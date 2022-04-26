Картавость — это дефект речи, который ещё не поздно исправить и во взрослом возрасте. Причём сделать это достаточно просто. Об этом рассказала президент Гильдии логопедов и дефектологов Юлия Покровская. По её словам, помочь здесь могут несколько визитов к логопеду или занятия в онлайн-режиме.
Специалист пояснила в беседе с NEWS.ru, что в речи взрослых людей звук, который они начинают говорить правильно, почти не используется. Так как чем старше становится человек, тем ему труднее довести до автоматизма новые навыки, новые поставленные звуки в том числе.
И для правильного произношения звука этому надо уделять много внимания. Но если есть желание всё исправить, то это делается легко. Если нет каких-то тяжёлых патологий, достаточно будет пары занятий, чтобы избавиться от картавости, заметила собеседник издания.
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