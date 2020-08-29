Арабский мир вздрогнул: Эмираты и их договор с Израилем

Древние соперники — Израиль и Арабские Эмираты — заключают договор о сотрудничестве. Как так — "Правде.Ру" поясняет член комиссии по приёму репатриантов мэрии города Ришон-ле-Цион в Израиле Владислав Молочников.

— Хотим сейчас послушать израильскую сторону в отношении нового договора между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами. На Западе называют этот договор сенсацией. В России мы почти об этом ничего не знаем и не говорим. На федеральных каналах это прошло одной строкой, и сейчас тишь да гладь, да божья благодать. В чем же там сенсация?

— На бытовом уровне — очень радуются мои знакомые рядовые израильтяне. Им становятся доступны Арабские Эмираты, о чем нельзя было мечтать месяц назад. Ранее можно было видеть эти небоскребы и прочие трендовые вещи только по ТВ. Теперь возможно наладить туристический обмен буквально за несколько месяцев.

Произошел резкий перелом самой концепции палестинского конфликта. Если Израиль предполагал мир в обмен на мир, а арабы требовали мир в обмен на территории, то теперь как минимум Эмираты согласились с концепцией Израиля, и это большая победа израильской дипломатии и в первую очередь — американской.

Без помощи Америки этого не могло бы произойти. Понятно, что Трамп хочет привлечь голоса евреев на свою сторону. Те, как правило, голосуют за демократов, и есть возможность поколебать чашу весов. А сейчас израильская экономика после коронавируса в тяжелом положении. 22% официально без работы, а до пандемии было 4%. Резкий обвал. И все заинтересованы в каком-то чуде — и вот оно произошло.

— Но арабский мир неоднозначно отреагировал. И у Трампа много избирателей-арабов. Египет, Оман, Иордания, Бахрейн высказались "за". Египет и Иордания понятно почему — у них уже есть договоры аналогичные с Израилем. А вот Оман и Бахрейн почему "за", например? Бахрейн — там же много шиитов живёт, хотя правительство — сунниты.

— По идее после ОАЭ Израиль должен признать весь суннитский мир. Это первая костяшка в домино — упадет и потянет все остальные. Что касается палестинской проблемы — отношения суннитского мира с Израилем нормализуется, а эту проблему по сути сливают. Она перестает быть в международном тренде и становится исключительно локальной проблемой собственно палестинцев.

— Так что же произошло, почему арабский мир так изменил свое мнение, точнее, суннитский мир? У шиитов и Турции своя позиция.

— Часть Европы тоже поддерживает Палестину, но в целом, это уже неинтересно. Я думаю, основная причина — выборы в США, Трамп как-то смог убедить. Сейчас вот надо сделать шоу. Будут встречать Трампа с израильским премьером, это растиражируют мировые масс-медиа — будет эффект взорвавшейся бомбы. Что будет потом — неясно. Будет ли Трамп президентом, как отреагирует президент следующий.

Я не могу понять, и что получат в итоге Арабские Эмираты. Думаю, что израильские туристы не принесут особой прибыли, там же по всему миру паломничество туристов. Я думаю, просто эмиратские шейхи — тщеславные ребята, желающие стать лидерами суннитского мира.

— Возможно.

— Показать свою крутость.

— План Трампа предусматривает выдачу Палестине 50 млрд помощи на реформы, если будет урегулирована его дорожная карта. Причем какие-то клочки территории будут палестинскими, а остальное отойдет Израилю. То есть, подразумевается, что Палестина все же будет государством, но очень фрагментарным?

— Но сами палестинцы не согласны делать государство без столицы в Восточном Иерусалиме. В то время как Израиль отказывается его им передавать. Произошла ситуация, что палестинцев никто не спрашивает, все решая без них. Вообще, странно это.

— Тренд круто изменился.

— Конечно, Израиль сейчас на белом коне, получая международную легитимацию в арабском мире.

"Личные отношения" Трампа и шейхов

— Я слышала версию, что это дружба не против Палестины, а против Ирана или Турции, которые обе категорически против этой нормализации отношений. Хотя сама Турция имеет дипломатические отношения с Израилем. Иран и она сильно выдвигаются сейчас на Ближнем Востоке. Не хотят ли Арабские Эмираты с помощью Израиля тоже стать полюсом силы?

— ОАЭ хотят 100% стать лидером арабского мира. Они хотят сказать, что они не только самые богатые, цивилизованные, небоскребные, но и самые дипломатичные.

"Вот, налаживаем экономическое, туристическое сотрудничество с израильтянами". Что касается шиитского мира — да, Иран свою позицию не меняет. Не меняет свою позицию и Турция. То есть в любом случае их как бы отодвигают в приоритетных ролях.

— Правильно, потому что это все же арабская проблема.

— Сами арабы уже не настаивают на отдаче территорий, оккупированных во время шестидневной войны, войны Судного дня, войны за независимость 1948 года. Парадокс! Я думаю, что это все такой вот заговор. Почему это произошло именно сейчас? Думаю, Трамп имеет личные отношения с этими шейхами. Опять-таки, им нужна Америка. Америка давит на арабский мир, чтобы помочь Израилю. Израиль не может самостоятельно урегулировать эту проблему.

После катастрофы в Бейруте ослаблена Хезболла, в тяжелом положении после коронавируса и прочих неувязок Иран — то есть противники Израиля ослаблены до предела. И лучшей ситуации может и не быть. Тем более, Трамп не знает, может, его и не будет после выборов. А судя по израильской прессе, он самый произраильский президент за всю историю Израиля.

— Это вызвано родственными связями через Кушнера? Что может им двигать?

— Он же евангелист, а это самая мощная сила Америки. Он относится к этой Америке белой, евангелистской, пуританской. Плюс Кушнер, естественно. Плюс, я думаю, Трамп, как бизнесмен, постоянно с евреями имел дело. То есть он хорошо относится к евреям.

— У него еще черты — отрицать все, что делал Обама, прямо маниакально. Как раз Обама поддерживал Палестину.

— Обама пытался быть объективным.

Трамп — это шоумен. Его, я думаю, нельзя воспринимать как типичного президента. Он играет. Ему нужно шоу, ему нужны лайки. Он делает провокационные заявления. Представьте, что сейчас будет в Белом доме, когда израильский премьер-министр и шейх Арабских Эмиратов будут заключать мирное соглашение. Это будет фурор. Со всего мира будут корреспонденты. Эта тема затмит все остальные. Вообще для удержания имиджа крутого парня.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев