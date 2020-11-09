Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему

Мир раскололся по вопросу признания Джо Байдена избранным президентом. Кто поступил мудро?

Будут ли выборы в США признаны легитимными?

Трамп намерен оспаривать "избрание" Байдена

Ведущие американские СМИ уже объявили демократа Джо Байдена победителем выборов, но американские юристы говорят о том, что официальные результаты по штатам не подведены, и с понедельника начнётся пересчёт голосов.

В интернете уже вспомнили, как в 2000 году эти же СМИ поспешили объявить победителем Альберта Гора, который, в итоге, проиграл республиканцу Джорджу Бушу-младшему после пересчета голосов во Флориде.

Действующий президент Дональд Трамп, судя по его жёстким заявлениям, планирует идти до конца в отстаивании своей позиции — в суде он будет устанавливать как можно больше случаев фальсификаций выборов, чтобы назвать Байдена нелегитимным президентом.

В итоге, конституционный кризис Америке гарантирован, и победителя, как и в 2000 году, будет определять Верховный суд США.

Кто поздравил Байдена

Некоторые ключевые мировые лидеры поспешили поздравить Байдена. Это сделал глава Евросовета Шарль Мишель и все лидеры стран-членов Евросоюза, за исключением премьера Словении Янеза Янша, который предпочел поздравить с победой Трампа утром 4 ноября. Он объяснил это личными мотивами — поскольку жена Трампа словенка. Но его последующий твит был по существу проблемы.

"Интересно. Жалобы были поданы во всех штатах США с небольшим разрывом. Суды еще даже не начали принимать решения. Тем не менее, масс-медиа (а не какой-то официальный орган) объявляют победителя. Поздравления со всех сторон. Такое верховенство закона", — написал Янша в Twitter и поставил в конце улыбающийся смайл.

Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала "избрание" Байдена как "новую и захватывающую главу" в трансатлантических связях, а новый лидер Японии Есихидэ Сугу пообещал работать над обеспечением "мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе". Понятно, что Германия ждёт отказа от санкционного давления на" Северный поток -2" и претензий по финансированию НАТО, а Япония — принуждения оплачивать американский военный "зонтик".

Поздравили Байдена индийский лидер Нарендра Моди и президент Филиппин Родриго Дутерте. Турецкий президент Реджеп Эрдоган выразил желание сотрудничать, так же, как и венесуэлец Николас Мадуро и вице-президент Ирана Эсхак Джахангири.

Это лидеры сильно зависимых от США страны, боящиеся потерять их благосклонность или надеющиеся на смягчение политики, которую проводил Трамп.

Предатель Трампа Нетаньяху

А вот поздравление Бенджамина Нетаньяху выглядит предательством Трампа. И это при том, что Байден несомненно вернёт арабо-израильскому конфликту обамовский статус-кво — признание права Палестины на Иерусалим и собственное государство в рамках резолюции СБ ООН в границах 1967 года. Это ещё раз показывает, что Израиль без поддержки США в любой форме ничего из себя, как суверенное государство, не представляет.

Предатель Путина Токаев

Из постсоветского пространства отличились президент Украины Владимир Зеленский и президент Казахстана Жомарт-Касым Токаев. С Украиной всё понятно, а Казахстан явно не хочет санкций которые ему могут перепасть от союзничества с Россией. Казахстанская элита давно не союзник России, она живет на американские гранты в виде программ сотрудничества для стран постсоветского пространства. Причём после того, как их одобрят силовики. Соответственно деньги, а значит и сердца казахстанской элиты — в Америке.

Кто не поздравил Байдена

До сих пор Байдена не поздравили с избранием Китай, Россия, Бразилия.

Любопытно, что в Европе, помимо упомянутой Словении, взбунтовались члены правительства Эстонии: министры финансов и МВД Мартин и Март Хельме.

"По-моему, вообще нет даже вопроса, что эти выборы сфальсифицированы. Нет смысла говорить ни о какой демократии или правовом государстве, если выборы можно так просто, так нагло и массово сфальсифицировать. Если это пройдет, если отстранят Трампа от власти, то в Америке больше не действует Конституция", — заявил министр финансов Мартин Хельме, выступая на радио.

Его отец, глава МВД Март Хельме пояснил, что президентом Джо Байдена избрало "глубинное государство".

"Логика деятельности глубинного государства — для обеспечения своей собственной свободы действий пристраивать всюду мерзавцев, коррумпированных, шантажируемых мерзавцев Джо Байден и Хантер Байден — коррумпированные типы".

Лопес Обрадор не прогнулся ни перед кем

Поразил умом, отвагой и чувством собственного достоинства президент Мексики, который при Трампе терпел оскорбления в адрес мексиканцев в связи с постройкой стены на границе и отменой соглашения НАФТА. Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что дождется решения суда по выборам в Соединенных Штатах. И только после этого поздравит нового президента.

"Мы будем ждать окончания всех правовых процедур. Не хотим быть наглыми, не хотим действовать необдуманно и уважаем право народов на самоопределение", — заявил политик в ходе пресс-конференции в Табаско.

Лопес Обрадор напомнил, что в Мексике на президентских выборах 2006 года "у нас украли пост президента".

"Голоса еще не были подсчитаны, и некоторые правительства уже признавали тех, кто объявил себя победителями ", — сказал Обрадор.

Отличился и белорусский президент Александр Лукашенко, он назвал выборы "позором и издевательством над демократией". Но в актив это ему не запишешь, видимо, он, действительно, намерен уходить из политики.

Молчуны — Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин молчат, не решаясь на смелость Обрадора.

Очевидно, что спокойствие обеспечено ситуацией, когда даже из двух зол нечего выбрать. Байден поднимет на щит либеральные ценности и будет лезть во внутренние дела государств, исповедующих иные смыслы.

Байден называл и Путина и Си Цзиньпина "головорезами" и клялся возглавить международную кампанию "давления, изоляции и наказания Китая" и России, как "самой большой угрозы для Соединенных Штатов".

Он, безусловно, будет бороться с "геноцидом" мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, чего Трамп себе не позволял.

"Соединенным Штатам действительно нужно вести жесткие отношения с Китаем. Самый эффективный способ решить эту задачу — создать единый фронт союзников и партнеров США для противодействия жестокому поведению Китая и нарушениям прав человека", — написал Байден в статье, опубликованной в марте, когда началась пандемия коронавируса.

Что касается России, то при Байдене Вашингтон, скорее всего, возобновит взаимодействие с НАТО и другими союзниками для её "сдерживания" и будет накладывать новые санкции за вмешательство в выборы или, например, за "отравление" Навального.

Президент России, вероятно, понимает, что поздравление Байдену не изменит что-либо в российско-американских отношениях. А если Кремль дождётся официальных итогов, то кое-что может и сдвинуться в лучшую для Москвы сторону.

Либерализм исчерпал себя

На самом деле, выборы в Конгресс, в каком-то смысле, важнее для политической системы США, чем выборы президента. Поскольку любая инициатива президента, в том числе, международная, блокируется Конгрессом, а наоборот — нет.

По итогам прошедших выборов, Демократическая партия ухудшит свой результат по сравнению с выборами 2018 года, потеряв 7 мандатов в Палате представителей, а у республиканцев останется большинство в Сенате.

Республиканцы, вероятно, будут улучшать свои позиции в нижней палате (довыборы будут через два года), так как политика демократов будет работать на банковский сектор, а не на реальную экономику. Поэтому те, кто сейчас поддерживает республиканцев через отказ от поздравления Байдену, делают мудрый шаг. Либерализм всё равно не жилец, как верно определил российский президент, а консерваторы вернуться в американское президентство усиленными через четыре года.

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