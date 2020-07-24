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Автор Владан Джурич

"Реал" стал чемпионом Испании, а "Барса" показала худший футбол: как это было?

Спорт

16 июля «Реал Мадрид» выиграл у «Вильярреала» (2:1) и стал чемпионом Испании в сезоне 2019/20.

«Барселона» проиграла дома «Осасуне» (1:2) и позволила «Реалу» выиграть титул.

«Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 34-й раз.

Сравнение титулов «Реала» и «Барселоны»

Мадридцы опережают «Барсу» по количеству титулов в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Титулы/Количество

«Барселона»

«Реал Мадрид»

Чемпионство Испании

26

34

Кубок Испании

30

19

Суперкубок Испании

13

11

Лига чемпионов

5

13

Суперкубок УЕФА

5

4

Общее количество титулов у «Барселоны» - 75 трофеев, а у «Реала» - 62.

Как сообщает портал Goal, суммарное количество официальных и неофициальных трофеев у «Реала» - 92, а у «Барселоны» - 91. Таким образом, мадридцы перегнали каталонцев по количеству всех кубков.

Статистика Зидана

Главные цифры Зинедина Зидана на посту главного тренера в «Реале»:

  • общее количество матчей - 209;
  • победитель Лиги чемпионов - 3;
  • чемпион Испании - 2;
  • Суперкубок Испании - 2;
  • Суперкубок УЕФА - 2;
  • клубный чемпионат мира - 2.

После коронавирусной паузы «Реал» при Зидане смог выиграть 10 матчей подряд.

Зинедин Зидан прокомментировал победу в Ла лиге.

«Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига - это потрясающе», - приводит слова Зидана издание Marca.

Реакция «Барселоны»

Капитан каталонцев Лионель Мессии раскритиковал «Барселону» на пресс-конференции после игры с «Осасуной»: «Мы слабая команда, которую побеждают за счет интенсивности и мотивации».

Месси также отметил, что команде необходима критика и изменения на глобальном уровне.

Аргентинец выразил свои опасения о предстоящем матче Лиги чемпионов с итальянским «Наполи». По словам Месси, если «Барселона» продолжит играть так же, как и сейчас, то проиграет и вылетит из турнира.

Напомним, что 3 июля Месси приостановил переговоры с руководством сине-гранатовых по новому контракту. Текущий контракт аргентинца действует до 2021 года.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал заняться самокритикой и стать сильнее в будущем. Об этом уругваец написал в Instagram.

 
 
 
 
 
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Hoy toca afrontar un momento difícil como muchos momentos que vivimos . También es momento de afrontar la realidad que cuando no se está a la altura de lo que queremos lo mejor es hacer autocrítica y fortalecerse para el futuro . Primero terminar el último partido de liga que por orgullo y prestigio de defender esta camiseta que tanto respeto se merece. Después descansar, desconectar y volver a preparar para la Champions, luchar juntos hasta el final y a darle una alegría a nuestra afición que tanto se la merece !!!! Força Barca 🔴🔵 @fcbarcelona #pornuestroorgullo #siemprepositivo #masjuntosquenunca

Публикация от Luis Suarez (@luissuarez9)

Полузащитник «Барсы» Артуро Видаль рассказал о намерениях выиграть Лигу чемпионов.

«Самый прекрасный клубный турнир все еще продолжается и ми в нем будем бороться за победу до конца. Мы - «Барселона», - пишет чилиец в Twitter.

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством.

Реакция зарубежных СМИ

Издание Marca запустило голосование за лучшего игрока «Барселоны» в сезоне 2019/20.

ТОП-5 лучших игроков «Барсы» по результатам опроса:

  1. Вратарь Марк-Андре Тер Штеген.
  2. Нападающий Лионель Месси.
  3. Полузащитник Рикард Пуч.
  4. Нападающий Анссумане Фати.
  5. Защитник Клеман Лангле.

Большинство испанских СМИ считают, что «Реал Мадрид» выиграл титул благодаря VAR, ошибкам каталонцев и арбитров.

Заголовки в зарубежных СМИ о чемпионстве «Реала»:

  • «Реал - чемпион VAR» - издание Sport;
  • «Незабываемо» - издание AS;
  • «Месси взорвался» и «Мадрид - чемпион» - издание Mundo Deportivo.

Последние матчи «Реал» выиграл с минимальными результатами:

  • «Реал Мадрид» - «Хетафе» - 1:0 (гол с пенальти);
  • «Атлетик Бильбао» - «Реал Мадрид» - 0:1 (гол с пенальти);
  • «Реал Мадрид» - «Алавес» - 2:0 (один гол с пенальти);
  • «Гранада» - «Реал Мадрид» - 1:2.

Таким образом, «Реал» буквально вырывал победы у соперников.

Причины провала «Барселоны»

Главные причины неудач каталонцев:

  • ошибки в матчах;
  • скандалы с руководством клуба;
  • проблемы с составом;
  • ошибки в трансферах.

Подробнее о проблемах с составом (по данным портала transfermakrt):

  • нападающий Антуан Гризманн впервые получил мышечную травму;
  • форвард Усман Дембеле получил травму подколенного сустава;
  • защитник Сумюэль Умтити проходит лечение из-за проблем с коленом;
  • крайний защитник Жан-Клер Тодибо получил травму паха.

Менеджмент «Барсы» пытается всеми способами улучшить финансы клуба:

  • обмен полузащитника Артура Мело на полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича;
  • продление аренды хавбека Рафиньи в «Сельте» до 2021 года;
  • снижение зарплат игроков на 70% во время коронавирусной паузы.

«Барселона» также ошибалась в трансферах.

В период с 2017 по 2018 полузащитник Жерар Деулофеу сыграл 10 матчей за «Барселону», после чего его выкупил английский клуб «Уотфорд».

В 2018 году защитник Джейсон Мурильо перешел в «Барселону» на правах аренды, сыграл только 2 матча и перешел в итальянскую «Сампдорию», а затем в «Сельту». 

В 2019 году каталонцы купили полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который сыграл всего 3 матча за «Барселону». В том же году футболист перешел в «Фиорентину», а затем в турецкий «Бешикташ».

Ситуация с президентом «Барселоны»

Последние несколько месяцев президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу подвергается критике.

Бартомеу заявил, что не собирается уходить с поста президента, сообщает El món a RAC1.

Последний громкий скандал с участием Бартомеу - контракт с компанией I3 Ventures.

В феврале испанские журналисты заявили, что контракт был заключен с целью дискредитации бывших игроков и специалистов клуба. Однако Бартомеу опроверг эту информацию, ссылаясь на результаты аудита.

Напомним, что 17 июля Бартомеу обсудил состояние клуба с главным тренером «Барселоны» Кике Сетьеном.

Ранее Сетьен говорил о том, что видит себя на посту главного тренера сине-гранатовых в следующем сезоне, сообщает Sport.es.

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Темы футбол фк барселона фк реал мадрид чемпионат испании по футболу
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