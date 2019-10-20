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Автор Редакция рубрики "Мир"

Эксперт о политических аспектах "Парижского соглашения"

Мир print

Наша страна перестала участвовать во втором этапе "Киотских протоколов". Зачем сейчас российское правительство так стремительно ратифицировало "Парижское соглашение"? Возможно, это стало разменной монетой для участия в другом проекте? Но в каком?…


Зачем Москва ратифицировала "Парижское соглашение"?

И как нужно было поступать, когда против России вводились совершенно не обоснованные и явно противоречащие правилам ВТО санкции? Почему до сих пор этого не сделано? Какой тогда вообще был смысл так долго и трудно пробиваться в ВТО?

Об этом "Правде.Ру" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко.

Читайте начало интервью:

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— Сергей Анатольевич, в итоге, исходя из всех факторов, какую-то выгоду Россия может извлечь из "Парижского соглашения"?

— Да, если все правильно оформить, довести дело до ума, то мы сможем продавать единицы поглощения тем странам, у которых идет рост производства и рост выбросов не компенсируется модернизацией производства, а увеличивается. В результате им нужно как-то все это дело зачесть.

— Но нам постоянно предъявляют претензии, даже самые нелепые. Возможно, что и в этом какие-то санкции будут к нам выдвигаться, потому что, по их мнению, мы что-то там не выполняем. Пока создается механизм, невыгодный нам, но мы подписываем, и сразу безо всякого обсуждения правительство ратифицирует это соглашение. Почему?

— Давайте начнем с истории. Климатическая тема в новейшей истории всегда была некой разменной монетой в большой политике. Давайте вспомним Киотский протокол. Почему мы его ратифицировали? Мы его ратифицировали, потому что у нас на тот момент были хорошие отношения с Францией и Германией, конкретно с Шираком и со Шредером.

И была такая тройка стран, Франция, Россия, Германия, которая очень серьезно, например, противостояла американской агрессии в Ираке. Ну и, кроме того, там были еще и другие темы, в том числе наше членство в ВТО, которое непонятно по каким надуманным причинам блокировалось Евросоюзом.

Конечно, ЕС тоже блокировал не просто так. Ему нужно было какую-то разменную карту в колоде иметь. В итоге, такой вот был размен. Мы ратифицировали Киотский протокол, но там все-таки очень грамотно было все сформулировано. Очень грамотно.

Там было сказано, что, во-первых, мы ратифицируем Киотский протокол исходя из общего духа международного сотрудничества. Во-вторых, там было сказано, что Киотский протокол создает определенные риски для нашего экономического развития. И, в-третьих, что самое главное, мы будем смотреть, как повернутся обязательства в будущем. Вот на первый период у нас есть сто процентов — от 1990 года. Если, условно, пойдет какое-то ужесточение, то мы оставляем за собой право выхода из режима обязательств Киотского протокола.

— То есть там оговорили все риски?

— Да. Что мы успешно и сделали в 2012 году, когда пошел разговор об обязательствах второго периода. Мы решили в это дело уже больше не влезать и спокойно оттуда вышли. И никто во всем мире, по большому счету, нас не прижимал по этому поводу, потому что мы вовремя и грамотно обозначили условия выхода.

— А что сейчас нам нужно от Европы? Теперь какая разменная карта? Снятие санкций? Возвращение России в Совет Европы, то есть какая-то такая разрядка отношений с Европой? Или что?

— Я не знаю. Понятно, что в основе всего этого лежат отношения с той же Францией и с той же Германией. Опять-таки, других более серьезных интересантов в членстве России в "Парижском соглашении" так глобально не просматривается.

— У противников присоединения к этому соглашению есть такой аргумент. Наш экспорт может упасть, потому что европейские страны скажут: "Вы не подписали "Парижское соглашение", у вас загрязнение идет, поэтому мы не будем покупать вашу сталь, электроэнергию и т. д.". Такое возможно?

— Те, кто так говорит, плохо знают правила международной торговли. Достаточно посмотреть на нормы ВТО, которые однозначно блокируют любые санкции против конкретных стран. Санкции могут быть только против товаров и — конкретно — против субсидируемых товаров. Другие санкции ВТО запрещает.

— Скажут, что "металл произведен на оборудовании, где нет улавливателей СО2, производство и сам продукт экологически вредные, мы не будем покупать этот товар". Или что-то еще могут придумать…

— Отлично! Добро пожаловать в суд ВТО, который вас выдерет и на просушку повесит. Вот если субсидируется производство стали, какие-нибудь серьезные субсидии идут сталеплавильным компаниям, можно открывать антидемпинговое законодательство, демпинговые правила ВТО и приглашать виновных в соответствующие процессы. Но это, опять-таки, адресуется к конкретным продуктам и к конкретным производствам, но не странам.

— Но там говорится, что если затрагиваются интересы национальной безопасности какой-то страны, то она может накладывать санкции. Вот против нас санкционная война идет исходя как раз из этого пункта.

— Опять-таки, надо обращаться с иском против тех, кто так поступает. Можно выиграть или проиграть в каком-то случае. Но все равно можно и нужно подать на нарушителя в суд ВТО. А дальше уже как получится. Но пока все эти вещи идут на уровне каких-то чистых хотелок и страшилок, которыми почему-то пугают наши промышленные и энергетические корпорации.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы вто санкции экология точка зрения сергей рогинко экспертное мнение парижское соглашение антироссийские санкции
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