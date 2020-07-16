Участились нелегальные переходы граждан с территории Грузии в Россию, Абхазию и Южную Осетию. С чем это связано, "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
В МИД России сообщили, что в июне наряд российских пограничников задержал трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. За последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии. Некоторые были вооружены. Один из нарушителей открыл огонь по пограничникам.
"Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других", — говорится в сообщении МИД.
Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в Грузии, которую поразил экономический кризис из-за пандемии, срывается курортный сезон, и это, учитывая, что в основном, туда ездили туристы из России.
По словам депутата, по соцопросам, большинство жителей Грузии хотят восстановление добрососедских, экономических, дипломатических отношений с Россией, но многие "ортодоксальные политики" спекулируют на теме "Южная Осетия, Абхазия", не понимают того, что у многих жителей Грузии могилы родственников находятся на территории Южной Осетии и Абхазии.
Руководство этих республик готово к диалогу для того, чтобы люди могли пересекать границы, посещать могилы родственников. Но "финансовые вбросы из Запада раскачивает ситуацию в Грузии, поэтому грузинское общество сегодня нестабильно".
"Каждый день на площадь в Тбилиси выходит небольшое количество — не больше 200-300 человек, которые скандируют: "Правительство в отставку!", "Президента Грузии в отставку!", не предлагая никаких компромиссных вариантов. Они переворачивают машину, поджигают машины. Это такая небольшая часть недовольных, не больше 3-5% от общего количества жителей Грузии, но они сегодня, к сожалению, управляют улицей", — сказал Виктор Водолацкий.
Россия готова стать участником переговоров между Южной Осетией, Абхазией и Грузией и гарантом того, что все соглашения, договоренности, которые будут достигнуты между этими тремя республиками, были бы выполнены, но Запад этого не хочет, сказал депутат.
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