Ржев: город древних традиций и блестящей воинской славы

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Ржев славится своими традициями. В течение долгого времени этот город был пристанищем для старообрядцев, чей образ жизни и вера оказывали большое влияние на местное население. Его даже именовали "раскольничьей столицей". Небольшая старообрядческая Покровская церковь, построенная на средства местных мещан и купечества, не закрывалась даже в советское время и до сих пор является действующей.

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Близ Ржева также разворачивались кровопролитные сражения Великой Отечественной войны, поэтому в городе много соответствующих памятников, а сам Ржев был включен в список городов воинской славы.

Оковецкий кафедральный собор (Оковецко-Ржевской иконы Божией Матери) является одним из главных православных храмов Ржева. Он расположен на берегу Волги и является поистине уникальным сооружением. Историки полагают, что первая деревянная церковь на этом месте была построена ещё в XVII веке. Впоследствии было принято решение о возведении каменного храма, который превзошёл своей красотой все другие сооружения города. Строительство велось в основном за счет пожертвований прихожан.

Оковецкий собор поражает своей красотой и является одной из визитных карточек Ржева. Он выполнен в традиционном стиле и окрашен в белоснежный цвет. Это не случайно — белый цвет символизирует чистоту и святость. Собор так выделяется среди других сооружений города, что его можно заметить издалека. За свою историю собор пережил многое: его закрывали, размещали склад, затем музеем. Впоследствии он был возвращен Церкви и отреставрирован.

Памятники

В прошлом во многих городах нашей страны были установлены памятники, посвящённые героям-революционерам. Но времена изменилась, и многие монументы были сняты. В отношении Ржева ситуация иная. Здесь до сих пор сохранился памятник, главная часть которого состоит из бронзовых бюстов героев Революции.

Монумент был установлен в начале 80-х годов прошлого века на площади с одноименным названием. В центре памятника расположена бронзовая лента с высеченным на ней посвящением революционерам. В прошлом у этого монумента проводились торжественные митинги, здесь принимали в пионеры. Сегодня памятник стал неотъемлемой частью истории города.

В начале 70-х годов прошлого века на территории известного Парка железнодорожников был установлен памятник паровозу. Он появился в городе неслучайно: это дань уважения работникам железной дороги, которые самоотверженно трудились в годы Великой Отечественной войны и внесли свой вклад в общую Победу.

Есть в городе и памятник легендарному "дяде Васе" — Василию Маргелову, "отцу" ВДВ. Есть и Вечный огонь, и местный краеведческий музей, и множество других достопримечательностей, которые стоит увидеть вживую. Приезжайте в Ржев!

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