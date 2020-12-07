Армения: Кто виноват? Что делать?

Что теперь будет с Арменией? Чей теперь Нагорный Карабах? Нужно ли пересматривать мирное соглашение? Почему сейчас это невозможно? Как ведет себя Пашинян? Что его ждёт? Как Азербайджан и Армения относятся друг к другу? Как могут развиваться события дальше? На все эти и многие другие вопросы ответил армянский политолог Арман Бошян.

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Формула "Карабах — это Россия" может стать реальностью

— Арман, мирное соглашение реализуется, но Армению лихорадит. Что дальше?

— Когда шок от поражения пройдет нужно будет, конечно, снова начать переговоры для пересмотра этого Соглашения. На данном этапе его пересмотр невозможен. Но пересмотреть такие пункты как передача коридора — вполне реально.

Потому что-то, что Пашинян подписал, это четко подпадает под уголовные статьи действующего армянского законодательства. Он мог вообще не подписывать этот договор, потому что де-юре Армения не признала Арцах. Какое отношение к Арцаху тогда он имеет? Россия могла ввести войска и без подписи Пашиняна.

Он подписал договор, который вызывает большое количество юридических вопросов и даже противоречит нашей конституции. Его, конечно, конституция Армении мало волнует, но в будущем за это ему придется отвечать.

Теперь появилась также формула "Карабах — это Россия", что многим не нравится. В Азербайджане начинают врубаться, что произошло. — Россия перехватила инициативу, и Турция буянит. Они будут снова провоцировать конфликт и дальнейшее его обострение.

Но я скажу празднующим и радующимся азербайджанцам: не торопитесь, если вам не нравится присутствие России, попробуйте обжаловать, только смотрите, не надорвитесь, чтобы сильно больно не было. Россия оттуда не уйдет никогда.

— Не захочет ли Армения отказаться от этого соглашения? Ведь у вас же тоже звучат воинственные речи.

— Армения не откажется от этого соглашения. Ни один оппозиционер не говорил об этом. Отказ от соглашения на данном этапе невозможен. Возможен его пересмотр в результате переговорного процесса, отказ от передачи коридора возможен. Но для этого нужно укреплять государство.

Большой вопрос, как вообще такое было подписано, потому что потерпевшие поражение власти переговоры не могут вести. На данном этапе, пока идет исполнение вот этого пораженческого договора, Никол Пашинян устраивает всех, в частности и Россию.

Потому что он привел к этой точке, он должен все до конца довести, а потом он должен полностью нести ответственность за трагедию, которая произошла. А ответственность — подать в отставку и добровольно участвовать в расследовании.

— Вы не видите будущего у Пашиняна в Армении?

— У него очень мало шансов удержаться во власти. Только, если он потопит Армению в крови уже в гражданской войне, тогда у него есть шанс. Судя по его записям в FB, у него не всё в порядке с головой. По-моему, у него какие-то нарушения психического характера.

Пашинян призывает к гражданской войне

Он недавно прямо призывал к гражданской войне. Человек, который занимает главную должностью республики, делает такие призывы, провоцирует ненависть… — Такого, наверное, еще не было во всей мировой истории.

В Армении арестовывали всех, кто воевал в Карабахе и возвратился с передовой, и всех остальных, кто представляет для него угрозу, арестовывают.

Эту трагедию армянский народ так легко не переживет. Надо будет очищаться изнутри и пересматривать внешнюю политику. Это — не только ориентир на Россию.

У нас никак понять не могут, в Азербайджане, и даже в Турции тоже не понимают, что единственная страна, интересы который Путин действительно представляет, это — Россия. У нас и у них все ищут, на чьей стороне Путин. А Путин — на стороне России.

Государственное мышление не так должно быть ориентировано. Мы должны понимать, что надо быть такой силой, с которой будут считаться, а не такой субстанцией, которая просит постоянно.

Мы должны усилить свои позиции в регионе. Сейчас это без России вообще невозможно, особенно после того, как в Карабахе появилась военная база РФ.

— А можно ли вообще армянам с азербайджанцами примириться — через поколение — несколько поколений?

— В ближайшие лет 50 я такой перспективы не вижу, хотя в последние 30 лет в Армении анти-азербайджанской пропаганды особо не было. Конечно, мы были победителями в прошлой войне, и у нас не было такой патологической ненависти.

Азербайджан строит свою государственную политику и нацию, национальную идентичность, вокруг ненависти к армянам. Чтобы это выкорчёвывать, нужно достаточно много времени. Поэтому, по моей оценке, как минимум 50 лет понадобится.

Да, конечно, возможно мирное сосуществование. Более того, армянское руководство не раз повторяло, что мы не воюем с азербайджанским народом, мы воюем с азербайджанским государством.

Что касается Азербайджана, то если вы их прессу посмотрите, то там каждая вторая статья — это какие-нибудь плевки в сторону армян. У нас такого совершенно нет.

— Может быть, теперь будет наоборот.

— Я думаю, что наоборот не будет. У нас сейчас будет поиск виноватых внутри.

— Мне нравится ваша точка зрения. На Украине — совершенно другие позиции, поэтому они никогда не выберутся из кризиса. А у Армении, наверное, есть шанс.

— Конечно, Армения возродится.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев