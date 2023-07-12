"Музеон" — это уникальное место в центре Москвы, расположенное на Крымском Валу возле набережной Москвы-реки. С 2015 года "Музеон" объединился с парком Горького, и теперь является его неотъемлемой частью. Парк находится в непосредственной близости от станций метро "Октябрьская" и "Парк культуры".
Музеон был основан 24 января 1992 года и стал самым крупным парком скульптур в России. Здесь насчитывается 656 памятников, созданных выдающимися советскими скульпторами, такими как Вера Мухина, Евгений Вучетич, Залман Виленский, Сергей Меркуров и другие.
"Музеон" предлагает разнообразные скульптурные композиции, посвященные политическим деятелям и выдающимся личностям СССР, а также современным тематикам. Многие из них выполнены из камня, бронзы или дерева. Среди наиболее популярных экспонатов можно выделить:
Парк "Музеон" привлекает своей ухоженностью и живописным ландшафтом. Здесь можно полюбоваться цветочными клумбами, фонтанами, декоративными кустарниками, альпийскими горками. По всему парку расположены лавочки, шезлонги, беседки и павильоны. Также здесь находится пространство для чтения с возможностью брать книги и настольные игры домой из филиала библиотеки Н. А. Некрасова.
Для детей в "Музеоне" созданы особые развлечения, такие как сказочные фигуры, квесты, мастер-классы, прокат спортивного инвентаря.
На территории парка также расположены:
В зимнее время в "Музеоне" создаются платные горки, в прокат предлагается зимний спортивный инвентарь. Летом на специальных горках парка можно заниматься скейтбордингом. Здесь также проводятся различные музыкальные и художественные фестивали, конференции, тренинги, выставки, продаются картины и сувениры.
Парк предоставляет площадку для выступлений юных талантов. Для любителей активного отдыха организуются занятия йогой, есть прокат велосипедов и не только.
Если вы желаете провести время познавательно, можно принять участие в экскурсиях.
Уникальные мероприятия "Музеона" и его экспозиция, которая постоянно пополняется, не оставят равнодушными никого из посетителей. Вход в парк открыт для всех! В хорошую погоду это — идеальный отдых для всей семьи.
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