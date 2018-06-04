Куда сводить иностранца в Москве

В преддверии чемпионата мира по футболу рестораны с русской кухней стали появляться на карте города, как грибы после дождя. Конечно, предугадать, что гостям столицы захочется попробовать национальные блюда, несложно. Однако что такое русская кухня и как она должна выглядеть в современных реалиях, рестораторы пока сами не знают. И уж тем более, мало кто представляет, как будут существовать эти заведения после мундиаля. А между тем, редакция "Правды.Ру" взяла мифического иностранца и провела его по концептуальным ресторанам в стиле a la Russ.

Русская кухня — это несуществующий зверь

Допустим, мы отличаем кухню и традиции двух соседних стран, но как насчет регионов? Вот чем, например, отличаются уральские пельмени от сибирских? Чем встречают в Воронеже, а чем в Ростове? Эксперты сами удивляются, как сильно может различаться кухня в двух разных регионах России.

Более того, то, что мы привыкли считать за основу: салаты оливье и селедку под шубой, например, — можно считать лишь за основу советской кухни, но никак не исконно русской.

Регионы расцвели буйным ресторанным цветом

Первым в деле приобщения жителей столицы к региональной кухне стал ресторан "Воронеж". Цены там для среднестатистического жителя Воронежа весьма и весьма высоки. Зато московская публика с удовольствием оценивала мясо и другие продукты, которыми славится регион — например, тушенку собственного производства в красивых дизайнерских банках.

Дальше стали открываться такие места, как "Саратов", с его неповторимым салатом оливье, или "Брянский бык" (в "Быке" коренным обитателям Брянска всегда сделают приятную скидку), а остальным просто предложат незабываемый холодец прямо в жестяной консервной банке и качественные бургеры с характером брянских бычков.

Дальше на очереди новомодный "Сибирьсибирь". Утверждают, что команда проекта в поисках уникальных способов приготовления и обработки продуктов прочитала сотни страниц кулинарных архивов. А рецепты многих блюд, которые в итоге попали в меню, собирались во время поездок по глухим деревням сибирской тайги, где до сих пор готовят по технологиям вековой давности.

А как вам ресторан с названием "Магадан"? Несмотря на то, что само слово "Магадан" у россиян не вызывает много приятных ассоциаций, это вариант для желающих попробовать отечественные морепродукты. Их везут из Магадана, Мурманска, с Дальнего Востока и других рыболовецких регионов нашей Родины. А это сельдь из Охотского моря, магаданские креветки на льду или в печи, сахалинские гребешки и т. д.

Почти во всех перечисленных "региональных" ресторанах играет душевный плей-лист а-ля "Зачем вы девочки, красивых любите"…

По-русски — значит, дорого

Раньше оно как было: уж если живой иностранец попал в Москву, то он просто обязан сходить в "Пушкинъ" или "Dr. Живаго". Собственно, и тот, и другой рестораны до сих пор отлично себя чувствуют. В "Пушкинъ" гость столицы изумится интерьеру богемного особняка, а в "Живаго" видом из гостиницы "Националь".

Ценник и там, и там ошеломительный, так что если ваш экспат хочет завтраков с шампанским и блинов непременно с икрой, то ему сюда.

Относительно свежие проекты, типа Russi (ресторан на последнем этаже небоскреба в "Москва-Сити") тоже недешевые. Но тут мы точно знаем, что платим за вид на город с высоты 365 метров, несколько тонн огромной русской печи, которую умудрились сюда встроить, и невероятные выдумки дизайнеров из разряда бара изо льда.

Ну а теперь, подивившись на роскошь самых известных мест с национальной кухней, рассмотрим более приемлемые варианты.

"Омулевая бочка"

Тоже сибирская еда, но на Покровке.

Интерьер тут в среднеевропейском стиле и куда проще, чем в "Сибирьсибири". Но и ценник тоже куда проще. А главное — еда приготовлена очень качественно. Помимо сугудая, рыбника и салата из папортника-орляка, имеются, конечно, пельмени: с омулем и муксуном, с телячьей печенкой, с олениной. Есть также бурятские пельмени "позы".

"Лепим и Варим"

Раз уж заговорили о пельменях, есть и пельменная лавка "Лепим и Варим" в Столешниковом переулке. Правда задумывали ее как "пельменный бутик" и никак не меньше. Всего в меню шесть видов пельменей. Стоимость порции начинается от 220 рублей. А на вынос вообще продадут на 30 процентов дешевле. В общем, альтернатива особнякам и черной икре есть.

Возрождение рюмочных

Такое понятие, как рюмочная, на другие языки даже не переводится. Легче объяснить, что это такой паб с водкой, где все пьют стоя и закусывают бутербродами со шпротами.

На сегодняшний момент в Москве есть пара советского типа чебуречных: "СССР" и "Дружба". Но это если вы хотите шокировать иностранца, ибо постояльцы этих заведений часто приходят со своим алкоголем и ведут себя, мягко говоря, шумно.

Еще есть "Рюмочная в Зюзино", так она и называется. Там сделали нечто напоминающее советскую рюмочную, которая гостям страны покажется вполне реальной. А вот мы, пережившие перестройку люди, сразу же отличим эту бутафорию от настоящей суровой реальности.

Наконец, есть люкс-вариант под названием "Рюмка водки". Это местечко с советской кухней, свежим интерьером, антиквариатом на полках и лихим плей-листом 90-х. К перечисленному добавить осталось только десятки видов водки и настойки.

Ну а для того, чтобы эффектно закончить статью, мы спросили знакомого англичанина, какие блюда русской кухни ему кажутся аппетитными, а какие он пробовать не решится. И вот ответ Генри:

"Мне нравятся русские супы, которые похожи на stew (тушеное томленое мясо с картошкой), поэтому я люблю борщ. Еще я очень люблю сырники и сгущенку. Но холодец это "фу-у-у". Как-то раз на утро после вечеринки я купил кефир, думая, что это молоко, это было совсем мерзко. Квас мне удалось полюбить, но не сразу, только со временем".