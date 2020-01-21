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ВСУ предприняли попытку прорыва в Донбассе, но понесли потери

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку занять серую зону. Группа солдат зашла на минное поле и понесла потери. Один человек погиб еще двое получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. Согласно разведданым, раненными оказались два офицера командир батальона подполковник Чумаков 1983 г. р. и командир роты огневой поддержки лейтенант Горов 1977 г. р.

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