16 июля «Реал Мадрид» выиграл у «Вильярреала» (2:1) и стал чемпионом Испании в сезоне 2019/20.

«Барселона» проиграла дома «Осасуне» (1:2) и позволила «Реалу» выиграть титул.

«Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 34-й раз.

Мадридцы опережают «Барсу» по количеству титулов в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

Общее количество титулов у «Барселоны» - 75 трофеев, а у «Реала» - 62.

Как сообщает портал Goal, суммарное количество официальных и неофициальных трофеев у «Реала» - 92, а у «Барселоны» - 91. Таким образом, мадридцы перегнали каталонцев по количеству всех кубков.

Главные цифры Зинедина Зидана на посту главного тренера в «Реале»:

После коронавирусной паузы «Реал» при Зидане смог выиграть 10 матчей подряд.

Зинедин Зидан прокомментировал победу в Ла лиге.

«Лига чемпионов - это Лига чемпионов, но этому титулу я рад больше, потому что Ла Лига - это потрясающе», - приводит слова Зидана издание Marca.

Капитан каталонцев Лионель Мессии раскритиковал «Барселону» на пресс-конференции после игры с «Осасуной»: «Мы слабая команда, которую побеждают за счет интенсивности и мотивации».

Месси также отметил, что команде необходима критика и изменения на глобальном уровне.

Аргентинец выразил свои опасения о предстоящем матче Лиги чемпионов с итальянским «Наполи». По словам Месси, если «Барселона» продолжит играть так же, как и сейчас, то проиграет и вылетит из турнира.

Напомним, что 3 июля Месси приостановил переговоры с руководством сине-гранатовых по новому контракту. Текущий контракт аргентинца действует до 2021 года.

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал заняться самокритикой и стать сильнее в будущем. Об этом уругваец написал в Instagram.

Полузащитник «Барсы» Артуро Видаль рассказал о намерениях выиграть Лигу чемпионов.

«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством.

