Империя рушится: в США заговорили о национальном позоре

Неспособность США подсчитывать голоса — это национальный позор. Легитимность назначенного Верховным судом президента — под сомнением.

Уснули с Трампом, проснулись с Байденом

Об этом пишет американский журналист Гленн Гринвальд на своем сайте greenwald. substack. com

Он приводит пример, как "гуру" выборов Нейт Кон в New York Times заверял страну вечером 3 ноября, что с более чем 80% голосов, подсчитанных в Джорджии, у Трампа более 80% шансов выиграть. Но менее чем через четыре часа, рано утром в среду, данные из Джорджии уже предсказывали прямо противоположный исход.

"Сотни миллионов американцев легли спать в ночь выборов во вторник, увидев, что Трамп лидирует в ключевых штатах, а эксперты во влиятельных СМИ уверяли, что его победа во многих из этих штатов весьма вероятна. Они проснулись в среду с противоположным видением: теперь Байден являлся вероятным фаворитом на победу в нескольких, если не во всех, оставшихся ключевых штатах", — пишет Гринвальд.

Для журналиста ясно, что подсчёт голосов затянется на дни, а судебные разбирательства "почти наверняка" продлят оглашение результатов еще на больший срок.

Подлоги везде

Американская пресса, не находящаяся под контролем либералов, пишет о многочисленных нарушениях на выборах. Как сообщает в своем авторском Телеграм-канале американист Малек Дудаков, в семи округах Висконсина количество проголосовавших превысило число зарегистрированных избирателей. В Милуоки на 18 участках явка составила ровно 75%, а на 23 участках — ровно 90%. Республиканцы в Неваде насчитали не менее 3 тысяч случаев фальсификации выборов и обратились с федеральным иском об аннулировании результатов голосования в их штате. Штаб Трамп надеется признать недействительными 10 тысяч голосов избирателей Невады, проживающих в других штатах.

Стоит добавить ставшее мемом голосование в Мичигане. На графике видно, как голоса, отданные за Байдена (130 тысяч) одномоментно выводят его в лидеры.

Осознанный выбор и/или крушение империи

Гринвальд указывает, что склонность демократов к мошенничеству была видна еще в 2016 году, когда в демократических праймериз между Хиллари Клинтон и Бери Сандерсом, 200 000 избирателей Нью-Йорка, выступающих за Сандерса, "были незаконно вычеркнуты из списков и лишены возможности голосовать". Эти же тенденции сохранились и на праймериз этого года, достаточно вспомнить провал с электронным голосованием в Айове или шестинедельное затягивание подсчёта голосов в Нью-Йорке, указывает журналист.

"Процесс голосования в США изобилует крупными системными сбоями и вызывающими сомнения неэффективными законами, которые можно объяснить, только как осознанный выбор и/или как идеальное отражение рушащейся империи", — пишет Гринвалд.

Легитимность президента под сомнением

Дональд Трамп заявил, что исход президентских выборов должен решать Верховный суд. По мнению главы Белого дома, на выборах учли слишком много незаконно поданных голосов.

По мнению Гринвальда, независимо от того, каков будет окончательный результат на этот раз, "у одной или другой стороны будут серьезные сомнения в легитимности выборов, а возможно, у обеих сторон".

"В следующий раз, когда американцы услышат от своего правительства, что им нужно насаждать демократию в других странах — посредством войн, вторжений, бомбардировок или других форм тайного "вмешательства" ЦРУ, они должны настаивать на том, чтобы демократия сначала была установлена в Соединенных Штатах, — делает вывод журналист.

А в это время в Европе этих очевидных вещей не видят. Доклад наблюдателей из ОБСЕ говорит о том, что заявления действующего президента США Дональда Трампа о нарушениях в ходе выборов президента "являются необоснованными и подрывают доверие населения к демократическим институтам".

В организации выразили обеспокоенность "попытками ограничить подсчет законно поданных бюллетеней в контексте COVID-19 и расширения практики голосования по почте".

Кризис не в США, а в России

Как сказал "Правде.Ру" профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло, Байден победил, остались только процедурные моменты — голосование в Коллегии выборщиков 14 декабря и потом еще 3 месяца до инаугурации.

"Ситуация уже решенная и для европейцев нет смысла проигравшему кандидату Трампу комплименты отвешивать. Он уже отыгранная карта. Наоборот, политически правильнее, выгоднее пнуть его напоследок", — сказал Андрей Манойло.

К тому же, по мнению эксперта, Евросоюз "оттоптался" на Трампе за его хамство, которое он проявлял в течение 4 лет — за то, что пытался сделать из европейцев "нищебродов вечно живущих на дотации от Соединенных Штатов".

Андрей Манойло считает, что никакой рушащейся американской империи нет и не будет в ближайшее время, а голосование проходит в США так, как это определено их политической системой и традициями.

"И их полностью устраивает непрямая демократия. И в этом отношении у них система такая, что она обеспечивает регулярную сменяемость кандидатов", — сказал он. "Их систему критиковать можно, но говорить о том, что она никчемная и в кризисе — нельзя. Потому что те наши придурки, которые вопят на всех углах, что у них там кризис и система недемократичная и разваливается, они только стимулируют желание всех остальных, кто слышит эти вопли, начать сравнивать их систему с нашей. И это сравнение может быть не в пользу нашей системы — в этом проблема", — сделал вывод Андрей Манойло.

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