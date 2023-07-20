Большой театр — один из главных символов столицы и страны

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Большой театр — символ России и расположен в самом сердце столицы на Театральной площади. Это прекрасное место служит выдающейся площадкой, где выступают талантливые артисты, композиторы и дирижёры. Ещё с давних времен в Большом театре представляли свои произведения знаменитые Чайковский, Прокофьев, Рахманинов.

Фото: Правда.Ру

Строительство и восстановление

В XVIII веке по указу императрицы Екатерины на правом берегу Неглинки был построен театр, названный "Петровским" (находился в начале улицы Петровка). Строительством занимался князь Петр Урусов. Театр, к сожалению, сгорел ещё до его открытия, поэтому Урусов передал делу своему компаньону Майклу Меддоксу, английскому предпринимателю. Меддокс подошёл к делу более основательно, и менее чем через полгода был построено — со значительным перерасходом — здание, которое и явилось предтечей нынешнего Большого.

В конце XVIII века театр стал Императорским: Меддокс был вынужден передать его в казну из-за финансовых проблем. Через десять лет здание сгорело, а ещё через пятнадцать было восстановлено, но так, что уцелевшие фрагменты стали частью новой композиции.

В это время строительством Большого театра руководил архитектор О. Бове, и здание значительно увеличилось в размерах, получив привычное для всех название — "Большой Петровский театр", которое позже сократилось. В последующие годы были добавлены детали наружной отделки, а на вершине здания установлен гипсовый двуглавый орёл, ставший символом государственного герба России.

Большой театр пережил и Великую Отечественную войну, был эвакуирован в город Куйбышев, где продолжал давать спектакли. После войны здание было вновь реконструировано. Последняя масштабная реконструкция Большого завершилась в 2011 году.

Путешествие в мир искусства

Сегодня в Большом театре можно увидеть не только традиционное "Лебединое озеро", но и новые яркие постановки - например, "Чайка. Балетная история". Не только балетные спектакли, но и оперные. Приезжайте в Москву и ощутите неповторимую атмосферу этого уникального места, где выступают великие артисты. Большой театр — это не только историческое наследие, но и возможность окунуться в мир искусства, который оставит яркие впечатления на всю жизнь.

Галилео. Большой театр