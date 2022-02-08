Россияне "отрываются" на потешных голосованиях

Выход проекта указа о "традиционных ценностях" и даже голосование за "игрушечный символ города" спровоцировали скандалы. В России вновь заговорили о цензуре и фальсификации любых выборов.

При этом во время официального голосования по поводу проекта "Традиционные ценности", по словам журналистов, начались феноменальные фальсификации.

Против нововведений голосовали противники российских "скреп", но проект якобы получил одобрение с учётом "поддержки ботов".

Известная московская журналистка Марина Давыдова пишет, что "не предполагала масштабов того государственного лохотрона, в который я втянула многих из своих друзей два дня назад. Думаю, и вы не предполагали, потому что-то, с чем я столкнулась, превосходит все мыслимые представления о вбросах".

По этому поводу публицист Егор Седов уверен, что указ об исполнении и защите традиционных ценностей "в любом случае работать не будет".

А что касается накруток, то достаточно вспомнить историю с "Именем России", где побеждал Иосиф Сталин, но власти решили: это слишком, поэтому победил Александр Невский.

Журналист Семён Новопрудский, со своей стороны, считает, что это был важный опыт, поясняющий, почему электронное голосование на любых выборах — весьма одиозный инструмент.

Впрочем о ценностях разговор особый — россияне уже начали собирать "реальный список традиционных ценностей провинциалов и детей двора", что называется, "со смехом сквозь слёзы".

В нём, например…

Шакал солдату не товарищ.

Мужики не танцуют.

Не бей вторым.

Доносчику — первый кнут.

Правильный пацан (девушка) одевается так — чёрный низ, белый верх.

Между первой и второй — перерывчик небольшой.

Не жили богато — нехрен и начинать.

Женщина должна быть — босая, беременная и на кухне.

Я начальник — ты дурак.

Закон что дышло: куда повернул, туда и вышло.

Господь терпел — и нам велел.

На дорожку надо присесть (и ещё выпить на ход ноги).

Через порог не здороваются, не передают документы и деньги.

Лучше дочь-проститутка, чем сын за компьютером.

Собак, кошек и детей к рукам не приучать — вырастут неженками, не будут охранять/ловить мышей.

Брак — по залёту. При этом юноша должен этого залёта избегать, а девушка — организовывать. Если вот залёт случился, а он не женится — пригрозить обвинением в изнасиловании.

Бьёт — значит, любит.

На кости только собаки бросаются.

Сумку на пол не ставить, денег не будет.

От работы кони дохнут.

Не служил — не мужик.

На весу не наливают и дважды не чокаются.

Мальчики не плачут, девочки не матерятся.

А вот новосибирские власти оказались в дурацкой ситуации из-за массового голосования горожан за… орангутана. Многие чиновники позже назвали такое поведение "политической провокацией" и нашли чуть ли не руку госдепа США.

Электронное голосование по выбору талисмана города за сутки до окончания процедуры пришлось остановить, поскольку на первом месте оказался… орангутан. В какой-то момент обезьяна вырвалась вперёд, набрав почти 40% голосов, что крайне обеспокоило мэрию.

Поэтому под утро последнего дня в лидеры пулей вылетел барс Саян, опередивший Бату якобы по просьбе сверху. Голосование остановили, а чиновники делают невинные лица — сайт мэрии, какие там могут быть накрутки.

По этому поводу журналист Дмитрий Колезев сделал вывод, что людям нужны выборы и вообще любые формы коллективного участия граждан в жизни общества.

Да, протестные настроения могут принимать самые причудливые формы. Но когда публичная конкурентная политика в стране фактически отсутствует, даже выборы талисмана города, от которого не зависит вообще ничего, превращаются в способ не согласиться.

Так что ирония в этом вопросе никогда неуместной не бывает. А орангутан — ещё не худший вариант на самом деле.

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