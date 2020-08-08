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Автор Василий Амирджанов

Белорусские диджеи будут ждать перемен под арестом

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Предвыборная кампания в Белоруссии, которая изобилует пенитенциарными красками, получила еще один яркий мазок, который дополнил общую картину.

7 августа 2020 года, на следующий день после концерта, организованного властями, центральный районный суд Минска арестовал на 10 суток звукооператоров Кирилла Галанова и Владислава Соколовского за мелкое хулиганство и неподчинение требованию должностного лица.

Диджеи в законе

Минский суд по достоинству оценил музыкальные вкусы и гражданскую позицию диджеев Кирилла Галанова и Владислава Соколовского, которые 6 августа 2020 года на проправительственном массовом мероприятии включили песню группы "Кино".

Решением суда диджеи схлопотали 10 суток ареста. Сергей Зарицкий, адвокат Кирилла Галанова, сообщил журналистам, что планирует обжаловать решение суда. Попутно защитник рассказал, что заявление в правоохранительные органы на Кирилла Галанова и Владислава Соколовского написал начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Юрий Цаба.

Комментируя своё решение разнообразить репертуар концерта абсолютным хитом Виктора Цоя песней "Перемен!", продолжающей оставаться актуальной для большей части постсоветского пространства, Кирилл Галанов рассказал, что песня пришлась по душе собравшимся.

Зрители и вправду одобрили неожиданный поворот и выкрикивали "Молодцы!". Минчане подпевали Виктору Цою, соглашаясь с требованием перемен. Когда же глава администрации Центрального района Минска Дмитрий Петруша выдернул кабели и прервал исполнение песни, граждане стали скандировать:

  • "Перемен!"
  • "Жыве Беларусь!"
  • "Уходи!"

Кирилл Галанов на обвинение в хулиганстве заявил на суде, что сам концерт, организованный властями, считает хулиганством:

"Я занимался хулиганством, как только пришел на площадку. И не от своего имени, а от имени организаторов — Дворца детей и молодежи. Весь этот концерт был хулиганством, и я признаю вину, что участвовал в этом".

Дежавю райкомовской эпохи

Должность белорусского чиновника Юрия Цабы вернула меня в советскую юность. Я не знаю, может, и в России ещё существуют подобные должности. Если честно, даже и не стану спрашивать об этом ни "Яндекс", ни Google. Боюсь получить очередной культурный шок.

Занятно, что даже советская власть эпохи перестройки вполне терпимо воспринимала творчество Виктора Цоя. Разумеется, среди партийной номенклатуры призывы к переменам особого восторга не вызывали, но и верные ленинцы понимали, что на текущей версии особого пути страна уперлась лбом в стену.

Советская власть не очень жаловала кумиров молодежи. Возможно, именно поэтому самые топовые зарубежные исполнители популярной и рок-музыки не появлялись на отечественной сцене. Свои же звезды эстрады обязаны были соблюдать дресс-код, стоять как вкопанные на сцене и стремиться следовать канонам даже в выражении лица, соответствующего образу строителей коммунизма.

Выход же из подполья советских рок-исполнителей стал настоящим прорывом стены, о которой в своё время пели Pink Floyd (не путать с Джорджем Флойдом). Виктор Цой стал знаковой фигурой не только для тех, кому сейчас уже под 60, но и для нынешней молодежи.

С одной стороны, это делает честь музыканту и его коллективу. С другой — констатирует факт, что с 1985 года, когда началась перестройка, в некоторых постсоветских странах мало что изменилось в плане взаимоотношений государства и гражданина. Да и модель правления не особо трансформировалась. Об этом писал Джордж Оруэлл:

"Тоталитарное государство обязательно старается контролировать мысли и чувства своих подданных по меньшей мере столь же действенно, как контролирует их поступки".

В ожидании перемен

Владислав Соколовский и Кирилл Галанов ещё до своего задержания сообщили журналистам, что разорвали шаблон мероприятия осознанно, потому что хотят перемен и обретения надежды на развитие страны. Владислав Соколовский признался, что по итогам их акции ждёт ареста. Не смущает диджеев и то, что они останутся на какое-то время без работы.

По окончании концерта телефоны двух парней, ставших уже героями дня, оказались недоступны. Брат Кирилла Галанова забил тревогу и написал заявление в милицию о его исчезновении. Позднее выяснилось, что диджеи ждут перемен в отделении милиции.

Минчанка Карина Ласковец по стечению обстоятельств оказалась в том же отделении милиции, что и опальные диджеи. Она поделилась увиденным с местными журналистами:

"Парни казались избитыми. У высокого человека с длинными волосами (Владислава Соколовского — ред.) лоб и глаза были прямо красными-красными. У второго одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека".

Протест на колесах

Безусловно, когда нанимаются граждане для выполнения какой-либо работы, то работодатель имеет полное право требовать от них надлежащего ее исполнения. В случае с диджеям, вероятно, был утвержден определенный репертуар, и они ему должны были неукоснительно следовать.

Даже если парни и решили таким нелегальным способом выказать своё отношение к государственной системе и ее колоритному демиургу, то их могли бы просто уволить. Понятно, что в КНДР за такие вольности их бы расстреляли, вероятно, даже ракетами, но в XXI веке сажать за подобное даже на 10 суток — сущая дикость.

Возможно, если просто ждать перемен, то можно их и не дождаться. Так, видимо, посчитали и минчане, которые решили поддержать двух арестованных судом диджеев.

В столице Белоруссии прошли акции протеста велосипедистов и водителей. Велосипедисты несколькими колоннами проехались по Минску, а водители наполнили улицы звуковыми сигналами и песней "Перемен!" из салонов своих авто. Милиция перекрыла проспект Независимости в центре Минска, и велосипедистов стал традиционно жестко "принимать" ОМОН.

Особый путь Цезаря

Ощущение собственной значимости и поиск своего места в истории у политиков возникает, как правило, после продолжительного пребывания у власти. Когда человек выводит себя за рамки критики и, более того, различными методами, включая и силовые, старается добиться непререкаемости своего авторитета, вот тогда уже граждане активнее начинают требовать перемен.

Сначала просто требовать и пытаться реализовать свои чаяния с помощью демократических процедур. Если не получается добиться изменения системы в рамках общественных приличий, когда силовая компонента государства трудится исключительно в заданной авторитарной парадигме, тогда уже как оно само пойдет.

За тысячелетия существования человеческого общежития ничего в этом плане не изменилось. Предпосылки для радикальных действий граждан практически идентичны вне зависимости от ментальных, национальных, религиозных или технологических составляющих.

Разнятся только лишь судьбы тех или иных политиков, которые оторвались от почвы реальности. Кто-то и в XXI веке искренне полагает, что все граждане просто обязаны днем и ночью с придыханием повторять "Ave Цезарю!". Юлию Цезарю, как рассказывают историки, в итоге не повезло, как и большинству авторитарных лидеров.

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Темы кино арест минск диджеи виктор цой
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