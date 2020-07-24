"Реал" стал чемпионом Испании, а "Барса" показала худший футбол: как это было?

16 июля «Реал Мадрид» выиграл у «Вильярреала» (2:1) и стал чемпионом Испании в сезоне 2019/20.

«Барселона» проиграла дома «Осасуне» (1:2) и позволила «Реалу» выиграть титул.

«Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 34-й раз.

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🏆 2020#34Ligas — Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) July 16, 2020

Сравнение титулов «Реала» и «Барселоны»

Мадридцы опережают «Барсу» по количеству титулов в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Титулы/Количество «Барселона» «Реал Мадрид» Чемпионство Испании 26 34 Кубок Испании 30 19 Суперкубок Испании 13 11 Лига чемпионов 5 13 Суперкубок УЕФА 5 4

Общее количество титулов у «Барселоны» - 75 трофеев, а у «Реала» - 62.

Как сообщает портал Goal, суммарное количество официальных и неофициальных трофеев у «Реала» - 92, а у «Барселоны» - 91. Таким образом, мадридцы перегнали каталонцев по количеству всех кубков.

Статистика Зидана

Главные цифры Зинедина Зидана на посту главного тренера в «Реале»:

общее количество матчей - 209;

победитель Лиги чемпионов - 3;

чемпион Испании - 2;

Суперкубок Испании - 2;

Суперкубок УЕФА - 2;

клубный чемпионат мира - 2.

После коронавирусной паузы «Реал» при Зидане смог выиграть 10 матчей подряд.

Зинедин Зидан прокомментировал победу в Ла лиге.

«Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига - это потрясающе», - приводит слова Зидана издание Marca.

Реакция «Барселоны»

Капитан каталонцев Лионель Мессии раскритиковал «Барселону» на пресс-конференции после игры с «Осасуной»: «Мы слабая команда, которую побеждают за счет интенсивности и мотивации».

Месси также отметил, что команде необходима критика и изменения на глобальном уровне.

Аргентинец выразил свои опасения о предстоящем матче Лиги чемпионов с итальянским «Наполи». По словам Месси, если «Барселона» продолжит играть так же, как и сейчас, то проиграет и вылетит из турнира.

Напомним, что 3 июля Месси приостановил переговоры с руководством сине-гранатовых по новому контракту. Текущий контракт аргентинца действует до 2021 года.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал заняться самокритикой и стать сильнее в будущем. Об этом уругваец написал в Instagram.

Полузащитник «Барсы» Артуро Видаль рассказал о намерениях выиграть Лигу чемпионов.

«Самый прекрасный клубный турнир все еще продолжается и ми в нем будем бороться за победу до конца. Мы - «Барселона», - пишет чилиец в Twitter.

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством.

Congratulations to Real Madrid on winning the 2019/20 La Liga title — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020

Реакция зарубежных СМИ

Издание Marca запустило голосование за лучшего игрока «Барселоны» в сезоне 2019/20.

ТОП-5 лучших игроков «Барсы» по результатам опроса:

Вратарь Марк-Андре Тер Штеген. Нападающий Лионель Месси. Полузащитник Рикард Пуч. Нападающий Анссумане Фати. Защитник Клеман Лангле.

Большинство испанских СМИ считают, что «Реал Мадрид» выиграл титул благодаря VAR, ошибкам каталонцев и арбитров.

Заголовки в зарубежных СМИ о чемпионстве «Реала»:

«Реал - чемпион VAR» - издание Sport;

«Незабываемо» - издание AS;

«Месси взорвался» и «Мадрид - чемпион» - издание Mundo Deportivo.

Последние матчи «Реал» выиграл с минимальными результатами:

«Реал Мадрид» - «Хетафе» - 1:0 (гол с пенальти);

«Атлетик Бильбао» - «Реал Мадрид» - 0:1 (гол с пенальти);

«Реал Мадрид» - «Алавес» - 2:0 (один гол с пенальти);

«Гранада» - «Реал Мадрид» - 1:2.

Таким образом, «Реал» буквально вырывал победы у соперников.

Причины провала «Барселоны»

Главные причины неудач каталонцев:

ошибки в матчах;

скандалы с руководством клуба;

проблемы с составом;

ошибки в трансферах.

Подробнее о проблемах с составом (по данным портала transfermakrt):

нападающий Антуан Гризманн впервые получил мышечную травму;

форвард Усман Дембеле получил травму подколенного сустава;

защитник Сумюэль Умтити проходит лечение из-за проблем с коленом;

крайний защитник Жан-Клер Тодибо получил травму паха.

Менеджмент «Барсы» пытается всеми способами улучшить финансы клуба:

обмен полузащитника Артура Мело на полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича;

продление аренды хавбека Рафиньи в «Сельте» до 2021 года;

снижение зарплат игроков на 70% во время коронавирусной паузы.

«Барселона» также ошибалась в трансферах.

В период с 2017 по 2018 полузащитник Жерар Деулофеу сыграл 10 матчей за «Барселону», после чего его выкупил английский клуб «Уотфорд».

В 2018 году защитник Джейсон Мурильо перешел в «Барселону» на правах аренды, сыграл только 2 матча и перешел в итальянскую «Сампдорию», а затем в «Сельту».

В 2019 году каталонцы купили полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который сыграл всего 3 матча за «Барселону». В том же году футболист перешел в «Фиорентину», а затем в турецкий «Бешикташ».

Ситуация с президентом «Барселоны»

Последние несколько месяцев президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подвергается критике.

Бартомеу заявил, что не собирается уходить с поста президента, сообщает El món a RAC1.

Последний громкий скандал с участием Бартомеу - контракт с компанией I3 Ventures.

В феврале испанские журналисты заявили, что контракт был заключен с целью дискредитации бывших игроков и специалистов клуба. Однако Бартомеу опроверг эту информацию, ссылаясь на результаты аудита.

Напомним, что 17 июля Бартомеу обсудил состояние клуба с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.

Ранее Сетьен говорил о том, что видит себя на посту главного тренера сине-гранатовых в следующем сезоне, сообщает Sport.es.