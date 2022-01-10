Психолог: почему женщина не может выйти замуж

Как отношения между родителями влияют на личную жизнь сына или дочери, каким образом отец-алкоголик "заставляет" дочь искать себе пьющего мужа, почему важно изучить свои страхи и ожидания от партнёра ещё до начала семейной жизни и как супругам правильно разговаривать друг с другом, рассказала Pravda.Ru семейный психолог Татьяна Потёмкина.

Не теряйте надежду

— Татьяна, есть много суеверий по поводу венца безбрачия, когда красивые умные женщины не могут создать семью.

— Венец безбрачия — это эзотерический термин, который к реальности не имеет отношения. Есть объективные причины для того, чтобы снижалось количество людей, желающих связать себя узами брака. Население растёт активно, и планета не выдерживает такого количества населения.

Раньше ценность брака была экономической: невозможно было в XIX — начале XX века воспитать ребенка одному родителю. Это было доступно только богатым.

— Но ведь и в полноценной семье, где хорошие отношения между матерью и отцом, дочери остаются незамужними.

— Да. Потому что отношение к браку изменилось. Раньше продолжение рода, получение новых рабочих рук было очень важно, воспитание детей было сущностью семьи. Теперь мы ищем человека, который нас устраивает по разным параметрам, образу жизни, ценностям. Мы больше заточены на любовь.

Наши ожидания высоки, а реальность другая. Работать над тем, чтобы найти точки соприкосновения, понять другого человека, — для этого иногда нет ни навыков, ни желания.

Часто люди, особенно молодые, хотят получить всё в готовом виде. У нас общество потребления. И отношение такое: я увижу сразу, что человек мне подходит, и он изменит мою жизнь. Есть даже миф: хороший партнёр изменит мою жизнь, и я буду счастлив. А этого не происходит, потому что мы разные. Часто, обжегшись на первых отношениях, сложно создать другие. Люди теряют надежду.

— Девушка пытается выстроить отношения с одним молодым человеком, с другим, с третьим — у неё не получается. Поневоле возникает суеверие: плохая карма, венец безбрачия. Почему так получается?

— Всё идет из семьи. Отношения, которые мы видим в семье, могут накладывать отпечаток на наши ожидания и способы взаимодействия с людьми. Почему у девушки не сложились отношения в первый, второй раз? Здесь может быть много причин.

Во-первых, её собственные ожидания, которые не оправдались. Во-вторых, в семье могли быть сложности в отношениях родителей.

Наш предыдущий опыт не всегда осознаётся. Но когда мы видим что-то знакомое, то тянемся к нему. Нам кажется, что это безопасно. Хотя на самом деле это может быть и не так. Например, девушка растёт в семье, где папа выпивает. Ей приходится брать на себя ответственность за младших братьев и сестёр, маму, ей приходится быть чуткой к тому, в каком настроении придёт папа с работы, потому что тогда вся семья прячется или старается уберечься от его гнева. Когда девушка вырастает, у неё есть чуткость, привычка опекать. Она выбирает мужчин, которые откликаются на эти привычки, и получает ту же историю, которая была в её семье.

— Какие родительские послания формируют венец безбрачия?

— Например, ты должна жертвовать собой ради кого-то. Или условная любовь: если ты будешь соответствовать воспитанию, если ты будешь хороша. Или "лучше нашей семьи ничего нет": родители, будучи не в силах расстаться с ребенком, прилагают все усилия, чтобы он остался в семье. Или переключают на себя его внимание, привязывая болезнями, невербальными посланиями: "Ты для нас важен, нужен. Как сложатся дела в твоей собственной семье, ещё неизвестно".

Нарушается процесс сепарации. Родители слишком крепко привязывают к себе ребёнка, потому что не мыслят себя в другой роли, в роли самостоятельных людей, и ребёнок им нужен для подтверждения собственного родительского значения.

Кроме того, бывают травматические переживания в семье, когда ребёнок видит, что отношения между родителями — это непрерывная боль:

скандалы,

измены,

развод.

Тогда тема семьи становится очень чувствительной, тревожной. Выросший ребёнок заранее считает, что в семье ничего хорошего нет. И создаёт отношения так, что эти ожидания могут подтвердиться.

Но если всё время быть недовольным, если не найти общий язык, то отношения могут не сложиться. А если отношения не складываются из-за собственных паттернов один раз, другой, то это превращается в ожидание, травму, "со мной что-то не так". Лучше пойти к психологу.

Помоги себе сам

— Самостоятельно можно себе помочь?

— Конечно. Отношения зависят от нашего стиля привязанности, и если у нас ненадёжный стиль привязанности, то мы ожидаем от партнёра подвоха:

боли,

угнетения,

равнодушия.

Масса литературы есть о стилях привязанности, о том, что влияет на взаимоотношения между мужчиной и женщиной:

какие аспекты мешают,

какие помогают.

Мы учимся математике, физике, но не учимся общаться друг с другом. Способы, которые мы выносим из семьи, не всегда эффективны. А об неэффективные способы разбиваются надежды. Поэтому чем больше мы знаем о своём стиле привязанности, чем больше анализируем свои поступки, тем больше можем сделать выводов: чего не хватает, что можно исправить.

Люди часто ищут причины в других. Важно брать на себя ответственность за свою часть взаимодействия с людьми.

— А если задать вопрос, не что я желаю, а, наоборот, чего я не хочу от партнёра, что меня напрягает?

— Да, мы ожидаем что-то хорошее, а получаем привычное. Хорошо бы провести анализ,

что я хочу от партнёра,

какие у меня ожидания,

что страшит.

И проанализировать, действительно мои страхи реалистичны или это привычные ожидания. Кто-то из философов сказал, что самые большие несчастья случаются в нашей голове.

Наши ожидания и привычный способ жизни определяют восприятие нами партнёра. Не всегда он воспринимается реалистично.

— Как в таком случае понять реальность?

— Спрашивать, что ты имеешь в виду. Вот ты сказал это, поступил вот так. А что за этим стоит? Часто пары, которые приходят ко мне на консультации, говорят о своем восприятии: ты посмотрел так, ты холоден ко мне. А партнёр говорит: "Нет. У меня сегодня случилась на работе большая проблема, и я ушёл в мысли об этом". Его подруга расценивает его взгляд как отвержение. Она привыкла к отвержению. Это самый большой её страх, и она считывает любые действия как отвержение.

— Эти вопросы стоит задавать не только людям, которые начинают строить отношения, но и тем, кто в браке.

— Проинвентаризировать ожидания друг от друга в браке всегда полезно. Что я жду от тебя? Я жду, что, когда мне плохо, ты возьмёшь меня за руку, а не будешь читать нотации и говорить, что надо делать. Мне важно, чтобы ты мне помогал с детьми. Или чтобы у нас были романтические моменты в браке.

Мы входим в отношения без предварительных планов, анализа предварительных ожиданий. Поэтому важно, насколько партнёр может быть отзывчивым и может ли он быть отзывчивым. Чем шире мы открываем глаза на себя, свои отношения, чем больше говорим с партнёром, тем легче нам создать устойчивую связь.

Потому что есть характерный для всего человечества миф, что если человек любит, он поймёт без слов.