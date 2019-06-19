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Николай Стариков: кто разрешил Западу воровать российские секреты

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"Правда.Ру" встретилась на Петербургском международном экономическом форуме с Николаем Стариковым, лидером Общероссийского общественного движения "Патриоты Великого Отечества":


Кто разрешил Западу воровать российские секреты

— Западные компании… Но это еще не все… Согласно российскому законодательству, политические партии, которые тратят более 20 миллионов рублей в год на свои нужды, а для партии средней руки это не очень большие деньги, ну, то есть все крупные политические силы автоматически попадают под это, они обязаны проходить ежегодный аудит.

Казалось бы, ну что тут такого, ничего страшного. И там перечень компаний, которые нужно проходить. Опять все западные. То есть просто создан простой механизм утечки всей важной информации в западные структуры. Причем это произойдет, даже если этого никто не хочет сознательно. Политическая партия должна все свои финансовые, так сказать, вещи рассказать какому-то иностранному дяде.

Если вы хотите какой-то законодательный акт в России принять, вас тоже отправят в эти pricewaterhouse. Вроде как бы так принято. Но на самом деле это ситуация, которая приводит к невозможности развития страны.

— Это относится и к научным работам. Все научные работы должны быть зафиксированы, должны быть переведены заголовок, анонс на английский язык, и в какой-то там некой единой базе все хранится.

— Создается изначальная ситуация, в которой дальнейшее развитие событий совершенно прогнозируемо. Ну вот российская наука вошла, так сказать, как часть мировой науки. Ну, она, естественно, ею всегда была. Я имею в виду, с точки зрения каких-то критериев оценки. Вуз будет иметь высокие баллы, если у преподавательского состава выйдут статьи на английском языке в журнале. Значит, уже необходимо рассказывать о чем-то. Может быть, там подробности, которые не нужно знать мировой общественности, потому что это прорывные открытия. Нет, все это рассказывается.

На Западе этой системы нет. Там, наоборот, если что-то такое изобретается или стоят на грани открытия — никаких публикаций. Эти люди просто исчезают из общественного поля. И где-то в тиши кабинетов трудятся над этим важным для государства действием.

Вот эта иллюзия, что мы часть чего-то великого человекообщеческого, мы должны быть все время открыты, — это очень опасно, потому что дальше идет утечка мозгов, утечка технологий, утечка идей. И для этого, например, созданы такие структуры, как Роснано и "Сколково". Это вот все финансируемые государством структуры, прямой задачей которых является перекачка идей, патентов и людей на Запад. Другой задачи у них не существует, потому что сколько бы мы ни говорили "халва", слаще от Роснано не становится.

— Кто же поставил эти задачи Роснано и "Сколково"?

— Я думаю, что это нужно спросить у руководителей этих проектов. Задачи поставлены какие-то положительные, но механизм создан такой, что результат будет прогнозируемым. Точно так же, как с аудитом, например, крупных компаний, законотворческих проектов, политических партий. Никто никого не заставляет, но это все произойдет само.

Поэтому я очень рассчитываю на то, что у нас есть государственные тайны, их носители, которые вместе с этими тайнами надежно изолированы от внешних попыток эти тайны выведать. Но это только мои предположения.

Беседовала Инна Новикова

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Николай Стариков: кто разрешил Западу воровать российские секреты
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