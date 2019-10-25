Как развивались разные Кореи

КНДР и Южная Корея — два государства-антагониста одной страны. Несмотря на диаметрально противоположные системы и подходы практически ко всему обе Кореи достаточно успешно развиваются. Вперед вырывается то одна, то другая.



Пхеньян повышает ставки: чем ответит Сеул

Какова роль России, США и Японии в их стремительном развитии? На этот вопрос "Правды.Ру" ответил ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.

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Обгонит ли Северная Корея Южную в экономике

— Константин, про Южную Корею мы слышим гораздо чаще, чем про Северную. И есть такое ощущение, что северокорейские новости у нас южнокорейцы и транслируют. Все эти фантастические истории про расстрелы…

— Да, даже не говоря про постоянные расстрелы собакометами... Но когда Северная Корея запускает очередную ракету, эту новость долго обсуждают везде. А когда Южная Корея проводит военные учения, которые на самом деле не меньше обостряют обстановку, это в новости даже не попадает. Ну и вообще, когда какие-то серьезные политические подвижки, экономические подвижки в Южной Корее, они почему-то тоже оказываются вне поля внимания.

Наши дипломаты этим занимаются и держат руку на пульсе, потому что сейчас много умных, дельных молодых дипломатов, которые не похожи на такой классически сложившийся в массовом сознании образ выпускника МГИМО, и это очень здорово.

У нас очень хороший посол на Севере. Александр Мацегора — один из лучших дипломатов после Вебера, а возможно, и до. Он любит эту страну. Причем до этого он был очень хорошим генеральным консулом в Пусане. В общем, человек больших достоинств, и поэтому, я думаю, у нас достаточно высокий уровень взаимопонимания с Северной Кореей.

Когда случилась эта большая драка с северокорейскими браконьерами, в процессе которой даже трое российских пограничников получили ранения, это внезапно стало новостью. Возникло ощущение, что раз об этом раньше никто не писал, а тут начали писать, то случилось нечто сверхъестественное. Но как раз за месяц до этого наш посол организовал встречу чиновников рыбного хозяйства, которая была посвящена проблеме северокорейских браконьеров. Эта проблема была, и ей активно занимались, просто из-за раненых россиян эта драка попала в СМИ.

После этого были сделаны выводы. Временного поверенного вызвали в российский МИД, объяснили ему ситуацию, он обещал донести это до Пхеньяна. И теперь за короткое время мы видим уже четыре случая, когда наши пограничники проводят массовые задержания северокорейских браконьеров. Но теперь обходится без драк, во всяком случае, о каких бы то ни было раненых с российской стороны информации нет, причем даже у тех источников, которые занимают недружественную позицию.

— Все-таки в любом случае не только Южная Корея, но и Северная Корея, которую американцы выморили и ослабили, фантастически быстро развивались и продолжают развиваться. Где они взяли такие грамотные кадры?

— Тут дело очень интересное. Японский подход к территории Кореи отличался от классического колониального превращения в аграрно-сырьевой придаток. Потому что Корея действительно воспринималась как ближайшая к Японии территория и на момент окончания войны, в отличие от прочих территорий, фактически и формально, согласно их документам, была территорией Японии.

Поэтому, с одной стороны, японцы очень много вкладывались в развитие, а Север уже был достаточно развитым промышленным районом. С другой стороны, шла японизация до уровня этноцида и угрозы ликвидации корейской национальной идентичности как таковой. Японцы пытались сделать из корейцев японцев второго сорта.

Это довольно важно, потому что несмотря на подобный статус корейцы были ниже японцев, но выше всех остальных в рамках японской сферы сопроцветания. Тем не менее японцы все-таки до определенного уровня корейцев не учили. И именно поэтому успехи индустриализации Северной Кореи в 1940-1960-е годы — это очень во многом заслуга советских корейцев, которые были туда мобилизованы.

Потому что, когда японцы вывели всех своих специалистов, случился очень неприятный, очень тяжелый кадровый голод, специалистов там почти не осталось, а те специалисты, которые были, были коллаборационистами, на которых клейма негде было ставить. Советская и американская администрации пошли разными путями.

Американцы считали, что всем будет заниматься единое корейское государство, когда оно сложится, а пока лучше пьяный тракторист, чем никакого. Да и, кроме того, корейская диаспора в Америке имела иную нишу, иную структуру, и провести мобилизацию корейских инженеров они, вероятно, просто не смогли бы, даже если очень бы захотели.

А мы сделали очень просто. Когда стало понятно, сколько нужно там инженеров, партийных функционеров, специалистов другого плана, они были благополучно набраны среди советских корейцев Средней Азии и Казахстана и отправлены туда. И во многом именно их заслуга, что КНДР тогда сделала серьезный экономический рывок. Потом большая часть их вернулась, а меньшая погибла из-за репрессий.

Беседовал Саид Гафуров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев