Митрополит Варсонофий отчитал Беглова за внебрачную дочь

Губернатор Санкт-Петербурга распорядился дополнить строящийся в Курортном районе храм Петра и Февронии Муромских скульптурной композицией в честь святых, он лично выбрал место под него. Таким образом глава города якобы пытается искупить грех прелюбодеяния по совету митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, сообщает Telegram-канал "Занимательная конспирология". Ранее стало известно, что у Беглова имеется любовница и внебрачная дочь, на которых записана дорогостоящая недвижимость в Петербурге и Москве.

По информации Telegram-канала, инициатором телефонного разговора стал митрополит. Он отчитал губернатора за неподобающее поведение и посоветовал ему возвести памятник святым Петру и Февронии Муромским. В России в честь них празднуют День семьи, любви и верности. Также Александру Беглову предстоит еженедельно молиться святым и ночевать недалеко от храма и возведённого памятника.

Официально у Александра Беглова и его жены Натальи имеется только две дочери. Юлия Белова закончила юрфак СПбГУ и длительное время работала в Смольном. В настоящее время она вместе с подругой Кристиной Фроловой является нотариусом и специализируется на проведении сделок с элитной недвижимостью для многочисленных родственников Александра Беглова. Муж Юлии Павел Белов также работал в Смольном, а сейчас занимает должность заместителя гендиректора "Газпром Трансгаз Санкт-Петербург". За годы работы в Смольном чета Беловых приобрела недвижимость на 200 миллионов рублей.

Вторая дочь Беглова Ольга Кудряшова также закончила юрфак СПбГУ и в настоящее время является там доцентом. Её муж Станислав Кудряшов совместно с партнёрами владеет сетью автоломбардов. Небольшой бизнес и работа в престижном университете не объясняет тот факт, что дочь Беглова официально владеет минимум 14 квартирами, двумя особняками и несколькими земельными участками на общую сумму порядка 500 миллионов рублей.

Многочисленные элитные квартиры губернаторские дочки получали от отца и его родственников. В сентябре 2022 года СМИ выяснили, что Беглов передавал своё имущество ещё одной девушке — Александре Александровне Бегловой. Матерью последней является вовсе не Наталья Беглова, официальная жена главы Петербурга, а Ксения Малинина, профессор Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета.

В 1997–1999 годах там преподавал Александр Беглов, а в 1999 году у Ксении Малининой родилась дочь, получившая отчество и фамилию будущего губернатора Петербурга. По информации СМИ, скрывать внебрачную дочь Беглов мог за границей — Александру Беглову неоднократно видели в одном из французских городов на Лазурном берегу. К настоящему времени на Ксению Малинину и Александру Беглову зарегистрировано имущества более чем на 550 миллионов рублей.

После того, как "небольшой" секрет губернатора стал публично известен, Александр Беглов, позиционирующий себя как добропорядочного христианина, неожиданно заинтересовался возведением храма святых Петра и Февронии, покровителей семейных ценностей. Информации о том, предстоит ли петербургскому губернатору искупать чудесное появление недвижимости на 1,5 миллиарда рублей у своих ближайших родственников, пока нет.