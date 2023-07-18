Живописные маршруты в Италии для путешествия на машине

2:46 Your browser does not support the audio element. Туризм

Италия, хоть и небольшая, но очень привлекательная страна, и здесь всегда хватает туристов. При этом рекомендуется самостоятельно отдыхать, чтобы иметь возможность выбирать маршрут и наслаждаться красотой местности, которая определенно того стоит.

Фото: pixabay.com

Тоскана

Тоскана считается самым живописным регионом Италии, о котором описывают десятки, а то и сотни писателей, поэтому выбор этого места будет вполне закономерен.

Природа в этом регионе состоит из мешанины холмов и гор, ровных степей и полей. Здесь часто встречаются виноградники и старинные виллы или замки.

В Тоскане множество интересных мест, поэтому можно провести здесь очень долгое время.

Амальфийское побережье

Амальфийское побережье является одним из самых красивых мест не только в Италии, но и во всем мире, поэтому здесь всегда много туристов, особенно тех, кто не может отказаться от пляжного отдыха. Здесь вас ожидают укромные бухты, живописные города, много зелени и кристально синяя вода.

Иногда бывает так много посетителей, что города пытаются ввести ограничения, но это мало помогает, а туристам это дает дополнительный стимул посетить это место.

Сицилия

Сицилия привлекает своим колоритом, древностями и вкусной едой, что можно прекрасно совместить при желании.

На машине рекомендуется добираться только до конкретного места, а в остальном исследовать его пешком. Такой подход определенно не разочарует туристов.

Доломитовые горы

Доломитовые горы являются одним из чудес Италии и из-за своей красоты и уникальности они находятся под защитой ЮНЕСКО. И всего этого более чем достаточно, чтобы захотеть отправиться в эту область.

Помимо необычной формы, цвет гор немного меняется в зависимости от времени суток, поэтому рекомендуется путешествовать вдоль них хотя бы один день, чтобы насладиться всей их красотой.

Озеро Комо

Озеро Комо является одним из самых известных местных озер, которое привлекает туристов своей красотой, несмотря на то, что сюда довольно долго добираться.

Озеро удобно окружено и как бы защищено горами, а вдоль его берега построились разноцветные домики. Однако туристы также могут провести время на природе.

В основном сюда едут как на курорт, так и ради природы, и посетить это место определенно стоит.

Если вы действительно хотите насладиться красотами Италии, то рекомендуется выбрать надежный автомобиль и выделить как можно больше времени, потому что в некоторых местах определенно захочется задержаться дольше.

Великие озера Италии | Путешествие на машине по северу Италии. Комо, Изео, Брешиа.