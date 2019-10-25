Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Дальний Восток Центразия Южная Азия Ближний Восток
Автор Редакция рубрики "Мир"

Как развивались разные Кореи

Мир » Азия » Дальний Восток print

КНДР и Южная Корея — два государства-антагониста одной страны. Несмотря на диаметрально противоположные системы и подходы практически ко всему обе Кореи достаточно успешно развиваются. Вперед вырывается то одна, то другая.


Пхеньян повышает ставки: чем ответит Сеул

Какова роль России, США и Японии в их стремительном развитии? На этот вопрос "Правды.Ру" ответил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

Читайте начало интервью:

Обгонит ли Северная Корея Южную в экономике

— Константин, про Южную Корею мы слышим гораздо чаще, чем про Северную. И есть такое ощущение, что северокорейские новости у нас южнокорейцы и транслируют. Все эти фантастические истории про расстрелы…

— Да, даже не говоря про постоянные расстрелы собакометами... Но когда Северная Корея запускает очередную ракету, эту новость долго обсуждают везде. А когда Южная Корея проводит военные учения, которые на самом деле не меньше обостряют обстановку, это в новости даже не попадает. Ну и вообще, когда какие-то серьезные политические подвижки, экономические подвижки в Южной Корее, они почему-то тоже оказываются вне поля внимания.

Наши дипломаты этим занимаются и держат руку на пульсе, потому что сейчас много умных, дельных молодых дипломатов, которые не похожи на такой классически сложившийся в массовом сознании образ выпускника МГИМО, и это очень здорово.

У нас очень хороший посол на Севере. Александр Мацегора — один из лучших дипломатов после Вебера, а возможно, и до. Он любит эту страну. Причем до этого он был очень хорошим генеральным консулом в Пусане. В общем, человек больших достоинств, и поэтому, я думаю, у нас достаточно высокий уровень взаимопонимания с Северной Кореей.

Когда случилась эта большая драка с северокорейскими браконьерами, в процессе которой даже трое российских пограничников получили ранения, это внезапно стало новостью. Возникло ощущение, что раз об этом раньше никто не писал, а тут начали писать, то случилось нечто сверхъестественное. Но как раз за месяц до этого наш посол организовал встречу чиновников рыбного хозяйства, которая была посвящена проблеме северокорейских браконьеров. Эта проблема была, и ей активно занимались, просто из-за раненых россиян эта драка попала в СМИ.

После этого были сделаны выводы. Временного поверенного вызвали в российский МИД, объяснили ему ситуацию, он обещал донести это до Пхеньяна. И теперь за короткое время мы видим уже четыре случая, когда наши пограничники проводят массовые задержания северокорейских браконьеров. Но теперь обходится без драк, во всяком случае, о каких бы то ни было раненых с российской стороны информации нет, причем даже у тех источников, которые занимают недружественную позицию.

— Все-таки в любом случае не только Южная Корея, но и Северная Корея, которую американцы выморили и ослабили, фантастически быстро развивались и продолжают развиваться. Где они взяли такие грамотные кадры?

— Тут дело очень интересное. Японский подход к территории Кореи отличался от классического колониального превращения в аграрно-сырьевой придаток. Потому что Корея действительно воспринималась как ближайшая к Японии территория и на момент окончания войны, в отличие от прочих территорий, фактически и формально, согласно их документам, была территорией Японии.

Поэтому, с одной стороны, японцы очень много вкладывались в развитие, а Север уже был достаточно развитым промышленным районом. С другой стороны, шла японизация до уровня этноцида и угрозы ликвидации корейской национальной идентичности как таковой. Японцы пытались сделать из корейцев японцев второго сорта.

Это довольно важно, потому что несмотря на подобный статус корейцы были ниже японцев, но выше всех остальных в рамках японской сферы сопроцветания. Тем не менее японцы все-таки до определенного уровня корейцев не учили. И именно поэтому успехи индустриализации Северной Кореи в 1940-1960-е годы — это очень во многом заслуга советских корейцев, которые были туда мобилизованы.

Потому что, когда японцы вывели всех своих специалистов, случился очень неприятный, очень тяжелый кадровый голод, специалистов там почти не осталось, а те специалисты, которые были, были коллаборационистами, на которых клейма негде было ставить. Советская и американская администрации пошли разными путями.

Американцы считали, что всем будет заниматься единое корейское государство, когда оно сложится, а пока лучше пьяный тракторист, чем никакого. Да и, кроме того, корейская диаспора в Америке имела иную нишу, иную структуру, и провести мобилизацию корейских инженеров они, вероятно, просто не смогли бы, даже если очень бы захотели.

А мы сделали очень просто. Когда стало понятно, сколько нужно там инженеров, партийных функционеров, специалистов другого плана, они были благополучно набраны среди советских корейцев Средней Азии и Казахстана и отправлены туда. И во многом именно их заслуга, что КНДР тогда сделала серьезный экономический рывок. Потом большая часть их вернулась, а меньшая погибла из-за репрессий.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы сша ссср кндр япония южная корея точка зрения северная корея экспертное мнение константин асмолов корейский полуостров
Обсудить
Актуальная аналитика
ЦБ
Эксперт: ЦБ "зачистил поляну" для накопления россиянами "второй пенсии"
Мир. Новости мира
Эквадор: где левая и правая сторона?
Собаки
Как предотвратить ожирение у собак
Новости Все >
Ученые определили главную причину детского ожирения
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Бытовая химия приводит к снижению интеллекта у детей
Самый высокий игрок НБА получил сотрясение мозга от удара о потолок
Прохожие в Приморье поймали педофила, набросившегося на девочку
Песков: Путин не планирует встречаться с Бутиной
Менеджер Нурмагомедова ответил Макгрегору
Украина призвала страны Европы "не переоценивать" Россию
Шойгу рассказал о попытке Запада поссорить Россию и Белоруссию
Чеченская военная полиция начала свою работу в Сирии
Последние материалы
Эксперт: ЦБ "зачистил поляну" для накопления россиянами "второй пенсии"
Эквадор: где левая и правая сторона?
Ученые определили главную причину детского ожирения
Тренер турецкой команды побил футболистов в раздевалке
Бытовая химия приводит к снижению интеллекта у детей
Как предотвратить ожирение у собак
Самый высокий игрок НБА получил сотрясение мозга от удара о потолок
Прохожие в Приморье поймали педофила, набросившегося на девочку
Эксперт: в ЦАР де-факто уже есть военная база России
Японские камикадзе,о которых "споткнулись" американские войска
Популярное
Новости Украины
Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"

Макрон и Меркель не смогли убедить Путина пойти на встречу в "нормандском формате". Между тем в Донбассе наступает совсем другая политическая реальность.

Почему Путин не согласился на встречу в "нормандском формате"
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Соцсети
Наряд жены Зеленского посчитали неуважением к императору Японии
Хоккей. Последние новости
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Здоровье
Кардиолог рассказал о самых опасных ошибках "сердечников"
Рустем Сафронов Эквадор: где левая и правая сторона? Рустем Сафронов Василий Амирджанов Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность Василий Амирджанов Соломон Соловьев Мировые воры, признавшие Пикассо - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Украина призвала страны Европы "не переоценивать" Россию
Тест школьников на патриотизм - бонус за лояльность
Мэр Новочеркасска подал в отставку из-за коррупционного скандала
Горе от ума: ученые установили связь между активностью мозга и долголетием
Легкоатлетку в США дисквалифицировали за использование хиджаба
В армии России ввели новый контроль за распорядком дня
Лоукостер из Норвегии опроверг сообщения о покупке SSJ-100
Эксперт: план "Б" Киева по Донбассу - из разряда "расстрелять всех, кто не вышел"
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Россиянам недоплачивают 20 тыс. рублей пенсии и зарплаты
Ольга Бузова рассказала о своей "каморочке" за 120 млн рублей
Русский боец Минеев вступился за дагестанцев перед Макрегором
Макгрегор отреагировал на дагестанцев у отеля, но удалил твит
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
Русский боец Минеев вступился за дагестанцев перед Макрегором
Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в России
Канадский хоккеист Сопел рассказал об "адской" жизни в России
За последние 30 лет из России было выведено около 1 трлн долларов
Во ВНИИ труда назвали самые востребованные профессии в России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ