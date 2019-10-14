Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Мир
Азия Бывший СССР Европа Соотечественники Остальной мир Северная Америка
Автор Редакция рубрики "Мир"

Кому выгодно "Парижское соглашение"

Мир print

США вышли из "Парижского соглашения", так как, по словам Дональда Трампа, это ведет к потере рабочих мест. А Россия его ратифицировала, по словам премьера Дмитрия Медведева, потому что надо спасать вечную мерзлоту.


Зачем Москва ратифицировала "Парижское соглашение"?

Насколько это верное и суверенное решение? Где в нем экология, где — экономика, а где — политика? Кто его выгодополучатели в мире и в России? В чем отличие "Парижского соглашения" от "Киотских протоколов"?

Об этом "Правде.Ру" рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, руководитель Центра экологии и развития Института Европы РАН Сергей Рогинко.

— Сергей Анатольевич, давайте обсудим "Парижское соглашение" и его ратификацию Российской Федерацией. Это было сделано 22 сентября постановлением правительства, а не проведено через парламент. Это настораживает. Почему это важнейшее соглашение было сделано обязательным для нашей страны таким образом?

— Для меня это тоже было удивительно, ведь, по большому счету, "Парижское соглашение" — это бессрочный документ, который о достаточно серьезных вещах говорит, достаточно серьезные цели ставит и большие обязательства обозначает. Киотский протокол, который принимался 15 лет тому назад, хотя бы имел сроки действия. Первый период, например, был всего пять лет — с 2008-го по 2012 год. И то его проводили федеральным законом, который подписывался президентом. Почему с этим соглашением такая спешка — совершенно непонятно.

— Тем более, что в ходе обсуждения многие наши специалисты высказываются против присоединения, ратификации. И Путин был против.

— Я бы не сказал, что Путин был против. Он говорил о том, что, прежде чем ратифицировать, мы должны учесть все условия. И самое главное — дождаться, пока будут урегулированы все модальности и прочие детали этого соглашения. Ведь именно в деталях, как говорится, и сидит тот самый дьявол.

— Вот и расскажите нам об этом дьяволе. Что это за соглашение вообще, что там прописано?

— Прописаны там, грубо говоря, общие намерения стран снижать выбросы и держать глобальную температуру в пределах плюс двух градусов по отношению к доиндустриальному уровню. То есть, придумав это соглашение, человечество фактически подписалось в том, что оно считает себя способным регулировать глобальную температуру.

Это очень серьезная заявка, с моей точки зрения, слабо корреспондирующаяся с любой адекватностью в понимании роли человечества на Земле. Мне кажется, это очень серьезное преувеличение возможностей человечества.

— А кто вообще меряет и как измеряются эти уровни? Как это возможно сделать методологически?

— Ну как — при помощи градусника, вестимо, потому что есть определенные данные по температурам прежних лет и данные по температурам сейчас. Вот эта разница как-то и вычисляется. Другое дело, что и к тому, и к другому, и к третьему есть претензии, потому что никто вам сейчас не даст первичные данные старых измерений температуры, потому что, по большому счету, глобальных и точных данных нет.

Уже очень трудно привязаться к старым носителям. По крайней мере, Английский центр климатических исследований (один из центров, который вел этот учет, где-то буквально за пару лет до раскрутки климатических вопросов) к 1990-м годам благополучно сжег все старые носители информации: и магнитные пленки, и графики, и все остальное.

Поэтому привязаться практически не к чему, проверить совершенно невозможно. Могут тебе задним числом предъявить любую таблицу. Второе — как меряется температура сейчас. Это измеряется в основном по данным тех же самых метеостанций, которые существуют уже больше сотни лет. И они все, как правило, располагаются в городах.

А что такое город XIX века и XXI века? Город XXI века — это огромное тепловое пятно, в котором температура превышает температуру пригородов иной раз и на пять, а то и на больше градусов. И термометров, которые не могут показать объективную температуру, большинство. А в глобальной базе превалируют именно такие. Естественно, трудно очень верить тому, что реальное потепление идет в целом по Земле. Поэтому все эти вещи и все задачи, получается, как бы виртуальные.

— Кому нужны, кому выгодны все эти эти глобальные экологические меморандумы и движения по предотвращению якобы идущего по вине человечества потепления, в том числе "Парижское соглашение"? Объясните, пожалуйста в чем их цель? Понятно, что, кроме всего прочего, будет еще и глобальный налог. Кому этот налог пойдет?

— Там есть, как минимум, несколько слоев, которым это соглашение выгодно. Первый самый понятный интересант — это производители экологически чистого оборудования, производители ветряных электростанций, солнечных электростанций и все по теме возобновляемой энергии.

Это производители любого энергосберегающего оборудования. Поверьте, это уже очень большой слой бизнеса с оборотами в триллионы, который заинтересован в том, чтобы развиваться, наращивать обороты и получать регулярную прибыль и повышать ее. А для этого нужно, чтобы тема климата регулярно педалировалась…

— Она и педалируется.

— Да. Им нужно, чтобы она освещалась и была мейнстримом и национальных политик, и глобальной политики. Следующий уровень игры — это уже финансисты. Тут и углеродный налог, который можно собирать и дальше тратить на различные проекты, имея с этого вполне себе хорошие средства…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Темы точка зрения сергей рогинко экспертное мнение киотские протоколы парижское соглашение глобальное потепление
Обсудить
Актуальная аналитика
Мир. Новости мира
Кому выгодно "Парижское соглашение"
Общество
Почему США против празднования Дня Колумба
Кошелек
Майские указы в образовании выполняются махинациями
Новости Все >
Девочка полгода жила с кисточкой для рисования в голове
В Шотландии обнаружили 1000 объектов, столетиями скрытых от людей
Врачи "скорой" смогут оказывать помощь без согласия пациента
Глушаков отреагировал на назначение Тедеско тренером "Спартака"
Еще два российских легкоатлета дисквалифицированы за допинг
"Роза Хутор" открывает продажу пакетных туров с вылетом из Красноярска
Названы пять вкусов, тяга к которым может говорить о скрытых недугах
Депутат хочет отменить матч Франция - Турция из-за воинского жеста
В РФ планируют выдавать ипотеку под 0,1 процента
Соперник "Зенита" в Лиге чемпионов назначил нового тренера
Последние материалы
Девочка полгода жила с кисточкой для рисования в голове
В Шотландии обнаружили 1000 объектов, столетиями скрытых от людей
Кому выгодно "Парижское соглашение"
Почему США против празднования Дня Колумба
Врачи "скорой" смогут оказывать помощь без согласия пациента
Майские указы в образовании выполняются махинациями
Тедеско и "Спартак": время, когда Федун принял решение
Местная анестезия считается более безопасной, чем общая
15 октября: "Великий диктатор", Карибский кризис и воздушный терроризм
Глушаков отреагировал на назначение Тедеско тренером "Спартака"
Популярное
Общество
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию

В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.

ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Здоровье
Темные круги под глазами - это не только последствия бессонных ночей
Новости Белоруссии
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Комнатные цветы
Перекись водорода для комнатных растений
Игорь Буккер Почему США против празднования Дня Колумба Игорь Буккер Любовь Степушова Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов Любовь Степушова Василий Амирджанов Диссонанс: технологический прорыв с удобствами во дворе Василий Амирджанов
Комментарии
Конгрессмен "поздравил" флот США фотографией крейсера "Петр Великий"
Deník N (Чехия): Украина 24 года живет без атомной бомбы. Как долго она может сопротивляться России?
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Лукашенко ведет белорусов в пропасть, поставив на США
Путин и Эрдоган согласовали действия в Сирии против курдов
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
ПФР назвал периоды стажа, которые не войдут в пенсию
Саудовская Аравия становится пророссийской
Путин спрогнозировал роль России в гипотетической второй холодной войне
Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд
Арабская компания выкупит половину ТРЦ "Галерея" в Петербурге
Медики рассказали о негативных последствиях работы в офисе
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
В Конституционном суде раскритиковали российское высшее образование
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
В РФ расширили список жизненно важных лекарств
ВЦИОМ: 90% россиян делают заготовки на зиму
Горбачева назвали самым упоминаемым политиком прошлого
У россиянина хотят отнять детей из-за их "европейского воспитания"
У россиянина хотят отнять детей из-за их "европейского воспитания"
История и современность
Первое центральное отопление, изобретенное римлянами 2 000 лет назад
Первое центральное отопление, изобретенное римлянами 2 000 лет назад
Лучшие Рождественские праздники в Европе
Лучшие Рождественские праздники в Европе
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
Многие американцы этого не знают: кто такой Дядя Сэм?
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
В норвежских F-35 нашли критическую уязвимость
Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции
Армия Башара Асада поможет курдам отразить наступление Турции
70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
70 лет с основания НАТО и 20 лет чешского членства. Есть что праздновать?
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
Как французы за один день оставили Пруссию без армии
За что немецкого подводника Гюнтера Прина прозвали "Быком Скапа-Флоу"
За что немецкого подводника Гюнтера Прина прозвали "Быком Скапа-Флоу"
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Познер объявил о победе интернета над ТВ в России
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Повседневные расходы россиян снова пошли вниз
Фотогалереи
Кроссоверы-"неудачники" 5 Фото Кроссоверы-"неудачники"
Мифы и правда о Мэрилин Монро 11 Фото Мифы и правда о Мэрилин Монро
Если б я был султан... 8 Фото Если б я был султан...
Мал золотник, да дорог 9 Фото Мал золотник, да дорог
Любимцы интернета 8 Фото Любимцы интернета
Домашнее
Семейный гороскоп на 14 - 20 октября: Водолею время подать заявление на заключение брака, Раку - начать ремонт в доме
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Весам следить за почками, а Козерог столкнется с ошибочным диагнозом
Эффективные маски и массаж, способные избавить от брылей
Девять признаков, указывающих на дефицит кальция в организме
Еда против морщин: продукты, замедляющие процессы старения
Хроническая болезнь почек увеличивает риск развития гипертонии и болезней сердца
Воспитание здоровых детей и детей-инвалидов в одной семье: трудности и нюансы
Лайфхаки, которые помогут быстрее уснуть
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Гороскоп здоровья на 14 - 20 октября: Овну обратить внимание на позвоночник, Стрельцу - на зубы
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Саркоидоз развивается из-за воспалительных процессов и может иметь генетическую связь
Женский гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Женский гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Мужской гороскоп на неделю (14 - 20 октября)
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Актеру Савелию Крамарову 13 октября могло бы исполниться 85 лет
Участницу шоу «Дом-2» избили на вечеринке
Участницу шоу «Дом-2» избили на вечеринке
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева отправилась на гастроли после скандала с наркотиками
Для чего нарциссам соцсети
Для чего нарциссам соцсети
Как правильно принимать гостей.
Как правильно принимать гостей.
Столешница из крышек от бутылок
Столешница из крышек от бутылок
Забавные фото
В лучах восходящего солнца 8 Фото В лучах восходящего солнца
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Водопады завораживают 10 Фото Водопады завораживают
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
Красотки кабаре 9 Фото Красотки кабаре
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ