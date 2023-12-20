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Ульяна Власова

Общение со счастливыми парами - одна из причин расстройства в собственных отношениях

3:31
Общество » Семья

В отношениях часто возникают моменты сомнений и некоторое напряжение, но непрерывное беспокойство и тревожность могут свидетельствовать о наличии так называемого "ОКР" (обсессивно-компульсивное расстройство) в отношениях. Это состояние может иметь различные проявления, и важно заметить их вовремя. Психологи HerBeauty. co называют несколько признаков, что у вас присутствует ОКР в отношениях.

Общение со счастливыми парами - одна из причин расстройства в собственных отношениях
Фото: trenyng.ru

Привлекательность других

Естественно находить других людей привлекательными, но если эти мысли начинают мешать оценке вашего текущего партнёра, это может быть признаком проблем.

Постоянный поиск недостатков

Если вы непрерывно критикуете свои отношения и пытаетесь находить ответы в интернете, это может усилить ОКР. Особенно если никакие решения не приносят удовлетворения или уверенности, которую вы ищете.

Стрессовые события

Периоды изменений или перехода могут усилить ОКР в отношениях. Попробуйте использовать дыхательные практики и логику, но помните, что серьезные события или перемены могут стать толчком к усилению этого состояния.

Социальные моменты

Бывает, что пребывание вместе или отдельно на общественных мероприятиях способно подстегнуть расстройство. Это может привести к ощущению, что ваш партнер не идеален, или что вы не подходите друг другу, ведь на планете так много других возможностей.

Интимные отношения

Паранойя относительно отношений вредна для сексуальной жизни. Влезая с головой в собственные мысли, вы можете испытывать затруднения в постели и утратить удовольствие. Это также может заставить вас сомневаться в привлекательности вашего партнёра. Однако в случае с ОКР некоторые люди склонны винить своего партнёра, хотя следует обратить внимание на состояние своего здоровья. Важно общение при решении этих проблем.

Ссоры

Постоянные конфликты не способствуют развитию, но нормально и время от времени высказывать свои мысли и расти как пара. Однако те, кто страдает от ОКР, преувеличивают эти ссоры, что подвергает сомнению все отношения.

Общение со счастливыми парами

Обычно пребывание рядом с счастливыми людьми должно радовать вас, верно? Но не в случае ОКР, которое заставляет сомневаться в своей паре и вызывает чувство ревности. Это могут быть посты в соцсетях, где люди представляют свою жизнь как "идеальную", или наблюдение за парами друзей, которые давно вместе.

Отношения с близкими партнера

Люди не обязаны дружить со всеми близкими наших партнёров, но нужно уживаться с ними при необходимости. Но отсутствие отношений с ними может спровоцировать ОКР, заставив задуматься о будущем с партнёром. Напомните себе, что вы в отношениях только с одним человеком, и его окружение не должны определять ваш выбор.

Раздражение из-за недостатков

Любя кого-то, важно уметь принимать его недостатки. С ОКР это бывает сложно: каждая мелочь может раздражать. Чтобы справиться с этим, постарайтесь сфокусироваться на качествах, которые вы цените в своём партнёре, и не бойтесь это обсуждать.

Эти ситуации могут служить сигналами возможного ОКР в отношениях. Важно обсудить их с партнёром и, при необходимости, обратиться за помощью к специалистам.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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