Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Экономика
ЦБ Монополии Парламент Лоббисты Мировая кооперация Законодательство Регионы Бизнес Регуляторы Отчетность
Автор Редакция рубрики "Экономика"

Николай Стариков: российские деньги - изображение в зеркале

Экономика » Правила игры » Мировая кооперация print

На полях 23-го Петербургского международного экономического форума главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова встретилась с лидером Общероссийского общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николаем Стариковым. Он рассказал своих впечатлениях от форума и российской действительности.


Кто разрешил Западу воровать российские секреты

— Николай, как вы считаете, наше Отечество в опасности или у нас все хорошо, наше положение в бушующем мире стабильно?

— Ситуация очень быстро меняется. На такой вопрос в 1912 году практически все ответили бы: да нет, все нормально. Экономика растет, смута вроде поулеглась, внешнеполитический контур более или менее спокоен, так что все нормально. А через год начинается война, и ситуация полностью меняется. Такой же вопрос в году 1982-м. Все вроде в порядке, спокойно, стабильно. Через некоторое время у нас не осталось государства.

Поэтому здесь нельзя говорить, что есть какие-то периоды, когда мы совершенно можем расслабиться. Внешние, внутренние проблемы (как их сейчас называют, вызовы) всегда очень сложно переплетены между собой.

Вообще любое общество — это такой котел, под которым разведен огонь и у которого все время крышка подпрыгивает. Если перестать тушить этот огонь, если не давать возможности выходить пару, всегда найдутся внешнеполитические доброжелатели, которые подольют масла в огонь, сделают огонь побольше, чтоб этот котел вообще разорвало.

Но в общем и целом сегодня у нас относительно неплохая ситуация, особенно если сравнить с ситуацией начала 1990-х.

Но мы должны двигаться вперед, должны делать ситуацию более стабильной. Надо заниматься экономикой. Ведь совершенно очевидно, что нынешняя модель экономики просто не может расти. Да, строятся отдельные предприятия… Да, есть новые рабочие места… Все это есть, конечно. Но есть и противоположное. Главное, что нет именно развития экономики.

Основной акцент делается на привлечение так называемых иностранных инвесторов. Не развитие российского бизнеса, а развитие иностранного бизнеса на российской территории. Я не сторонник того, чтобы это запрещать, но я не сторонник того, чтобы это поощрять и восхищаться этим как единственным источником развития нашей экономики.

Ну построили завод, например, шведский, немецкий или еще чей-то. Кто им управляет? Шведы и немцы. Хорошо ли это — вопрос. Шведское или немецкое предприятие будет действовать в интересах какого государства? Оно, конечно, создаст 100 или 200 рабочих мест, потому что все автоматизировано, будет платить налоги и т. д.

Но в целом это останется их предприятие, оно будет выводить прибыль и к тому же станет проводником интересов немецкого или шведского государства. Нам же нужно, чтобы российские предприятия строились в Германии как следствие развития экономики России.

— Премьер-министр озвучил тезис, позицию, что основа-то развития государства — это налоги населения и штрафы, а мы просто очень сильно недобираем в этой области. И такая тенденция идет уже давно. Как вы к этому относитесь?

— Я предложил бы премьер-министру, который это сказал, начать с себя. Вот пусть он заплатит столько штрафов, чтобы это привело к развитию российской экономики.

— Мы сейчас находимся на Питерском экономическом форуме, и я могу сравнить с предыдущими годами — он стал масштабнее и представительнее. Конечно, здесь огромное число компаний и политических сил. Но при этом, если почитать отчеты экономистов, ситуация у нас исключительно сложная. Многие предприятия просто еле-еле работают или вообще закрываются. Это такой пир во время чумы или что?

— Я впервые на этом форуме. По-моему, форум прекрасный. Такие форумы действительно нужны стране. Точка. Но такая форма не является единственным способом развития экономики. Здесь встретились, познакомились, пообщались бизнесмены российские, чиновники российские, иностранцы — это все прекрасно.

Но надо развивать отечественную экономику исходя из отечественных интересов силами отечественных бизнесменов и силами российского государства. Вот этого, к сожалению, на сегодняшний момент нет.

И я могу даже высказать свою точку зрения почему. То есть что такое инвестор? Технологии — да, это важно. Технологии можно закупить и внедрить у себя. Но на сегодняшний момент инвестор — это тот, кто приносит деньги. Это значит, что у нас в стране нет механизма создания денег. Но есть деньги там. А наши рубли — это как отражение настоящей финансовой системы. Они как изображение в зеркале. Вроде бы вот, возьмите деньги, они отражаются в зеркале — вроде тоже деньги, но они неполноценны.

Вот сегодня именно такая ситуация. Мы, в конце концов, должны начать производить деньги в нашей стране. Но этого не происходит. Суверенная финансовая система для этого обязательно нужна. До тех пор пока этого не будет сделано, все будет буксовать, потому что по-другому настоящих средств нет и не будет. А где есть деньги, там будут технологии, там будет ускоренное развитие. А без этого мы будем все больше отставать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы пмэф деньги пмэф 2019 инвестиции экономика россии николай стариков экспертное мнение российская экономика
Обсудить
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Николай Стариков: российские деньги - изображение в зеркале
Советы
Как избавиться от пырея на огороде
Военные новости
Николай Платошкин: Выход из ДРСМД не выгоден России и выгоден США
Новости Все >
Жириновский покинул зал ГД из-за отклонения законопроекта о гражданстве для детей русских
Жилой квартал в форме бегущей волны построят на берегу Москвы-реки
Зеленский назвал украинок "туристическим брендом" и был обвинен в сексизме
Футболисты "Шеффилда" возложат цветы к вечному огню в Парке победы
Количество сделок в новостройках Москвы на этапе котлована увеличилось в 4 раза﻿
Песков: На количество задаваемых президенту вопросов влияет даже жара
Немец, который потерялся в Минске, нашелся спустя сутки
Старинный особняк в центре Москвы продается за $80 млн﻿
Мост через реку Лама частично обрушился в Московской области
Тульский "Арсенал" узнал соперников по квалификации Лиги Европы
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ

В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.

"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
Экономика
Минтруд РФ: количество официально работающих пенсионеров сокращается
Политика. Новости и аналитика
Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.

Зюганов: нужно срочно менять губительный для страны курс
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Общество
За Голунова без Голунова: как прошел митинг "За справедливость"
Новости Украины
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
Новости Пензы
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Экономика
Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".

Россию может ожидать "социальный взрыв" из-за бедности - Кудрин
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Новости Екатеринбурга
Неизвестные "переименовали" Екатеринбург в "город бесов"
Бывший СССР
Зеленский придумал, что скажет Владимиру Путину при первой встрече
Политика. Новости и аналитика
Миронов: антикоррупционные инициативы правительства - лишь "мелкие шажки" в верном направлении
Рустем Сафронов В Калифорнии кризис бездомности Рустем Сафронов Игорь Буккер Криптовалюту изобрели древние жители Микронезии Игорь Буккер Ирада Нургалиева Косово: три пути к праву на существование Ирада Нургалиева
Комментарии
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Представитель СКР: в домах граждан, которые подозреваются в финансировании ИГ*, идут обыски
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Эксперт: русины разочаровались в Украине
Цыгане покинули Чемодановку после массовой драки
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
ЦИК создаст специальную группу для выявления и пресечения двойного голосования
В Кремле подтвердили недостаточную осведомленность россиян о нацпроектах
В Кремле не согласны с мнением Кудрина о возможности социального взрыва
Зюганов призвал всех на акцию протеста против судебного произвола
Жириновский предложил всем депутатам смотреть прямую линию с президентом стоя
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Жириновский предложил всем депутатам смотреть прямую линию с президентом стоя
Верить ли докладам JIT и Bellingcat по сбитому MH-17
Совбез РФ: террористы пытаются получить биологическое оружие
Современная Россия имеет форму Чемодановки
Большинство россиян не понимает, что из себя представляют нацпроекты - Матвиенко
"Эмиссары Коломойского" договариваются с Москвой о "сдаче" Украины - СМИ
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ