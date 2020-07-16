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Автор Любовь Степушова

Грузины нелегально переходят в Абхазию, Южную Осетию и Россию. Зачем?

Мир » Бывший СССР » Грузия

Участились нелегальные переходы граждан с территории Грузии в Россию, Абхазию и Южную Осетию. С чем это связано, "Правде.Ру" рассказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Грузия умоляет Россию открыть границы: нет российских туристов, нет и денег.

Нелегалы из Грузии в России, Абхазии и Южной Осетии

В МИД России сообщили, что в июне наряд российских пограничников задержал трех незаконно попавших на территорию Абхазии граждан Грузии. За последние полтора месяца таких "нелегалов" также обнаружили в России и Южной Осетии. Некоторые были вооружены. Один из нарушителей открыл огонь по пограничникам.

"Несмотря на достаточно серьезный, подчас провокационный характер подобных нарушений и настрой российской стороны решать такого рода вопросы максимально неполитизированно и гибко, в Тбилиси, к сожалению, в очередной раз пытаются устраивать из этого политический спектакль, перекладывая ответственность на других", — говорится в сообщении МИД.

В Грузии срывается туристический сезон

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, в Грузии, которую поразил экономический кризис из-за пандемии, срывается курортный сезон,  и это, учитывая, что в основном, туда ездили туристы из России. 

Грузины не могут посещать могилы родственников

По словам депутата, по соцопросам, большинство жителей Грузии хотят восстановление добрососедских, экономических, дипломатических отношений с Россией, но многие "ортодоксальные политики" спекулируют на теме "Южная Осетия, Абхазия", не понимают того, что у многих жителей Грузии могилы родственников находятся на территории Южной Осетии и Абхазии.

Запад дестабилизирует Грузию

Руководство этих республик готово к диалогу для того, чтобы люди могли пересекать границы, посещать могилы родственников. Но "финансовые вбросы из Запада раскачивает ситуацию в Грузии, поэтому грузинское общество сегодня нестабильно".

"Каждый день на площадь в Тбилиси выходит небольшое количество — не больше 200-300 человек, которые скандируют: "Правительство в отставку!", "Президента Грузии в отставку!", не предлагая никаких компромиссных вариантов. Они переворачивают машину, поджигают машины. Это такая небольшая часть недовольных, не больше 3-5% от общего количества жителей Грузии, но они сегодня, к сожалению, управляют улицей", — сказал Виктор Водолацкий.

Россия готова стать участником переговоров между Южной Осетией, Абхазией и Грузией и гарантом того, что все соглашения, договоренности, которые будут достигнуты между этими тремя республиками, были бы выполнены, но Запад этого не хочет, сказал депутат.

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Темы грузия абхазия южная осетия виктор водолацкий нелегальные мигранты
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