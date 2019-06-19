Николай Стариков: российские деньги - изображение в зеркале

На полях 23-го Петербургского международного экономического форума главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова встретилась с лидером Общероссийского общественного движения "Патриоты Великого Отечества" Николаем Стариковым. Он рассказал своих впечатлениях от форума и российской действительности.



Кто разрешил Западу воровать российские секреты

— Николай, как вы считаете, наше Отечество в опасности или у нас все хорошо, наше положение в бушующем мире стабильно?

— Ситуация очень быстро меняется. На такой вопрос в 1912 году практически все ответили бы: да нет, все нормально. Экономика растет, смута вроде поулеглась, внешнеполитический контур более или менее спокоен, так что все нормально. А через год начинается война, и ситуация полностью меняется. Такой же вопрос в году 1982-м. Все вроде в порядке, спокойно, стабильно. Через некоторое время у нас не осталось государства.

Поэтому здесь нельзя говорить, что есть какие-то периоды, когда мы совершенно можем расслабиться. Внешние, внутренние проблемы (как их сейчас называют, вызовы) всегда очень сложно переплетены между собой.

Вообще любое общество — это такой котел, под которым разведен огонь и у которого все время крышка подпрыгивает. Если перестать тушить этот огонь, если не давать возможности выходить пару, всегда найдутся внешнеполитические доброжелатели, которые подольют масла в огонь, сделают огонь побольше, чтоб этот котел вообще разорвало.

Но в общем и целом сегодня у нас относительно неплохая ситуация, особенно если сравнить с ситуацией начала 1990-х.

Но мы должны двигаться вперед, должны делать ситуацию более стабильной. Надо заниматься экономикой. Ведь совершенно очевидно, что нынешняя модель экономики просто не может расти. Да, строятся отдельные предприятия… Да, есть новые рабочие места… Все это есть, конечно. Но есть и противоположное. Главное, что нет именно развития экономики.

Основной акцент делается на привлечение так называемых иностранных инвесторов. Не развитие российского бизнеса, а развитие иностранного бизнеса на российской территории. Я не сторонник того, чтобы это запрещать, но я не сторонник того, чтобы это поощрять и восхищаться этим как единственным источником развития нашей экономики.

Ну построили завод, например, шведский, немецкий или еще чей-то. Кто им управляет? Шведы и немцы. Хорошо ли это — вопрос. Шведское или немецкое предприятие будет действовать в интересах какого государства? Оно, конечно, создаст 100 или 200 рабочих мест, потому что все автоматизировано, будет платить налоги и т. д.

Но в целом это останется их предприятие, оно будет выводить прибыль и к тому же станет проводником интересов немецкого или шведского государства. Нам же нужно, чтобы российские предприятия строились в Германии как следствие развития экономики России.

— Премьер-министр озвучил тезис, позицию, что основа-то развития государства — это налоги населения и штрафы, а мы просто очень сильно недобираем в этой области. И такая тенденция идет уже давно. Как вы к этому относитесь?

— Я предложил бы премьер-министру, который это сказал, начать с себя. Вот пусть он заплатит столько штрафов, чтобы это привело к развитию российской экономики.

— Мы сейчас находимся на Питерском экономическом форуме, и я могу сравнить с предыдущими годами — он стал масштабнее и представительнее. Конечно, здесь огромное число компаний и политических сил. Но при этом, если почитать отчеты экономистов, ситуация у нас исключительно сложная. Многие предприятия просто еле-еле работают или вообще закрываются. Это такой пир во время чумы или что?

— Я впервые на этом форуме. По-моему, форум прекрасный. Такие форумы действительно нужны стране. Точка. Но такая форма не является единственным способом развития экономики. Здесь встретились, познакомились, пообщались бизнесмены российские, чиновники российские, иностранцы — это все прекрасно.

Но надо развивать отечественную экономику исходя из отечественных интересов силами отечественных бизнесменов и силами российского государства. Вот этого, к сожалению, на сегодняшний момент нет.

И я могу даже высказать свою точку зрения почему. То есть что такое инвестор? Технологии — да, это важно. Технологии можно закупить и внедрить у себя. Но на сегодняшний момент инвестор — это тот, кто приносит деньги. Это значит, что у нас в стране нет механизма создания денег. Но есть деньги там. А наши рубли — это как отражение настоящей финансовой системы. Они как изображение в зеркале. Вроде бы вот, возьмите деньги, они отражаются в зеркале — вроде тоже деньги, но они неполноценны.

Вот сегодня именно такая ситуация. Мы, в конце концов, должны начать производить деньги в нашей стране. Но этого не происходит. Суверенная финансовая система для этого обязательно нужна. До тех пор пока этого не будет сделано, все будет буксовать, потому что по-другому настоящих средств нет и не будет. А где есть деньги, там будут технологии, там будет ускоренное развитие. А без этого мы будем все больше отставать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Интервью было проведено на полях ПМЭФ-2019