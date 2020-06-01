Песков: позитивной динамики в диалоге с Украиной и Грузией нет

Дмитрий Песков выразил сомнения в том, что высшее руководство Украины и Грузии приедут в Россию 24 июня. В этот день пройдет парад Победы.

Пресс-секретарь президента отметил, что пока похвастаться нечем.

"К сожалению, несмотря на наличие определенных контактов, мы не можем похвастаться позитивной динамикой в развитии диалога на высшем уровне. Динамика зависит от того, насколько главы государств выполняют свои обещания и взятые обязательства", — пояснил представитель Кремля.

Между тем, свое участие в параде Победы у Москве уже подтвердили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и лидер Молдавии Игорь Додон.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в параде Победы в Севастополе будут участвовать 87 боевых машин. Колонна пройдет по улице Ленина. Зрители увидят танки Т-34 и ИС-2, пусковую установку "Катюша", мотоциклы М-60, самоходные артиллерийские установки СУ-76.

Напомним, что 24 июня в рамках парада Победы не будет шествия "Бессмертного полка". Патриотическая акция памяти запланирована на 26 июля.