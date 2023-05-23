Потоотделение, метеоризм, геморрой: с какими проблемами могут столкнуться бегуны

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Бег является прекрасным источником физических нагрузок, повышающим настроение и уровень энергии, однако бывают моменты, когда бегун может столкнуться с неловкой ситуацией, связанной с его здоровьем: от высыпаний и прыщей до вздутия живота, геморроя и избыточного потоотделения.

Избыточное потоотделение

Избыточное потоотделение является распространенной проблемой среди бегунов. К счастью, есть несколько способов, которые помогают уменьшить это явление:

Носите одежду из воздухопроницаемых материалов.

Регулярно принимайте душ и используйте дезодорант.

Не забывайте о гидратации перед, во время и после бега.

Если эти методы не помогают, можно попробовать медицинское лечение, такое как ботулинотерапия, которая может снизить активность потовых желёз. Но не стоит начинать самостоятельное лечение без консультации врача.

Некоторые бегуны испытывают избыточное потоотделение во время тренировок, особенно на руках, ногах и в подмышечной области. Хотя потоотделение является нормальным процессом, который помогает охлаждать тело, при гипергидрозе происходит сбой в системе охлаждения, из-за чего пот льётся буквально рекой. Если вы страдаете от гипергидроза, существуют определенные методы лечения.

Если ваше состояние не улучшается, вам может понадобиться антиперспирант клинической силы, выписанный врачом. Используйте инъекции ботокса, чтобы лечить подмышечный гипергидроз. Инъекции временно блокируют химическое вещество, стимулирующее потовые железы.

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Недержание мочи

Женщины иногда сталкиваются с проблемами недержания мочи, особенно если они только что родили. Когда мышцы тазового дна и сфинктера сильны, они могут выдержать резкие давления от кашля, чихания или физических упражнений.

Но когда мышцы растягиваются и ослабевают, как это может произойти во время беременности, любой резкий толчок может ненароком выдавить мочу из мочевого пузыря. Это также может произойти при старении как у женщин, так и у мужчин.

Вы можете справиться с проблемой, занимаясь упражнениями Кегеля, которые предназначены для укрепления мышц тазового дна. Процесс относительно простой.

Метеоризм

Метеоризм, также известный как газообразование, является распространённой проблемой среди бегунов. Во время бега пищеварительная система может выделять газы из-за учащения дыхания и движения. Кроме того, употребление определённых продуктов питания или напитков также может вызвать газообразование. В то время как выделение газов является нормальным явлением, чрезмерный метеоризм может доставлять дискомфорт бегунам.

Чтобы предотвратить метеоризм, исключите перед пробежкой продукты, которые, как известно, вызывают газообразование, такие как:

фасоль,

чечевица,

брокколи,

газированные напитки.

Подождите не менее двух часов после еды, прежде чем бежать. Поддерживайте уровень гидратации и пейте много воды до, во время и после пробежки. Практикуйте техники релаксации, такие как глубокое дыхание и медитация, чтобы помочь успокоить пищеварительную систему. Если вы продолжаете испытывать чрезмерный метеоризм, проконсультируйтесь с врачом, чтобы исключить какие-либо сопутствующие желудочно-кишечные проблемы.

Натирание

Натирание — распространённая проблема для бегунов, особенно во время забегов на длинные дистанции. Натирание возникает, когда кожа трётся о кожу, одежду или оборудование. В тяжёлых случаях это может вызвать раздражение, покраснение и даже кровотечение.

Чтобы предотвратить натирание во время бега, носите одежду, пропускающую влагу, чтобы уменьшить потоотделение и трение. Делайте перерывы во время длительных пробежек, чтобы размяться и при необходимости поправить свою одежду. Если вы испытываете сильное раздражение, прекратите бег и дайте поражённому участку зажить, прежде чем снова бегать.

Геморрой

Геморрой — это набухшие вены в прямой кишке или заднем проходе, которые могут вызывать боль, зуд и кровотечение. Они являются распространённой проблемой для бегунов из-за повторяющихся резких движений при беге. Другие способствующие факторы включают обезвоживание, запоры и длительное сидение.

Чтобы предотвратить возникновение геморроя во время бега, поддерживайте уровень гидратации и пейте много воды до, во время и после пробежки, чтобы предотвратить запоры. Придерживайтесь диеты с высоким содержанием клетчатки, чтобы способствовать регулярному опорожнению кишечника. Соблюдайте правила гигиены.