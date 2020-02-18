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Автор Любовь Степушова

"Мнят себя варлордами": как ВСУ организовали наступление армии ЛНР

Мир » Бывший СССР » Украина

Обострение обстановки на линии разграничения между Луганской народной республикой (ЛНР) и Украиной связано с тем, что украинские вояки в порядке инициативы занимают "серую зону", но если случается казус белли, несут потери и наступает паника.

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Такова реакция Telegram-канал Черговий ООС (который ведет бывший каратель) на утренний бой в районе разведения сил ВСУ и армии ЛНР в районе города Золотого.

"Наступление" армии ЛНР

О начале боя сообщил в Facebook сайт, так называемой "Операции объединенных сил" (ООС). Как указывалось в сообщении, армия ЛНР организовала "наступление" вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Свободный. По итогам боя погиб один украинский военный, четверо получили легкие ранения. У армии ЛНР, по словам карателей, один погибший и пятеро тяжелораненых.

В ООС утверждают, что противник запросил режим тишины, а украинские военные не потеряли своих позиций.

Ответ на диверсионную вылазку и огонь прикрытия

В сообщении пресс-службы Народной милиции ЛНР говорится, что обострение произошло из-за выдвижения диверсионной группы противника, которая в составе 10 человек выдвинулась в направлении позиций в районе поселка Голубовское.

"При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле, в результате чего не менее двух боевиков погибло и трёх ранено", — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, командованием 93 бригады ВСУ было отдано указание нанести массированный артиллерийский удар по населенным пунктам ЛНР с целью прикрыть эвакуацию убитых и раненных с места подрыва.

"Украинские каратели нанесли массированный артиллерийский удар с применением 82-ух и 120 мм минометов, 122 и 152 артиллерии по районам населенных пунктов Голубовское, Сокольники, Донецкий и Смелое. Боевики 93 бригады ВСУ под командованием Брыжинского выпустили по территории республики более 50 снарядов и мин. Зафиксированы разрушения среди гражданской инфраструктуры, экстренные службы не могут подъехать к местам разрушений. Мирные жители вынуждены укрываться в подвалах своих домов", — подчеркнули силовики.

"В период обстрела отмечено активное применение противником беспилотной летательной авиации, нашими подразделениями ПВО был сбит один БЛА противника, корректирующего огонь по населенным пунктам республики", — добавили в пресс-службе.

"Варлорды" ВСУ вне контроля Зеленского

Telegram-канал Черговий ООС объяснил, в чем дело. По мнению автора канала, "в зоне ООС у многих офицеров начиная от майора и выше, особенно — у командиров самых "ударных" частей вроде 72-й, 93-й, 95 или 128-й складывается… слегка некорректное восприятие самих себя"

"Слегка — это мягко сказано! Каждый мнит себя эдаким отдельным варлордом, бароном с собственным войском и полководческим талантом, которому не нужно ни с кем советоваться насчет замыслов, идей и любых действий. В итоге эти "варлорды" гордо и смело в порядке инициативы занимают "серую зону", ставят ВОПы (взводный опорный пункт -Ред.) там, где надо и не надо. Но если случается казус… впрочем, вы все видели сегодня, что происходит, когда случается казус", — сообщает Telegram-канал.

Владимир Зеленский сделал заявление по поводу обострения на фронте. Назвал это "провокацией врага", направленной на срыв мирных переговоров. Сказал, что собирает СНБО по этому поводу.

Это обычное поведение слабого главнокомандующего.

Напоминаем, что именно в Золотое осенью ездил президент Украины. Националисты ему устроили "коридор позора", в результате чего он вынужден был сказать, что "не лох". После чего радикалы заявили, что все равно уходить оттуда не собираются.

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