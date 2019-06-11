Косово: три пути к праву на существование

Президент Сербии во время выступления в парламенте заявил, что ситуацию в автономии Белград больше не контролирует. Идиома "Косово - Сербия" потеряла прежний смысл.

Отказ от спорных земель, по мнению Вучича, поможет Сербии наладить, наконец, диалог с албанцами и вступить в ЕС. В противном случае удержание косовских земель продолжит наносить ущерб сербской экономике и демографии.

Спустя несколько часов после заявления президента на границе с Сербией - раньше лишь номинальной для Белграда - начались первые столкновения. Сербскую армию привели в боевую готовность, а в это время косовская полиция напала в том числе и на участника дипломатической миссии ООН - гражданина России.

По иронии судьбы, буквально за несколько дней до столкновений та же косовская полиция призывала к уменьшению количества незарегистрированного огнестрельного оружия в стране. Это поможет предотвратить рост преступности, говорили они.

Несмотря на такие заявления, первые же шаги Косова и Метохии после выступления Вучича обернулись агрессией против сразу двух государств - Сербии и России.

Причём, если сербский президент во время выступления вскользь упоминал о референдуме в Косово, то Россия существование государства с таким названием пока не признавала.

Что ждёт косоваров в будущем? Какое государство может получиться из автономного края? Попробуем разобраться на примере нескольких стран-соседей.

После поездки по Балканскому полуострову и знакомства с несколькими государствами у меня сложились сценарии, которыми могло бы воспользоваться (или не воспользоваться) Косово.

Македония

Простите, Северная Македония. Территория страны ненамного больше, чем границы Косова. Со всех сторон, как и беспокойная автономия, зажата соседями. При этом маленькая, но очень гордая республика успела выйти из состава Югославии задолго до начала косовского конфликта. Страна сумела доказать, что македонцы представляют собой отдельный этнос, и добилась признания.

С 1991 года государство обрело независимость, как следствие - на его территорию не сбросили ни одной бомбы. В НАТО македонцы пока не вступили. Хотя намерение есть.

Если проводить аналогию с человеком, то Северная Македония - это молодая и здоровая крестьянка. Ей нет нужды "покорять столицу".

В стране всё хорошо с сельским хозяйством и скотоводством - мясо, молочная продукция, овощи, хлеб, своё вино. Из окна любого автобуса видно огромные пастбища, огороды, виноградники. Даже если встанут все заводы - здесь никто не будет голодать. От туризма многого не ждут, и поэтому приятно удивлены гостям.

- Ой, вы из России? Добро пожаловать! - улыбаются продавцы, кондукторы, кассиры в обменниках. - Что вам у нас больше всего нравится?

Кстати, русский акцент в английской речи здесь иногда принимают за словенский.

У республики налажены транспортные потоки в крупнейшие города Косова - Приштину и Призрен. Всегда есть желающие что-то купить или продать соседям. Или съездить на сезонные заработки - автобусы в Приштину никогда не пустуют. В столице Македонии - Скопье - есть косовское посольство. Даже тут страна решила пойти на уступки для собственного спокойствия.

Косово могло бы пойти по македонскому пути, если бы доказало, что их албанцы и сербы - не такие, как в Албании и Сербии. Земли автономии, в теории, вполне способны прокормить и обе народности, живущие здесь.

Черногория

"Младшая сестра" Сербии, которая долго не решалась её покинуть, но в итоге отлично зажила в самостоятельных границах.

К 2006 году отделилась и стала независимой, а спустя 11 лет потом вступила в НАТО. Сделала ставку на свою красоту и не прогадала - поток туристов со всего мира только растёт. Всё благодаря выходу к морю, мягкому климату и безвизовому режиму. Маленькая Турция с европейским уклоном - никаких вам тут "всё включено", но есть море, солнце, яхты и экскурсии.

Черногорцы говорят на смеси сербского и хорватского. Русский язык вроде бы и понимают, но делают вид, что не слишком хорошо.

- Говорите по-английски, пожалуйста, - просила меня хозяйка апартаментов, которые я снимала в Тивате. - Или по-сербски.

Местное население быстро усвоило практичный, чисто европейский подход к экономике и туризму - любой каприз за ваши евро. Впрочем, странно их за это осуждать. Приезжие действительно готовы раскошелиться, поэтому Черногория добилась того, что туризм стал приносить в казну солидный доход.

Явной экономической связи косоваров и черногорцев не прослеживается, в городах республики албанские переселенцы живут и работают как трудовые мигранты. Хотя бы потому, что зарплаты в евро иметь выгоднее, чем в албанских леках.

В сущности, достопримечательностей мирового масштаба Черногория не имеет, но несомненно выигрывает у Косова за счёт Адриатики и красивого побережья. Так что туристический бум соседки Косово вряд ли повторит. Однако может попробовать привлекать туристов за счёт отмены визового режима и "мест боевой славы". Местным гидам под силу расказывать истории деревень, где вырезали местное население, или бывшего аэропорта "Слатина", где сошлись интересы сразу нескольких государств. Это хоть и кровавая, но всё же история края, как она есть. Забывать её не стоит.

Албания

В югославском конфликте албанцы занимали самую непримиримую позицию - автономия республики Косово, изгнание и даже геноцид сербов, как основных врагов, на спорной территории.

Справедливости ради стоит заметить, что албанцы действительно отличаются от большинства балканских народов. Даже их язык больше похож на турецкий.

Вступление в НАТО и реверансы в сторону ЕС Албании не помогли. Человек из провинции попытался переехать в условную Москву, но у него не получилось, пришлось вернуться. Ощущение, что страна безнадёжно отстала - албанцы так и застряли в нулевых, когда шла война за Косово.

Даже в столичных ресторанах невозможно расплатиться кредиткой или спокойно вызвать такси - процветают "чёрный нал" и бесчисленное количество сомнительных частных перевозчиков.

Оружие и наркотики до сих пор провозят транзитом двумя большими потоками - с ними борется как местная полиция, так и полицейские соседних стран, например, Италии. Это объясняет, почему на албано-македонской границе проверяли все вещи, документы и даже одежду пассажиров автобуса из Тираны. Гарантировать безопасность и комфорт россиян тут никто не собирается, несмотря на вывеску "Общество дружбы Албании и России" на местной дипмиссии.

- "Тебя что, даже не попытались продать там на органы?" - шутили коллеги. Такие слухи действительно ходят, поэтому считается, что находиться даже в крупных городах страны небезопасно.

Даже в самом центре столицы - Тиране - хватает попрошаек. Если вас хоть раз не обступил целый цыганский табор - вы не были в Албании. А вот к туристам из Европы в сувенирных лавках продавцы явно радушнее, чем к "братьям-славянам". Возможно, у гостей с Запада просто больше евро.

Косово могло бы пойти по самому простому пути - примкнуть к "своим". Благо, косовары - это точно такие же албанцы, и в автономии их большинство. Доказывать, что они чем-то от "коренных" отличаются, чтобы иметь основания для самостоятельности, после косовского конфликта по меньшей мере странно. Вопрос - что тогда будет с сербами, которые тоже живут и работают в Косово?

Вместо постскриптума - пара слов о Сербии.

Следы бомбёжек НАТО специально сохранили в центре города. Как напоминание о том, чего стране стоили её интересы. Все сербы старше сорока знают и понимают русский язык - они учили его в школе наряду с родным. Молодёжь хоть и не говорит, но понимает, и без английского часто можно обойтись. Безналичный расчёт? Конечно. Такси через приложение в телефоне? Пожалуйста, всё работает. Как говорится, мелочь, а приятно.

На пешеходных улицах в центре не протолкнуться - туристы гораздо охотнее едут в Белград, чем в Тирану или Приштину.

Сербия, на которую сбрасывали бомбы, оправилась от событий 20-летней давности и успешно шагнула вперёд, тем самым уже отомстив всем, кто пытался её уничтожить. А вот к будущему всё ещё автономного края Косово сейчас очень много вопросов.

Ирада Нургалиева