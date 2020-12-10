Эрдоган заявил, что Армении "следует взяться за ум"

Властям Армении стоит понимать, что именно они обрекли свой народ "на беду". И стоит лишь надеяться, что народ Армении сумеет "извлечь уроки" из случившегося в Нагорном Карабахе.

Рассказать об Армении решил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на параде в Баку. Он приехал в Баку на два дня с официальным визитом и стал одним из "центров внимания" на мероприятии.

Парад посвятили завершению военных действий в Нагорном Карабахе.

"Армении следует взяться за ум. Армянские политики, диаспора обрекли свой народ на беду. Если армянский народ сможет извлечь уроки из Карабахской войны, то в регионе начнется новая эра", — высказался Эрдоган.

Напомним, что парад стал весьма масштабным: более трёх тысяч военных, в числе которых — специальная группа из Турции, а также около 150 единиц различной военной техники.