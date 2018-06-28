Режиссеры оболгали поэта Окуджаву

В прошлом выпуске "Цена Победы" мы говорили о том, что нельзя войну воспринимать как поэзию, что война — это наука. В этой программе мы продолжаем разговор о войне и на этот раз речь пойдет о любимых военных фильмах, военных песнях, которые так любим петь в День Победы. Артиллерист и поэт Булат Окуджава: в чем хорош поэт и почему режиссеры использовали этот образ во зло, — об этом в программе "Точка зрения" рассуждает участник Великой Отечественной войны, генерал-полковник Борис Уткин.



Режиссеры оболгали поэта Окуджаву

"Я с большим вниманием и почтением отношусь к Окуджаве как к поэту, а еще и как к лейтенанту артиллерии. Я тоже был лейтенантом артиллерии. Знаю, к чему обязывает пребывание в службе артиллерии. Поэт Окуджава — это выразительность и форма кинофильма, который снят на фоне его стихов и сюжетов, в частности, о "Катюшах". Он стремится к краткости и он стремится к особой форме, которой у других нет", — говорит генерал в интервью главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой.