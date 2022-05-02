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Автор Маргарита Кичерова

Мастер-класс от логопеда: элементарные упражнения для развития речи у детей

Общество » Семья » Воспитание

Малыш произносит первые слова в год, а в 2 года уже изъясняется простыми фразами. Как быть, если у ребёнка явная задержка речевого развития; какие действия родителей станут профилактикой проблем с речью; какие простые упражнения для развития речи можно делать с малышом дома, рассказала Pravda.Ru логопед высшей категории Валентина Лагуточкина.

Мастер-класс от логопеда: элементарные упражнения для развития речи у детей

Причины и симптомы

— Валентина Александровна, что является причиной задержки речевого развития?

— В наш век цифровых технологий родители дают ребёнку в руки телефон, планшет. Ребёнок занят, и родители спокойны. Но это как раз очень плохо, потому что ребёнок молчит.

Если ребёнку не создают языковую среду, то ему незачем разговаривать.

К году ребёнок уже должен говорить "мама", "папа", "дай", "на". Ребёнок в 3 года уже может говорить простыми предложениями. Если в годик ребёнок молчит, не реагирует на ваши слова, обязательно нужно обследоваться. Сначала пойти к педиатру, который ведёт ребёнка с рождения. Возможно, нужен будет невропатолог, логопед.

— Какие симптомы задержки речевого развития?

— Ребенок не реагирует на своё имя, ничего не говорит, как будто он занят своим миром. Это может быть ранний аутизм. Обратите внимание не только на мелкую моторику, но и на крупную:

  • походка,
  • устойчивость,
  • координация.

При нарушениях обязательно нужно обращаться к невропатологу.

Главное — профилактика

— Валентина Александровна, существует ли профилактика задержки речевого развития?

— Чем раньше родители начнут развивать ребёнка, тем лучше для него. Не все родители разговаривают с ребёнком. Они его покормили, погуляли, но не придают значения именно речи.

Играйте с ребёнком, называйте предметы.

Например, машина — "би-би", кукла — "ляля". Можно взять пальчиковые куклы: одна у вас, другая у ребёнка. Говорите самые простые слова: "Дай ляле мяч. Дай. На. Смотри, мяч".

Можно предложить ребёнку сделать бусы. Взять обычные короткие макароны с дырочками, красивый яркий шнурок. На конце шнурка завязать узелок и продевать шнурок в макаронину. У ребёнка будет развиваться усидчивость, концентрация внимания, моторика. Кстати, детям нравятся такие занятия — простые и с мамой на кухне.

Моторика имеет важное значение. Родители могут делать ребёнку массаж рук: поглаживание ладошек, разминание пальчиков, сжимание, разжимание кулачков.

Важно развивать мимику ребёнка: "Улыбнись. Покажи, как ты делаешь трубочку, давай маму поцелуем, вытянем губки. Надуй шарик. А давай шарик лопнем. Бах — шарик лопнул". Мы готовим артикуляционный аппарат к дальнейшему звукопроизношению.

Элементарное упражнение: облизывать маленькую ложечку. Оно способствует укреплению мышц язычка.

— Может быть, есть пособия, которые могут приобрести родители, чтобы им было легче развивать ребёнка?

— В любом книжном магазине есть книги для развития речи ребёнка до трёх лет. Например, "Развиваем речь малыша". Но речь связана и с другими психическими функциями:

  • мышлением,
  • вниманием,
  • памятью.

Возьмите книжки "Развитие внимания", "Готовим руку к письму", "Развитие мышления". Это стоит копейки. Пусть даже ребёнок эту книжку разрисует, порвёт. Ему же нужно пощупать, посмотреть. И вы будете с ним взаимодействовать. А если дети сидят в телефоне, в таких занятиях нет души: не задействуются моторика, артикуляция — только зрение. Это сильно обедняет.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
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