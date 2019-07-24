Мнение: украинских детей воспитывают для войны с Россией

На окраине нашего мира создается из части нашего же народа государство для войны с нами. Сразу не получилось, поэтому решили отложить на будущее. Но другого предназначения для Украины у Запада нет.



Как будет работать украинский закон о русском языке?

Украинских детей воспитывают только для войны. Других целей не существует. Это стратегический курс Запада — руками русского народа воевать с русским народом. Об этом генеральному директору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал лидер Общероссийского общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николай Стариков.

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— Николай, что может Россия в этой связи сделать? Наши власти и дипломаты большей частью говорят, что мы не участвуем, уважаем суверенитет и т. д. И действительно же, они практически совсем никак не работают в этом направлении, только как-то реагируют на события.

— Говорить красивые слова политикам и дипломатам всегда нужно. Давайте не будем лишать их хлеба. Пусть говорят. Даже такая программа есть на телевидении.

Что делать? Все-таки Россия уже начала движение в правильном направлении. Первое — раздача паспортов в Донбассе. Дальше — всей Украине за исключением нацистов и воров. Смотрите, как они уже испугались…

— А как вы определите — нацист или не нацист?

— Это пусть определяет ФСБ. У нас тоже есть специальные, так сказать, каталоги, где все эти "прекрасные" экземпляры находятся. А нормальным людям российское государство готово предоставить гражданство. Это не значит, что оно предоставляется всем. Подал человек заявление — посмотрели. Если вы запятнали себя чем-то, то Россия не хочет видеть вас среди своих граждан. Вот эта открытость в предоставлении российского гражданства поможет решить те проблемы, которые существуют.

— Что это может изменить? Люди останутся жить там. И более того, сейчас на Украине люди, имеющие российский паспорт, подвергаются опасности. Машину с российскими номерами могут закидать камнями.

— Смотрите, как украинские власти испугались только начала — этих заявлений и действий России. Уже испугались. Пошли законопроекты об отнятии имущества у тех, кто получил российское гражданство…

Вдумайтесь. Во всем мире двойное гражданство не является преступлением. А на Украине уже предлагают имущество забрать у человека, если он получил паспорт другого государства. То есть на Украине уже поняли, как это опасно для них. Я надеюсь, что в России поймут, как это безопасно для будущего нашего великого народа, который разделили на части и хотят столкнуть лбами.

— Можно вспомнить Абхазию. Там выдали паспорта, хотя Абхазия — все равно независимая.

— Абхазия на сегодняшний момент независимое государство де-юре. Де-факто ее вооруженные силы интегрированы в российскую армию. Абхазские граждане имеют российские паспорта. Абхазия является по некоторым параметрам одним из регионов России, по крайней мере, она очень сильно интегрирована в Россию, и каких-то у нас проблем не существует. Это хороший пример.

— На Украине, кроме всего прочего, недавно принят новый одиозный закон о русском языке. И сейчас он практически невыполнимый, потому что все равно большая часть говорит по-русски. Какова судьба этого закона?

— Давайте поймем, что законы принимаются не на неделю. Представьте, закон, фактически запрещающий русский язык, принят, если и не навсегда, то на много лет. Сейчас люди по-русски говорят. Дальше же может вырасти поколение, которому не давали говорить по-русски, которые не знают грамматику русского языка, которым сказали, что русский — это враг, мерзавец и негодяй.

Потом — поколение тех, кого родили те, кому все это уже рассказывали. Все это на длительную перспективу. Война может начаться через десять лет, а может через тридцать. Вот в 1980 году могла начаться война между Киевом и Москвой? Конечно, нет. Почему? Потому что мы были единым целым. Мы были вместе. Вот то, что необходимо, — союзные государства, Евразийский союз, как хотите назовите. Тогда невозможна война. Поэтому Западу надо просто устранить эту почву.

— Советский Союз распался, потом было СНГ, но Украина из него вышла…

— Надо начать двигаться. Создавать другие союзы. Понятно, что сейчас какие-то договоры с Украиной невозможны. Но нельзя опускать руки.

— А единое Союзное государство Россия и Белоруссия есть или нет?

— Оно есть, но оно не наполнено и не будет наполнено тем смыслом, ради чего создавалось, до тех пор, пока у нас не появится такая же структура с Украиной. То есть, опять же, надо двигаться в этом направлении. Под лежачий политический камень мир не потечет. Он, наоборот, из-под этого камня вытечет. Нас выдавливают, на нас давят, нас пытаются втягивать в войну.

Это было всегда, и это не прекратится сегодня и никогда. Российская политика — слишком оборонительная. Мы все время подчеркиваем гордо (посмотрите, как наши официальные лица делают): Россия ввела зеркальные ответные меры, наш ответ адекватный.

Почему меры должны быть только зеркальными? Почему мы можем выслать британских дипломатов или американских только в ответ? Взяли и выслали, если они нам не нравятся. Продемонстрировали тем самым недовольство санкциями. Взяли 50 американских дипломатов, выслали на родину. Почему? Просто мы так решили. Пусть они в ответ высылают наших дипломатов. Почему мы должны этого ждать?…

Нас любят на Западе только тогда, когда мы слабые и сдаем свои интересы. Им все равно, кто у власти: Горбачев, Ельцин, Путин, коммунисты или либералы, — им неважно кто. Сдаешь позиции — мы тебя любим. Как только тот же политик начинает отстаивать позицию интересов России, так сразу меняется отношение Запада к нему.

Невозможно сотрудничать с тем, кто не хочет с вами нормально сотрудничать, а желает отобрать у вас все, да еще и выпороть. Пусть сотрудничают. Пусть не говорят, а сотрудничают. Вот мы с вами находимся на Петербургском экономическом форуме. Огромная делегация Китая сюда приехала. Председатель Си Цзиньпин приехал. Тем самым он проявил уважение к нашей стране, к нашему президенту, к нашему народу.

Вопрос: почему здесь нет президента Соединенных Штатов Америки? Где здесь руководители Европы? Когда-то они здесь бывали. Почему они на этом форуме не проявляют уважение к России, нашему президенту и нашему народу? Не хотят? Ну, не хотят — не надо. Мы никому навязываться не собираемся. Просто мы смотрим, кто нас уважает и готов с нами сотрудничать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019