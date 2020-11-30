Формула "Карабах — это Россия" может стать реальностью

Армения переживает поражение в войне и практически потерю Карабаха. Но стоит ли радоваться противнику, одержавшему победу? Как воспринимается в Армении поражение в войне с Азербайджаном? Как расценивается попытка Владимира Путина оправдать премьера Никола Пашиняна, что предателем он не был? Как воспринимаются российские миротворцы в Карабахе? Обо всем этом и многом другом рассказал армянский политолог Арман Бошян.

Читайте начало интервью:

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Почему Армения не признала Карабах и не помогла ему

— Арман, почему всё-таки Армения до сих пор так и не признала Республику Арцах, а её регулярная армия не помогла Карабаху в недавней войне? — Испугались санкций?

— Необязательно, что испугались санкций. Это следствие должно выяснить. Может быть, что это — просто последствия предательства, договорняка. Мы ведь и так не просто в санкциях жили, Армения вообще в окружении и почти в полной блокаде живёт уже 30 лет. Поэтому — нет.

Мне кажется, что тут гораздо более глубокие причины, касающиеся деятельности иностранных разведок на территории Армении. Очень активно в Армении работает в частности британская разведка. В этом плане с их стороны все схвачено.

Поэтому, даже если всё правительство уйдет в отставку, исполнители на местах останутся. Они все эти шаги, скорее всего, просчитывали заранее. Тут проблема не в одном Николе Пашиняне, а в том, что в Армении работает целая команда людей, которые действуют совсем не в интересах страны.

Я уж не говорю об интересах России, которую в нашем регионе до недавнего времени старались отовсюду выдавливать и всячески ей противодействовать.

Последствие работы этих специалистов — потери наших исторических земель. Эта трагедия очень тяжело переживается, но, к сожалению, история обычно ничему не учит. Научит ли нас произошедшее в этот раз — большой вопрос.

Последствия конфликта

Азербайджанцы, конечно, рано радуются, потому что Россия провела фактически точечную операцию и открыла в Карабахе военную базу. Если до недавнего времени формула "Карабах — это Армения" была реальностью, то в будущем формула "Карабах — это Россия" может стать реальностью.

Там миротворцы де-юре, а по факту это — военная база. Совет Федерации России признал право России о введении не миротворческой миссии, а именно военной миссии в Карабах.

Фактически Россия закрепилась в Карабахе надолго. Что это означает?

Во-первых, Азербайджан не сможет использовать эту территорию как плацдарм для нападения на Иран, пока там стоят русские.

Во-вторых, Азербайджан не сможет стать членом НАТО, потому что, если бы мы полностью потеряли Карабах, то фактически территориальный конфликт был бы для Азербайджана исчерпан, и ему был бы открыт путь в НАТО.

Там появилась бы военная база Турции, что ещё сильнее бы ударило по позициям России в регионе. Россия умудрилась в этой тяжелейшей ситуации осуществить манёвр, к которому готовилась заранее.

Сейчас уже выясняется, что Россия готова была осуществить это в самом начале конфликта, но не соглашалась, как выразился Владимир Владимирович Путин, армянская сторона. Он в частности сказал, что еще 20 октября можно было вообще прекратить боевые действия.

Путин — всем по сусалам отмерил

Владимир Путин — выдающийся не только стратег, но и политтехнолог. Он дал такое интервью, в котором умудрился угодить всем сторонам. Он прекрасно знает что и для чего он говорит.

Вот сейчас азербайджанская пресса вырежет определенные куски и скажет, что "Путин на нашей стороне". Армянская оппозиция вырежет куски и скажет, что "Путин наш", и власть Армении также сделает.

Для власти Армении он сказал, что они — не предатели. Но до этого он сказал, что они — клинические идиоты. Да, они не предатели, даже патриоты, просто клинические идиоты. Но ведь действительно — не Путину решать, предатели они или нет, это суд решает.

Он не знает, кто завтра будет у руля в Армении. Кто бы ни был, с ними надо работать, поэтому он угодил в этом интервью всем. В целом же интервью содержало достаточно сильную информацию о том, что трагедия армянская национальная произошла по вине армянской стороны.

Уроки для Армении и не только

И мы должны из этого сделать соответствующие выводы и предпринять соответствующие шаги. Оздоровление армянского государства — лишь вопрос времени. У нас в истории не такое бывало. Эту трагедию мы переживаем. Мы снова восстановим Армению.

Чтобы сохранить государство, армянам надо договариваться с Россией. У нас нет другого выхода. Как хотите относитесь к России: можете ее любить или ненавидеть, но надо с ней считаться и договариваться.

Если не договориться с Россией, то произойдет то, что уже происходило. Далеко не надо ходить — Украина. Скоро проблемы, я уверен, в Молдавии начнутся. Где ваша Америка? Помогла она нам?… Где Европа? Она смотрела, как людей убивают. Для Европы Навальный в тысячу раз важнее, чем Карабах и убитые дети. Про Армению никто даже не пикнул.

Если завтра кто-нибудь захочет повторить преступление против армян, никто на это даже не обратит внимание и никто кроме нас самих и России не сможет нас защитить.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев