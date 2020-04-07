Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?

Признание "Русского имперского движения" в США террористической организацией это отработка новой стратегии Вашингтона в отношении "неполноценных рас", считает американист Владимир Васильев.

Учебный лагерь православно-монархической организации «Российское имперское движение»

Белую расу спутали с белым движением?

В понедельник координатор Госдепа США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс заявил, что признание русских националистов террористами "показывает, насколько серьезно нынешняя администрация относится к террористическим угрозам от тех, кто исповедует идеи превосходства белой расы. На руках у этой организации — кровь невинных людей".

США внесут в список террористов трех лидеров организации — Станислава Воробьева, Дениса Гариева и Николая Трущалова. Против них будут введены "индивидуальные санкции".

Заметим, что "Русское имперское движение" позиционирует себя как "русская монархическая, православно-патриотическая и правоконсервативная организация".

"Русское Имперское Движение имеет твердые державные позиции, исключающие гниль либерализма и демократии, в политических, нравственных, национальных вопросах современной России, ее истории и будущего, русского народа и Русской Православной Церкви. Поэтому мы активно участвуем в религиозной и общественно-политической жизни страны", — говорится в программных документах.

Практическая работа заключается в распространении книг и визуальной продукции соответствующей направленности и отправке гуманитарной помощи на Донбасс.

Понятно, откуда тезис про "кровь на руках", но откуда тезис о превосходстве белой расы, совершенно несвойственный подобным людям? Возможно, американцы спутали с белым движением, которое боролось против большевиков и адептом которого является РИД? А, возможно, украинские партнеры нашептали, а Госдеп не разобрался в терминологии?

Так, Денис Гариев внесен в базу сайта "Миротворец", а Николай Трущалов — координатор РИД по Новороссии.

В социальной сети "ВКонтакте" РИД активно существует, подписано на страницу организации 13,5 тыс. человек, движение не признано в России экстремистским.

Коронавирус размягчил мозги?

Как пишет "Голос Америки": "пока неясно, какой практический эффект даст такой шаг, поскольку организация относительно малочисленна и не имеет широкого влияния за рубежом.

Как сказал "Правде.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, эпидемия коронавируса очень сильно влияет на состояние умов, в том числе, сотрудников государственного департамента и можно списать это решение "на общее психическое, шизофреническое состояние, в котором пребывает политическая элита США, действительно напуганная эпидемией коронавируса".

Нет, идет отработка новой стратегии

По словам американиста, если говорить про долгосрочные последствия подобных действий, то можно сделать вывод, что Соединенные Штаты Америки отрабатывают новую стратегию поведения в мире после коронавируса.

Признаки этой новой стратегии, по словам Владимира Васильева, следующие:

"один из заместителей госсекретаря" в прошлом году сделал заявление, что США вступают в новую холодную войну с Китаем, и это война между расами: между белой расой и желтой расой.

Дональд Трамп все время подчеркивает, что коронавирус — это китайский вирус или китайский грипп,

в ходу теории, что коронавирус действует избирательно на азиатское население, что это даже биологическое оружие, специально произведенное, как попытка истребить людей определенной расы.

То есть, в США заговорили о войне именно на расовой почве, борьбе высшей расы и низшей расы.

"Есть раса, которая несет прогресс, несет свет в мир и та, которая мир соответствующим образом загрязняет болезнями и является в этом плане расой второго сорта. Высшая раса имеет моральное право диктовать низшей расе свою систему ценностей, навязывая ее, потому что это борьба более высокой, несущей систему высших ценностей расы по отношению к расе, которая имеет низшую систему ценностей", — сказал Владимир Васильев.

Славяне — низшая раса, как и китайцы

В отношении России отрабатывается также расовая, этническая стратегия. продолжил эксперт.

Она состоит в том, что славяне — это тоже разновидность неполноценной расы и это моральное оправдание любых действий, которые сегодня не вписываются в норму международного плана, которая сформировалась после Второй мировой войны.

"Та война тоже была оправдана Гитлером борьбой между высшими арийскими расами и низшими расами, которые являются тупиковой формой цивилизованного развития. Когда Трумэн принимал решение об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, то он в своем дневнике записал, что японцы являются вторичной расой и они дикари, они нецивилизованные. Он их так и назвал дикарями, варварами", — отметил Владимир Васильев.

Эта теория ложится на стереотип об индейцах

И вот сейчас "мы возвращаемся в опять в этот мир, равные нации ООН уходят, появляется более сильная англосаксонская раса и остальные — низшие".

"И самое главное сегодня для них — это привить этот комплекс народу США в целом. И важно понимать, что это ложится на американский стереотип об индейцах. Индейцы были уничтожены как красная раса, краснокожие, все начинают вспоминать, что их уничтожение было их моральным правом, и это была форма развития общества и прогресса.

Сегодня на место индейцев становятся китайцы и славяне. Это может быть контур новой философии, которая сегодня где-то в недрах правящих кругов Соединенных Штатов отрабатывается, и она будет оправдывать их будущие войны, резюмировал Владимир Васильев.

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