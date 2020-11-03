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Автор Антон Куликов

Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы

Бывший министр экономики в правительстве Егора Гайдара Андрей Нечаев спрогнозировал последствия победы Джозефа Байдена для России. И прогноз этот не сказать, чтобы радужный.

Последствия победы Байдена для России: первые прогнозы

Три направления санкций

По мнению Нечаева, российским властям будет проблематично договориться с Байденом, хотя ранее Москве и удавалось наладить определенное взаимодействие с президентами-демократами. Но не сейчас.

"Во-первых, демократы традиционно больше озабочены геополитикой и мировыми проблемами, чем республиканцы, а тем более такой изоляционист, как Трамп. Во-вторых, демократы опять же традиционно уделяют повышенное внимание вопросам гражданских свобод, прав человека и так далее. В том числе и в других странах. Это дает лишний повод для ужесточения санкций, так как основания Россия, безусловно, дает", — написал Нечаев на своей странице в "Фейсбуке".

По его мнению, весьма вероятно ужесточение санкций, тем более что в конгрессе и так находится несколько законопроектов по этому поводу. Вопрос только в том, какое направление будет придано этим санкциям.

Первое направление - санкции, касающиеся современных технологий нефтедобычи и геологоразведки. В общем, подобные ограничительные меры были введены и ранее. Так что речь в данном случае скорее об ужесточении уже существующих санкций.

Второе направление - "полное закрытие финансового рынка для российского госдолга и корпоративных заимствований госкомпаний".

Третье направление - отключение России от системы SWIFT. И хоть российский ЦБ много сделал для построения отечественной системы платежей, однако работает она только внутри страны. А вот что будет в этом случае с расчетами с зарубежными контрагентами, большой вопрос.

А какая, собственно, разница?

То есть, по мнению Андрея Нечаева, ничего хорошего в случае победы Байдена нашей стране ожидать не стоит. Впрочем, для такого прогноза не надо быть бывшим министром.

Джозеф Байден и до избирательной кампании, и во время нее говорил о России исключительно негативно, обещая привлечь нашу страну "к ответственности" по самым разнообразным поводам. Впрочем, не настолько уж и разнообразным — в основном, за "вмешательство" в американскую политическую жизнь.

Но с другой стороны, ожидать чего-либо позитивного от его соперника Дональда Трампа нашей стране тоже не стоит. Негатива от Трампа было меньше — но одно дело слова, а другое дела. А за время его пребывания на посту президента санкций против нашей страны было введено очень много.

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Темы санкции джо байден выборы в сша андрей нечаев
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