Трампа назвали "угрозой национальной безопасности"

Дональд Трамп подставился вновь. Беседуя с телеведущим Джорджем Стефанопулосом, он сказал, что примет помощь от иностранной державы, даже если это будет Москва, если ему предоставят какой-то интересный компрометирующий материал на его соперников.



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Это заявление Трампа вызвало настоящий фурор на Капитолийском холме. Дело в том, что Трамп не только сказал, что воспользуется помощью иностранной державы, но и в ответ на вопрос: стоит ли обратиться к помощи ФБР, — сказал: нет, в ФБР не бегут по таким поводам.

Сейчас с новой силой возобновились разговоры о том, был ли и является ли Дональд Трамп человеком, вовлеченным в какой-то преступный заговор с Российской Федерацией.

"Президент или не научился ничему за последние два года, или воспринял совершенно ошибочный урок, как он может безнаказанно заполучить помощь от иностранной державы и при этом избежать наказания в соответствии с законом", — сказал Адам Шифф, демократ от штата Калифорния и глава Комитета по разведке палаты представителей американского конгресса.

Республиканцы тоже не в восторге от заявлений президента, полагая, что лидер вовлекает общество и политический класс в ненужную дискуссию и грызню. Многие из них также присоединились к хору критиков Дональда Трампа. Многие республиканцы обвиняли демократов в получении помощи от иностранных держав. Но теперь они должны были подчеркнуть также, что и заявления Трампа не являются приемлемыми. "Если к общественному деятелю приближается представитель какой-то иностранной державы и предлагает ему любую ценную помощь, будь то деньги, данные на оппозиционеров, или что-то в этом духе, ответ может быть только один — "нет", — подчеркнул сенатор Линдси Грэм, один из соратников президента. Он уже побеседовал с президентом на эту тему.

Сенатор Джони Эрнст от штата Айова подчеркнула, что также не примет помощь такого рода.

Правда, надо сказать, что республиканцы утверждают, что президент ничего подобного им не говорит на постоянной основе и это был просто спонтанный ответ журналисту, не более того. Это не есть какая-то целостная и продуманная политика обращения к иностранным державам за помощью.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси вместе с рядом других представителей Демократической партии воспользовалась моментом для того, чтобы продвинуть законодательную инициативу, обязывающую кандидатов на пост президента докладывать властям о любых попытках представителей иностранных держав повлиять так или иначе на американские выборы. Однако несмотря на ожидания демократов, что этот билль пройдет в конгрессе "без сучка и задоринки", республиканцы его заблокировали.

Надо сказать, что президентский пассаж о возможности обращения к иностранной державе за предложенной помощью не заставил Пелоси изменить отношение к идее импичмента. Но этот инцидент способствовал активизации ряда представителей Демократической партии вновь начать разговоры о возможности импичмента Дональда Трампа. Бывший вице-президент и будущий кандидат на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден также заявил, что комментарии и ответы Трампа совершенно неприемлемы, "они помогают тем, кто подрывают нашу демократию".

Сенаторы Эми Клобучар от штата Миннесота и Кори Бейкер от Нью-Джерси назвали комментарий Трампа "отвратительным". А кандидат на пост президента Камала Харрис, сенатор от штата Калифорния, назвала самого президента "угрозой национальной безопасности".

Трамп рискует поссориться и со спецслужбами, которые он прежде восхвалял. Когда Стефанопулос сказал, что его назначенцы (директор ФБР и представители других спецслужб) могут помочь Трампу, ведь руководитель ФБР считает, что надо докладывать о таких вещах в его контору, Трамп ответил, что директор ФБР ошибается.

Так что только улеглись страсти вокруг доклада Мюллера, только Трампу удалось отбиться от обвинений в сговоре с Россией, как он сам подбрасывает хворост тем, кто пытается его поджарить, давая пищу для спекуляций о связи Дональда Трампа с Кремлем.

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