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"Нашествие-2018": с танками, скандалом и без пацифистов

Общество » Соцсети

В ответ на демарш пяти групп на стадии подготовки к "Нашествию" в соцсетях появились шутки, что Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова якобы "принял решение принять участие в мероприятии и заменить музыкантов своим выступлением". Правда представители ансамбля это уже опровергли.

Генеральный директор компании "Мультимедиа Холдинг" Евгения Киселёва прокомментировала отказ некоторых групп от участия в мероприятии, заявив, что гуппы вольны сами решать, принимать им участие в мероприятии или нет.

Напомним, в августе Тверская область будет принимать музыкальный фестиваль "Нашествие". В преддверии мероприятия рок-группы "Порнофильмы", "Пошлая Молли", "Элизиум" и "Йорш" отказались выступать, мотивируя это тем, что организаторы сотрудничают с Министерством обороны России. Кроме того, от выступления со словами "всем мира" отказалась и певица Монеточка.

По словам представителей коллектива "Элизиум", "главным условием нашего участия было отсутствие пропаганды милитаризма на территории фестиваля — фестиваль без танков-пушек, без призывных участков и прочей экспозиции министерства обороны".

Но тем не менее сразу несколько музыкантов заявили, что не будут принимать участие в фестивале "Нашествие", потому что его спонсирует министерство обороны, а "там, где музыка, нет места оружию".

В "Телеграме" по этому поводу ожидаемо иронизировали, что причины отказа столь значимых в музыкальном мире фигурантов немного в другом. К примеру, "Пошлая Молли" — это такой малолетний… деятель… из Украины. Дезертир. Псевдоним — Кирилл Бледный. Бледный!

"Элизиум". В конце 90-х была неплохая панк-команда "Элизиум эй ди", которую продюсировал сам Сергей Паук Троицкий. Вот остатки этой группы превратились в современный "Элизиум".

И наконец. Самое вкусное. "Порнофильмы". Любимая группа Юры Дудя, малолетние либерал-либералычи".

В другом телеграм-канале отметили, что по делу обосновал свой отказ только "Дистемпер" (у них там старая школа субкультурного "назло маме отморожу уши"). И еще понятно, почему "Пошлая Молли" отказались (потому что хохлы, вот почему). Что же касается "Элизиума" и "Порнофильмов", их принципиальность заканчивается там, где заканчивается граница РФ. Например, на фестивале "Файне місто", где обе группы с удовольствием играют (в случае "Элизиума" уже не первый раз), начиная с 2014 года активно собирают помощь бойцам АТО. "Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова" — да, пацаны? Или вам просто нравится салат "Сепаратистский"?"

Медиадиректор "Нашествия" Сергей Горбачев напомнил, что та же Монеточка еще месяц назад знала, что не сможет выступить на фестивале.

"Объявить об "отказе" сегодня — с ее стороны хайп, медийный ход. Причем очень грамотный. Мы смеемся и аплодируем. Она присоединилась к трем другим коллективам. Вот только одни давно говорят о том, что они пацифисты, а другие ловко это используют".

По словам авторов канала DailyWar, "это очень странная позиция. Особенно для тех групп, которые уже не первый год на "Нашествии". Ведь минобороны стало партнером мероприятия и регулярно выставляло технику чуть ли не с 2012 года. В 2015 году, например, вовсе на сцену с группой "Княzь" поднялись десантники. Что мешало до этого продемонстрировать свою антивоенную позицию? Что сейчас-то изменилось? Нет ответа. А в случае с "Порнофильмами" и "Элизиумом" вдвойне непонятно. Ведь обе группы были участниками фестиваля "Файне місто", где, как можно догадаться, пиарилась украинская армия. Более того, там собирались деньги на помощь ВСУ в зоне конфликта в Донбассе.

Приводить в пример американские рок-фестивали, где образ армии США также всячески пропагандируется, было бы совсем унизительно для перечисленных выше антимилитаристов. И можно было бы вообще не обращать на произошедшее внимание, но прогрессивные СМИ подхватили тему, создавая нужный им информационный шум. Потому приходится разжевывать, что в мою рок-юность подобных "пацифистов" иначе как позерами гребаными не называли".

Читайте также: Реальная причина отказа рокеров выступать на "Нашествии"

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"Нашествие-2014": фейерверк музыки
Темы танки Монеточка Нашествие рок-музыка минобороны рок-фестиваль Министерство обороны
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