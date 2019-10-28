В КНДР уже хотят не только хлеба, но и развлечений

Может ли Пекин влиять на Пхеньян? И есть ли в этом необходимость? Сколько ракет и бомб нужно КНДР, чтобы не стать добычей США? Чем еще занимаются северяне, кроме ракетных пусков? Оказывается, уровень жизни там повышается, появляется даже все больше развлечений.
Об этом "Правде.Ру" рассказал ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов.
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— Константин, Пекин сейчас может на Пхеньян влиять?
— Пекин влияет. Но, опять-таки, зачем сейчас это нужно Пекину?…
— А может ли такое быть, что военно-морские силы Китая и Кореи будут вместе патрулировать часть Тихого океана?
— До этого пока не дойдет хотя бы потому, что северокорейская доктрина — про самооборону, а не про активное участие в военных союзах. Иное дело, что на общем фоне Северная Корея становится для Пекина гораздо ценнее. Их взаимодействие по многим вопросам усиливается и будет развиваться дальше. Есть мнение, что в обозримом будущем, до конца года точно, Ким снова съездит в Китай.
— Торговаться или приносить присягу на верность?
— Нет, скорее, обсуждать совместные стратегии, потому что Си, конечно, хотел бы, чтобы Север был более подконтрольным, но на самом деле с точки зрения того, что в компьютерных играх называется Miner Victory, Китай как и Россию, прекрасно устраивает нынешняя ситуация.
— В принципе КНДР достаточно иметь одну ракету или атомную бомбу?
— Нет, одну ракету или атомную бомбу будет достаточно иметь, если ты собираешься скорее пугать, чем этим воевать, потому что все-таки может не взлететь, может не получится. А здесь Север как раз пытается показать, что у него есть уже взрослая ракетно-ядерная программа, а не одна или две ракеты. Летом было довольно много пусков. Это были уже парные пуски, то есть нормальные стрельбы, не условно развивающейся, а развитой страны с точки зрения военной промышленности.
Они показывают нормальные ракеты малой дальности, напоминающие наши "Искандеры" и американские ATACMS. Они показывают нормальные крупнокалиберные дальнобойные РСЗО. И при этом они показывают, что у них по крайней мере несколько таких штук еще есть. Это не та ситуация, "раз у нас есть две ракеты, одну мы выстрелим в показательных целях, а другую будем беречь на всякий случай".
— И Ким Чен Ын все время сам ездит туда и дает указания, как стрелять надо.
— Надо понимать еще одну важную деталь. Ким же учился не только в частной школе в Швейцарии, когда был подростком, а заканчивал военную академию. И ежели мои источники не врут, то специальность у него — артразведка. Поскольку, где артиллерия — там и ракетные войска, то Ким может давать не только бесценные руководящие указания типа сделать лучше, а заниматься конкретикой. И это местами очень четко видно. Опять же, хорошее развлечение для руководителя. Он там рассчитывал траекторию, принимал участие, внимательно следил за всем…
— Они сейчас вообще как-то слишком много внимания развлечениям уделяют. Там дельфинарий, цирки, аквапарки…
— На самом деле это очень важно, потому что уровень жизни людей реально растет, запросы людей частично повышаются. Ким, видимо, очень внимательно изучил опыт Чаушеску, который очень во многом на этом и погорел, когда пытался заявлять, что "вот мы выплатим долги и все будет замечательно". Потом говорил, что "мы долги выплатили, теперь будем еще больше затягивать пояса".
В Северной Корее уже ситуация, когда народ одними политзанятиями сыт не будет, потому что несмотря на то, что там, конечно, борются с так называемой декадентской культурой, людям надо давать источник радости, источник позитивных эмоций. Поэтому появляются, например, парки аттракционов, яркие рюкзаки, очень неплохие сладости и т. д.
Там сейчас проводится так называемый параллельный курс Ким Чен Ына на развитие экономики и обороноспособности. Им было ясно сказано: "Поскольку мы наш ракетно-ядерный щит уже сковали, то теперь мы бросаем силы на развитие экономики".
А что можно сказать по этому поводу в скобках? Во-первых, "у нас есть период мирной передышки, когда, по крайней мере, нет нарастающего давления санкций и Китай из-за нашей политики смотрит на многие вещи сквозь пальцы, а через границу с Китаем много чего при желании может пройти. Поэтому мы, с одной стороны, делаем, что можем, а с другой — занимаемся трансформацией экономики так, чтобы в случае усиления санкций мы были бы к этому более готовы".
Например, северяне очень активно развивают так называемую одноуглеродную химическую промышленность. Речь идет о создании синтетического топлива из угля. Это делала Германия в конце Второй мировой войны, пыталась этим заниматься ЮАР в условиях экономической блокады. Против них даже современный уровень санкций — это очень жесткий лимит на энергоносители, особенно на нефть.
Поэтому северяне сейчас ищут технологии. Они довольно много пытаются вкладываться в ВИЭ. Например в Пхеньяне уже на каждом окне стоят солнечные батареи. А в горах, где это удобно, ставят ветряки. Понятно, что таким образом ты разгружаешь электросистему от нагрузки на домохозяйства. На солнечных батареях завод не построить. Но они строят малые ГЭС, и у них в этом смысле вполне грамотная энергетическая политика.
Беседовал Саид Гафуров
К публикации подготовил Юрий Кондратьев
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