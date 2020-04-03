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Автор Антон Куликов

"Отвратительно, но ничего нового": эксперт о поисках "пропаганды Кремля"

Мир

В начале этой недели в Вашингтоне представили информационно-исследовательский портал Hamilton 2.0 dashboard ("Панель управления Гамильтона 2.0"). Там собирается информация о темах, которые продвигают Россия и Китай.

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Тема "кампании по дезинформации", якобы проводимой Россией и Китаем в условиях пандемии коронавируса, прочно овладела умами политиков и экспертов в США и Европе. Наверное, это было неизбежно. В условиях информационной войны трудно было ожидать, что даже самоизоляция и карантин поставят на паузу пропагандистские кампании.

Портал, о котором идет речь, "содержит краткий анализ нарративов и тем, продвигаемых российскими и китайскими правительственными чиновниками и финансируемыми государством средствами массовой информации в Twitter, YouTube, на государственных новостных интернет-сайтах и в официальных дипломатических заявлениях в ООН", сообщает "Голос Америки". Создан он был "Альянсом по защите демократии" при Германском фонде Маршалла в США.

Собственно, любое действие России немедленно оценивается в том смысле, насколько оно помогает "пропаганде Кремля". Так было в Италии — пассаж о "бесполезной на 80% помощи" уже взят в оборот западной прессой. Сайт BuzzFeed, например, упомянул об этом в статье об американце, застрявшем из-за коронавируса в одном из аэропортов Москвы. Хотя, казалось бы, какая связь…

Самолет с медицинским оборудованием и средствами защиты, отправленный в США, тоже был объявлен подарком для "российской пропаганды". Здесь, кстати, стоит отметить позицию президента США Дональда Трампа. Ему тоже задали вопрос о "пропаганде" в связи с самолетом из России — и он ответил, что подобные предположения его не интересуют.

Эксперт: обидно — говорим-то не о пустяках

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев сказал "Правде.Ру", нельзя говорить о развертывании новой кампании — это продолжение той, что уже была ранее.

"Логично было бы предположить, что они не обойдут и эту тематику стороной. Если раньше появлялись доклады о вмешательстве России в американские выборы, то сейчас следующим шагом будет использование этих событий в тех же самых целях. Ничего нового нет", — сказал эксперт.

Юрий Рогулев отметил, что все это происходит в условиях действительно серьезного вызова для всего человечества.

"Обидно только то, что мы-то с вами не о каких-то пустячных проблемах говорим. Мы говорим о серьезном вызове, о пандемии, которая охватила многие государства, десятки стран. Требуется координация и по разработке соответствующих лекарств, и по преодолению последствий. Но вместо этого мы видим, что целый ряд людей спешат внести свою лепту в то, чтобы ничего не изменилось, чтобы, не дай Бог, после этой эпидемии мир не стал другим, вдруг не появилась какая-то надежда на сотрудничество или на какие-то совместные действия", — отметил он.

По словам эксперта, отсюда же и теории, что Россия, оказывая помощь, пытается расколоть Евросоюз.

"В общем и в целом, конечно, очень неприятно. С моральной точки зрения это, конечно, просто отвратительно. Но тем не менее, такого рода концепцию мы видим. Люди меняются очень медленно. И предрассудки, всякие мифы очень медленно уходят из сознания", — констатировал Юрий Рогулев.

Темы пропаганда юрий рогулев информационная война
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