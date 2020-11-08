Президент США Дональд Трамп располагает набором письменных доказательств о мошенничестве Демократической партии на президентских выборах.
Об этом американский лидер сообщил лично. Ранее Трамп уже заявлял, что планирует обратиться в суд, чтобы оспорить итоги голосования.
Напомним, ряд американских СМИ назвали победителем в выборах главы государства Джо Байдена, хотя подсчёт голосов ещё не завершён.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.