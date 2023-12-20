В отношениях часто возникают моменты сомнений и некоторое напряжение, но непрерывное беспокойство и тревожность могут свидетельствовать о наличии так называемого "ОКР" (обсессивно-компульсивное расстройство) в отношениях. Это состояние может иметь различные проявления, и важно заметить их вовремя. Психологи HerBeauty. co называют несколько признаков, что у вас присутствует ОКР в отношениях.
Естественно находить других людей привлекательными, но если эти мысли начинают мешать оценке вашего текущего партнёра, это может быть признаком проблем.
Если вы непрерывно критикуете свои отношения и пытаетесь находить ответы в интернете, это может усилить ОКР. Особенно если никакие решения не приносят удовлетворения или уверенности, которую вы ищете.
Периоды изменений или перехода могут усилить ОКР в отношениях. Попробуйте использовать дыхательные практики и логику, но помните, что серьезные события или перемены могут стать толчком к усилению этого состояния.
Бывает, что пребывание вместе или отдельно на общественных мероприятиях способно подстегнуть расстройство. Это может привести к ощущению, что ваш партнер не идеален, или что вы не подходите друг другу, ведь на планете так много других возможностей.
Паранойя относительно отношений вредна для сексуальной жизни. Влезая с головой в собственные мысли, вы можете испытывать затруднения в постели и утратить удовольствие. Это также может заставить вас сомневаться в привлекательности вашего партнёра. Однако в случае с ОКР некоторые люди склонны винить своего партнёра, хотя следует обратить внимание на состояние своего здоровья. Важно общение при решении этих проблем.
Постоянные конфликты не способствуют развитию, но нормально и время от времени высказывать свои мысли и расти как пара. Однако те, кто страдает от ОКР, преувеличивают эти ссоры, что подвергает сомнению все отношения.
Обычно пребывание рядом с счастливыми людьми должно радовать вас, верно? Но не в случае ОКР, которое заставляет сомневаться в своей паре и вызывает чувство ревности. Это могут быть посты в соцсетях, где люди представляют свою жизнь как "идеальную", или наблюдение за парами друзей, которые давно вместе.
Люди не обязаны дружить со всеми близкими наших партнёров, но нужно уживаться с ними при необходимости. Но отсутствие отношений с ними может спровоцировать ОКР, заставив задуматься о будущем с партнёром. Напомните себе, что вы в отношениях только с одним человеком, и его окружение не должны определять ваш выбор.
Любя кого-то, важно уметь принимать его недостатки. С ОКР это бывает сложно: каждая мелочь может раздражать. Чтобы справиться с этим, постарайтесь сфокусироваться на качествах, которые вы цените в своём партнёре, и не бойтесь это обсуждать.
Эти ситуации могут служить сигналами возможного ОКР в отношениях. Важно обсудить их с партнёром и, при необходимости, обратиться за помощью к специалистам.
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