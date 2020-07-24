16 июля «Реал Мадрид» выиграл у «Вильярреала» (2:1) и стал чемпионом Испании в сезоне 2019/20.
«Барселона» проиграла дома «Осасуне» (1:2) и позволила «Реалу» выиграть титул.
«Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 34-й раз.
🏆 1932— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 16, 2020
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🏆 1968
🏆 1969
🏆 1972
🏆 1975
🏆 1976
🏆 1978
🏆 1979
🏆 1980
🏆 1986
🏆 1987
🏆 1988
🏆 1989
🏆 1990
🏆 1995
🏆 1997
🏆 2001
🏆 2003
🏆 2007
🏆 2008
🏆 2012
🏆 2017
🏆 2020#34Ligas
Мадридцы опережают «Барсу» по количеству титулов в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.
|
Титулы/Количество
|
«Барселона»
|
«Реал Мадрид»
|
Чемпионство Испании
|
26
|
34
|
Кубок Испании
|
30
|
19
|
Суперкубок Испании
|
13
|
11
|
Лига чемпионов
|
5
|
13
|
Суперкубок УЕФА
|
5
|
4
Общее количество титулов у «Барселоны» - 75 трофеев, а у «Реала» - 62.
Как сообщает портал Goal, суммарное количество официальных и неофициальных трофеев у «Реала» - 92, а у «Барселоны» - 91. Таким образом, мадридцы перегнали каталонцев по количеству всех кубков.
Главные цифры Зинедина Зидана на посту главного тренера в «Реале»:
После коронавирусной паузы «Реал» при Зидане смог выиграть 10 матчей подряд.
Зинедин Зидан прокомментировал победу в Ла лиге.
«Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига - это потрясающе», - приводит слова Зидана издание Marca.
Капитан каталонцев Лионель Мессии раскритиковал «Барселону» на пресс-конференции после игры с «Осасуной»: «Мы слабая команда, которую побеждают за счет интенсивности и мотивации».
Месси также отметил, что команде необходима критика и изменения на глобальном уровне.
Аргентинец выразил свои опасения о предстоящем матче Лиги чемпионов с итальянским «Наполи». По словам Месси, если «Барселона» продолжит играть так же, как и сейчас, то проиграет и вылетит из турнира.
Напомним, что 3 июля Месси приостановил переговоры с руководством сине-гранатовых по новому контракту. Текущий контракт аргентинца действует до 2021 года.
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал заняться самокритикой и стать сильнее в будущем. Об этом уругваец написал в Instagram.
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Hoy toca afrontar un momento difícil como muchos momentos que vivimos . También es momento de afrontar la realidad que cuando no se está a la altura de lo que queremos lo mejor es hacer autocrítica y fortalecerse para el futuro . Primero terminar el último partido de liga que por orgullo y prestigio de defender esta camiseta que tanto respeto se merece. Después descansar, desconectar y volver a preparar para la Champions, luchar juntos hasta el final y a darle una alegría a nuestra afición que tanto se la merece !!!! Força Barca 🔴🔵 @fcbarcelona #pornuestroorgullo #siemprepositivo #masjuntosquenunca
Полузащитник «Барсы» Артуро Видаль рассказал о намерениях выиграть Лигу чемпионов.
«Самый прекрасный клубный турнир все еще продолжается и ми в нем будем бороться за победу до конца. Мы - «Барселона», - пишет чилиец в Twitter.
«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством.
Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title— FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020
Издание Marca запустило голосование за лучшего игрока «Барселоны» в сезоне 2019/20.
ТОП-5 лучших игроков «Барсы» по результатам опроса:
Большинство испанских СМИ считают, что «Реал Мадрид» выиграл титул благодаря VAR, ошибкам каталонцев и арбитров.
Заголовки в зарубежных СМИ о чемпионстве «Реала»:
Последние матчи «Реал» выиграл с минимальными результатами:
Таким образом, «Реал» буквально вырывал победы у соперников.
Главные причины неудач каталонцев:
Подробнее о проблемах с составом (по данным портала transfermakrt):
Менеджмент «Барсы» пытается всеми способами улучшить финансы клуба:
«Барселона» также ошибалась в трансферах.
В период с 2017 по 2018 полузащитник Жерар Деулофеу сыграл 10 матчей за «Барселону», после чего его выкупил английский клуб «Уотфорд».
В 2018 году защитник Джейсон Мурильо перешел в «Барселону» на правах аренды, сыграл только 2 матча и перешел в итальянскую «Сампдорию», а затем в «Сельту».
В 2019 году каталонцы купили полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который сыграл всего 3 матча за «Барселону». В том же году футболист перешел в «Фиорентину», а затем в турецкий «Бешикташ».
Последние несколько месяцев президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подвергается критике.
Бартомеу заявил, что не собирается уходить с поста президента, сообщает El món a RAC1.
Последний громкий скандал с участием Бартомеу - контракт с компанией I3 Ventures.
В феврале испанские журналисты заявили, что контракт был заключен с целью дискредитации бывших игроков и специалистов клуба. Однако Бартомеу опроверг эту информацию, ссылаясь на результаты аудита.
Напомним, что 17 июля Бартомеу обсудил состояние клуба с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.
Ранее Сетьен говорил о том, что видит себя на посту главного тренера сине-гранатовых в следующем сезоне, сообщает Sport.es.
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