоритете стран, которые уже получают вакцину. Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения, будут помогать понемногу, очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой. Я хочу сказать о российской вакцине. Вопрос не в том, что там написано Made in Russia, а в том, что никто не может гарантировать качество этой вакцины".

О Китае

Зеленский категорично заявил, что не позволит Поднебесной купить контрольный пакет акций "бриллианта в короне украинской оборонной промышленности — завода "Мотор-Сич". Никогда. Не при мне".

И хотя он не считает Пекин геополитическим противником Киева, до этого он ввёл санкции против китайских инвесторов.

О вашингтонском Майдане

"Свадебный президент" признался, что очень волновался — опасался, чтобы не случился переворот (а то любимый хозяин Джо не стал бы президентом), да и "миру было бы очень трудно рассматривать США как символ мировой демократии".

О НАТО и Донбассе

"На востоке Украины продолжается война, агрессия РФ, аннексирован Крым. Поэтому я хочу, чтобы Байден помог нам выйти из этой по-настоящему трагической ситуации. Это один из важнейших вопросов безопасности. Господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО? Я действительно хотел бы привлечь Байдена в Нормандский формат. Я готов идти на всё, чтобы договориться с президентом США и с Нормандской четвёркой".

Мнения экспертов

Главное, что необходимо выделить в этом интервью, — это то, что оно было вовсе не для украинского народа, и даже не для западных читателей, а конкретно адресовано лично Джо Байдену, констатирует политолог Никита Трачук.

"Как мне говорили, Офис президента очень долго искал возможность выйти на какой-либо американский медиаресурс для этого интервью, чтобы заявить новому хозяину Белого дома о себе, о своей лояльности. Так что это исключительно внешнеполитический акт, рассчитанный на привлечение внимания к Украине. Что касается смысловых посылов этого интервью, то тут особо и обсуждать нечего, так как всё было выхолощено и предсказуемо. Мне больше всего понравился пассаж "господин президент Байден, почему мы до сих пор не в НАТО?".

Тут надо отметить такой нюанс: вступление в этот альянс поддерживает в лучшем случае 40-45% граждан (и это без учёта мнения крымчан и дончан). То есть эта идея не находит отклика у большинства украинцев даже спустя семь лет после Майдана, несмотря на всю усиленную пропаганду киевской власти и даже внесение этой цели в Конституцию.

В этом вопросе Зеленского прозвучала этакая вера во всемогущего доброго барина: Байден придёт и порядок наведёт (в том числе и в НАТО заведёт). Тут возникает наивный вопрос: почему президент одной страны спрашивает президента другой страны о членстве в некоей организации? Можно ли представить, что Си Цзиньпин, Путин или Макрон спросят нечто подобное? Нет, конечно, так как этот вопрос необходимо адресовать в первую очередь (или только) себе самому. Если так хочется в НАТО, то надо самостоятельно решать эту проблему.

Но при этом надо понимать, что НАТО — это в первую очередь политический союз и только во вторую — военный. И нельзя вступить в альянс по собственному хотению — они принимают новых членов только в том случае, если это им выгодно. А раз они отказываются сейчас принимать Украину, то это значит, что они не видят для себя в этом смысла.

Резюмируя, скажу, что сказанное в данном интервью — это совсем не то, что ждали от Зеленского те 73% избирателей, которые отдали за него свои голоса в апреле 2019-го", — констатирует Трачук.

Зеленский не знает, какое ещё заявление сделать, в какую позу встать, чем и на чём ещё сыграть, чтобы понравиться новой американской администрации, подчёркивает политолог Александр Дудчак. Но для Вашингтона — Зеленский не личность, не президент суверенного государства, а всего лишь человек-функция, который должен выдавать подобные заявления, и поэтому не представляет личной ценности для американцев.

Такое впечатление, что должность президента Украины — это прокрустово ложе, которое подгоняет личность, получившую её, под установленные Западом стандарты. Не было ещё ни одного президента Украины, который бы не "западнел" на этой должности.

Многие обозначенные и другие вопросы возникли из-за того, что украинские власти зачастую не формируют собственную повестку, а подстраиваются под рецепты и требования внешних игроков. Но пока это ничего существенного не дало, а в случае с Китаем, не исключаю, серьёзно сузит коридор возможностей, опечален аналитик KyivStratPro Алексей Бебель.

"Касаемо вакцин, то нужно было разрабатывать отечественную или же заранее озаботиться резервированием таковой у ведущих производителей. Как сейчас очевидно, не было сделано ни одно, ни другое.

Винить тут никого не нужно, кроме самих себя.

Что до привлечения США в Нормандский формат, то тут ведь должно быть согласие всех его участников. Тем более, что с 2014-го Германия и Франция сделали очень много и имеют консолидированную позицию по вопросу урегулирования ситуации в Донбассе. Поэтому США должны будут учесть уже выработанную дорожную карту. А вот согласятся ли они на это или же захотят изменений — открытый вопрос. Но, думаю, что скорее захотят, но в этом случае уже нужно будет согласие других участников, а вот будет ли оно — ответ совсем неоднозначный.

Про участие в НАТО тоже можно много говорить, но это больше из области очень отдалённых перспектив, причём туманных.

Эту тему поднимают отечественные политики больше для внутреннего потребления, поскольку, уверен, отдают себе отчёт, что при нынешних условиях это неосуществимо ни в экономическом, ни в политическом плане", — констатирует Бебель.

Честно говоря, интервью оставило тяжёлое впечатление от того, что президент не совсем адекватен: он что же, раньше не знал, что Украина не является членом ЕС? А требование Байдену немедленно принять Украину в НАТО — это вообще клиника, саркастически отмечает политтехнолог Василий Стоякин.

Глава "независимого" государства запрещает частному (!) собственнику продать контрольный пакет акций своего предприятия по приказу из посольства США — это вообще что и как?

Но помимо этих идиотизмов были также сказаны вещи, действительно важные для американской аудитории:

Украина будет продолжать антироссийскую политику,

"Мотор-Сич" не достанется Китаю,

дело о коррупции семьи Байденов не будет расследоваться,

президент Украины продолжит уничтожение украинского крупного капитала (да и всей страны в целом).

Завершить хочу ещё одной цитатой из "Золотого телёнка", которая, на мой взгляд, также характеризуют и затронутые в интервью темы, и его героя:

"Паниковский вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже".