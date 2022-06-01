День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах

Позиции РФ и Украины по вопросу защиты детей кардинально расходятся. И России впору называть сегодняшний праздник — Днём защиты детей от Украины.

Посвящённые Международному дню защиты детей мероприятия проходят в среду, 1 июня, не только в России. Отмечают этот день в ЛДНР и на освобождённых в ходе СВО территориях. И на Украине, конечно, тоже. Только где-то эти мероприятия — праздничные, жизнерадостные и яркие, а где-то — траурные.

Дети Донбасса

Это отдельная горькая страница, вписанная детской кровью в нашу новейшую историю. Ежегодно первого июня сотни жителей Донецка приносят цветы, свечи и игрушки на Аллею ангелов, где на гранитных плитах высечены имена детей, погибших за восемь лет украинских обстрелов и бомбёжек.

Свои ангелы есть и в Луганске. Сегодня местные жители тоже принесли море цветов к белому памятнику, ангельскими крыльями символизирующему души убитых детей, в детском парке имени Щорса. И сама природа плакала вместе с людьми.

До сих пор список ангелов Донбасса пополняется новыми именами.

Лишь за последние несколько суток погибли ещё несколько детей и беременных женщин. Это про них говорил бывший президент Украины Пётр Порошенко, когда обещал своим избирателям, что "наши дети будут ходить в школы, а их — сидеть по подвалам". Этого ему здесь не простят никогда.

Мир возвращается с детским смехом

На территориях, освобождённых от украинских нацистов, продолжает налаживаться мирная жизнь. Местные жители уже не боятся выходить с детьми на улицу.

Детский праздник прошёл сегодня в Бердянске. В Херсоне вновь заработал главный городской кинотеатр, первые сеансы — бесплатные. А местная школа №47 провела футбольный турнир. Поздравили детей и в Мариуполе. В этот день взрослые клянутся приложить все усилия, чтобы дети выросли под мирным небом.

Москва

В ночь на первое июня у здания посольства США началась акция "Кровь детей Донбасса на руках американской военщины". В Международный день защиты детей общественные активисты напомнили, какую кровавую роль играют США в мировом сообществе.

Помимо погибших детей Донецкой и Луганской Народных Республик, в ролик были включены сообщения о несовершеннолетних, погибших от преступных действий американской военщины в Японии, Ираке, Афганистане, Вьетнаме, Корее, Сирии и других странах.

"Сегодня, в Международный день защиты детей, мы хотим помянуть всех убитых американской военщиной малышей, погибших из-за безнаказанности американского милитаризма, и предлагаем проводить такие акции ежегодно у посольств США по всему миру", — приводит Общественная Служба Новостей слова одного из участников акции Анатолия Гусева.

Трансляция видео длилась с полуночи, а в девять утра у посольства развернули 8-метровые баннеры с фотографиями ангелов Донбасса. В память о них организаторы акции зажгли свечи, а прохожим раздавали информационные листки, рассказывающие о военных преступлениях США в мире.

"Правда сегодня на нашей стороне, на стороне защитников русского Донбасса. Мы не позволим убивать наших детей. А за каждого убиенного ребёнка США придётся отвечать и каяться. Государство, закрывающее глаза и поощряющее убийства детей, обречено на историческое забвение", — рассказал журналистам другой участник акции, Сергей Серёдкин.

Активисты уверены, что такую акцию следует проводить ежегодно по всему миру.

Украина

На Украине, конечно, тоже любят детей. Так, во Львове выставили пустые школьные автобусы в память о 243 погибших детях.

"Экскурсия, которая никогда не состоится. Сегодня школьные автобусы на площади Рынок пустые. 243 ребёнка больше никогда не приедут во Львов", — подчеркнул мэр Львова Андрей Садовый.

Также украинские паблики сообщают, что "в Доброславской ОТГ на Одесщине прозвучал реквием по погибшим детям Украины. На школьных стульях местные выставили детские игрушки". И тоже клянутся "вернуть мир в жизнь детей". Но не всех детей, а только украинских.

"Сменили пластинку"

Между тем, вызывает некоторое удивление резкая смена риторики украинской стороны по "детскому вопросу". Лишь накануне Верховная Рада Украины уволила с занимаемой должности уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову. Ту самую, которая ежедневно оповещала мировое сообщество о "миллионах изнасилованных русскими украинских женщин, мужчин, стариков и младенцев". Произошло это после того, как западная пресса начала что-то подозревать и попросила представить хоть какие-то подтверждения. Стало ясно: эротические фантазии госпожи Денисовой не возымели должного эффекта.

Но буквально без паузы включилась следующая пластинка. Она уже звучала раньше, но теперь громкость прибавили: Украина обвиняет Россию в похищении своих детей. Речь идёт о несовершеннолетних, эвакуированных в течение трёх последних месяцев из Донецкой и Луганской областей и Мариуполя на территорию РФ. По мнению украинской стороны, Россия совершает геноцид. И заключается он в "нанесении непоправимого ущерба украинской идентичности".

Эти дети:

получают российское гражданство;

находят новые семьи;

получают образование на русском языке;

и шанс на новую, нормальную жизнь.

И во всём этом, традиционно уже, виновата Россия. А что ждало бы этих детей, останься они под украинской юрисдикцией? Есть предположение, что судьба "запчастей" для богатеньких европейцев.

Тема "чёрных трансплантологов" получила скандальную огласку в бытность и. о. министра здравоохранения Украины гражданки США Ульяны Супрун. Потом затихла, но тишина в прессе ещё не значит, что проблема исчезла. А вскоре после освобождения Мариуполя на базе Красного Креста была обнаружена очень подозрительная картотека. В ней находилось больше тысячи детских медицинских карт, в которых почему-то не упоминалось о заболеваниях, но зато было отмечено, какие органы у ребёнка здоровы. Ни на что не намекает?

В России говорят — "чужих детей не бывает". Но та избирательность, с которой любит детей Украина, разделяя их на "украинских" и "неправильных" — это нацизм в чистом виде. Который должен быть уничтожен в ходе СВО по демилитаризации и денацификации этой страны. И гори она в аду, эта ваша "украинская идентичность" — от неё за версту разит нацизмом. Пора называть 1 июня Днём защиты детей от Украины.

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