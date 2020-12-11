Эрдоган и Алиев поставили Армении ультиматум

Тюркский мир предложил Армении платформу для сотрудничества, угрожая дальнейшим захватом её территорий. Реваншистские настроения в Армении будут расти.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган, находясь с визитом в Баку, где он принимал участие в военном параде ВС Азербайджана в честь победы в Карабахе, заявил, что в регионе Южного Кавказа возможно создание "платформы шести" для развития сотрудничества.

Он предложил участие в "Южнокавказской платформе" Азербайджану, Турции, России, Ирану, Грузии и, "при желании" — Армении.

"Мы сторонники мира в регионе, готовы открыть двери для Армении. У нас нет проблем с армянским народом", — сказал Эрдоган, предупредив, что ему "надо взяться за ум".

Его поддержал президент Ильхам Алиев.

"Если руководство Армении сделает правильные выводы из войны, откажется от своих необоснованных притязаний и будет смотреть вперед, то тогда на этой платформе есть место и для Армении. Мы открыты для этого", — уточнил азербайджанский лидер.

Однако Алиев в тот же день заявил, что Зангезур, Севан и Ереван — это "исторические земли азербайджанцев". Но это территории, которые находятся в рамках государственных границ Республики Армения, признанных мировым сообществом. То есть, налицо завуалированная угроза — откажетесь от "сотрудничества", мы пойдём дальше завоёвывать ваши земли.

У "Южнокавказской платформы" нет перспективы

В комментарии для "Правды.Ру" эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, не увидел в предложении Эрдогана и Алиева перспективы, по следующим причинам:

— "без Армении эта платформа совершенно не актуальна, а с Арменией она невозможна, потому что отношения между Арменией и Турцией с Азербайджаном не могут быть сейчас хорошими и не имеют никакой яркой перспективы",

— нет базы для этого объединения, так как "торговые отношения в регионе не являются доминирующими и явно не будут в ближайшее время сильно расти",

— отношения между Ираном и Турцией "тоже не являются простыми".

Реваншизм в Армении будет расти

По поводу условия Алиева о "необоснованных претензиях" со стороны Армении, эксперт пояснил, что речь идёт о статусе Нагорного Карабаха.

На сегодняшний день азербайджанцы отказались от мысли военным образом решить проблему Степанакерта, но у Нагорного Карабаха нет никакого статуса, поэтому проблему решить не удалось, а только отодвинуть, отметил Владимир Брутер.

Он напомнил, что в результате армяно-турецкой войны 1919-20 года Армения "потеряла половину территории". И пока она является "чистой жертвой" превосходящего её по силам тюркского мира, у неё будут к нему претензии: нельзя же Армению сжать до размера двух-трех городов и сказать: "Ну, вот это вам всё".

"Конечно, у армян будут реваншистские настроения, вопрос только в том, что после прихода к власти ( Никола) Пашиняна они утратили бдительность, резистентность, перестали понимать свои приоритеты и за это поплатились. Это совершенно обычная вещь, когда вместо головы у человека вырастает майдан", — сказал политолог. "Ситуация заморожена, и таким образом, как предлагает Алиев, она не может быть разморожена, потому что оснований для сотрудничества, на мой взгляд, нет", — сделал вывод Владимир Брутер.

Депутат от правящего блока Армении "Мой шаг" Бабкен Тунян, отвечая на вопрос о возможности участия Армении в " формате шести" отметил, что Армения уже состоит в ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества), в которую входят и Турция, и Азербайджан, и Грузия. и если у Турции есть действительно взаимовыгодные предложения, то их можно обсудить в уже действующем формате, отметил Тунян.

Так или иначе, Армения должна руководствоваться своими интересами, сказал депутат агентству "Спутник".

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