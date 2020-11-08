Трамп заявил, что у него есть доказательства мошенничества на выборах

Президент США Дональд Трамп располагает набором письменных доказательств о мошенничестве Демократической партии на президентских выборах.

Об этом американский лидер сообщил лично. Ранее Трамп уже заявлял, что планирует обратиться в суд, чтобы оспорить итоги голосования.

Напомним, ряд американских СМИ назвали победителем в выборах главы государства Джо Байдена, хотя подсчёт голосов ещё не завершён.